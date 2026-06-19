Třetí nejslabší výkon za poslední rok, hodnotili čtenáři. U nich propadli střídající

Čtenáři iDNES.cz hodnotí fotbalisty jako ve škole, nejlepší je jednička, nejhorší pětka. A těmi se to po čtvrtečním utkání jen hemžilo.
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Obstálo jen pár hráčů. Střelec jediné české branky Michal Sadílek má průměrnou známku 2,82. Lepší než trojku obdržel už jen kapitán Ladislav Krejčí.
Podle čtenářů se zápas nepovedl především Daridovi se Schickem a střídajícím hráčům Součkovi, Provodovi a Šulcovi. Všichni tři přesáhli hodnotu čtyři.
Mužstvo podalo podle hodnocení třetí nejhorší výkon za poslední rok.
Slabší to bylo už jen loni v červnu v Chorvatsku po debaklu 1:5 a v říjnu na Faerských ostrovech.
Tenkrát po prohře 1:2, skončil trenér Ivan Hašek, což uvolnilo prostor pro současného kouče Miroslava Koubka.
Ten začal březnovou baráží, v níž tým uspěl a postoupil na šampionát.
Na něm zatím podlehl Jižní Koreji (1:2), což čtenáři ocenili průměrnou známkou 3,30. Po remíze s outsiderem skupiny A dopadli reprezentanti ještě hůř.
ZNÁMKY: Česko – Jihoafrická republika