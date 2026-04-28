Žlutá amnestie. Na šampionátu se karty budou mazat po skupinách i po čtvrtfinále

  12:30
I ten největší raubíř bude mít „problémy“ se na mistrovství světa vykartovat. Mezinárodní fotbalová federace (FIFA) schválí, že na blížícím se šampionátu v Americe po každých třech zápasech bude hráčům anulovat žluté karty. Je to další zásah do letitých pravidel, která se pro vrcholný turnaj mění.

Dánský obránce Victor Nelsson vidí žlutou kartu v baráži s Českem. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Amnestie žlutých karet přijde už po třech zápasech základní skupiny. Pokud hráč bude během nich jednou napomínán, do vyřazovací fáze si žádnou kartu nepřenese.

Pokud však obdrží dvě žluté karty ve dvou různých zápasech, má automaticky na jedno utkání zastavenou činnost. To se nemění.

Další výmaz z „rejstříku trestů“ přijde po odehrání tří vyřazovacích kol. Pokud fotbalista obdrží jednu žlutou kartu během úvodního dějství play off, osmifinále či čtvrtfinále, do semifinále půjde „čistý“, aby v případě napomínání mohl nastoupit ve finále.

Když však například v osmifinále i čtvrtfinále dostane žlutou kartu, semifinále si nezahraje.

Dosud se žluté karty mazaly vždy po čtvrtfinále.

„Cílem je snížit riziko suspendací pro klíčové zápasy šampionátu,“ napsala BBC, která s informací o zákulisním jednání přišla.

Důvodem je skutečnost, že šampionát nabobtnal na osmačtyřicet mužstev a přibylo jedno kolo vyřazovací části.

MS ve fotbale 2026: program, výsledky, skupiny, s kým hrají Češi

Čtvrtfinále bude pro týmy už šestým zápasem a dvě žluté karty obdržené kdykoli během tohoto období by podle dosavadních pravidel vedly k suspendaci.

Úpravou pravidel se zabývá vedení FIFA na úterním jednání ve Vancouveru, který je jedním z hostitelských měst.

„Předpokládá se, že dva limity jsou spravedlivější než zvýšení počtu karet potřebných pro trest na tři,“ tvrdí BBC.

Stadiony na MS 2026: Šestnáct míst, kde se svátek odehraje. Kde se představí Češi?

Už dřív Mezinárodní pravidlová komise (IFAB) schválila změny, které začnou platit stejně jako každý rok od 1. června, čili už se podle nich bude hrát i mistrovství světa.

Nově dostanou fotbalisté při střídání deset sekund na to, aby opustili hrací plochu, a když tak neučiní, náhradník bude muset ještě další minutu strávit za lajnou a tým zůstane v početní nevýhodě.

Minutu musí mimo hřiště počkat i hráči, kteří si vyžádají ošetření s tím, že v případě brankářů se bude teprve testovat, jestli by měl za lajnu odejít jiný spoluhráč, nebo se najde jiné řešení.

A částečný časový limit se dotkne také rohových kopů či dlouhých autových vhazování. Jakmile rozhodčí usoudí, že tým rozehrávku zbytečně protahuje, na ruce začne odpočítávat posledních pět sekund. Aut pak může otočit, u rohu nařídí odkop od brány.

Češi mají velkou šanci na postup, tvrdí predikce MS. Rozhodovat bude každý gól

Změny navazují na loňské zavedení pravidla osmi vteřin, které upravuje rozehrávku brankářů z ruky. Pod hrozbou rohového kopu je prohřešků minimum a dle pravidlových komisařů funguje skvěle preventivně.

Rozšíří se také pravomoci VAR. Nad svůj dosavadní rámec mohou zasahovat v dalších situacích: při červené kartě v důsledku zjevně nesprávně udělené druhé žluté karty a v případě zjevně chybně nařízených rohových kopů.

