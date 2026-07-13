Jste překvapení? Semifinalisté MS jsou i nejlepší týmy žebříčku. Poprvé v historii

Mezinárodní fotbalová federace FIFA vydala pořadí těsně před zahajovacím zápasem šampionátu. V žebříčku 11. června byla první Argentina před Španělskem, Francií a Anglií.
V „živém“ pořadí v průběhu turnaje se nyní do čela vyšvihla Francie, ale aktualizovat pořadí bude FIFA až příští týden po finále, o které se poperou Francie se Španělskem a Argentina s Anglií.
Umístění semifinalistů v žebříčku FIFA před MS
Pořadí reprezentačních týmů se vede od ledna 1993
1994: Brazílie (3. místo), Itálie (4.), Švédsko (10.), Bulharsko (29.)
1998: Brazílie (1.), Francie (18.), Chorvatsko (19.), Nizozemsko (25.)
2002: Brazílie (2.), Německo (11.), Turecko (22.), Jižní Korea (40.)
2006: Portugalsko (7.), Francie (8.), Itálie (13.), Německo (19.)
2010: Španělsko (2.), Nizozemsko (4.), Německo (6.), Uruguay (16)
2014: Německo (2.), Brazílie (3.), Argentina (5.), Nizozemsko (15.)
2018: Belgie (3.), Francie (7.), Anglie (12.), Chorvatsko (20.)
2022: Argentina (3.), Francie (4.), Chorvatsko (12.), Maroko (22.)
2026: Argentina (1.), Španělsko (2.), Francie (3.), Anglie (4.)
Poprvé od roku 1990 jsou v semifinále země, které v minulosti mistrovství světa vyhrály.
Argentina v letech 1978, 1986 a 2022, Francie v letech 1998 a 2018, Španělsko v roce 2010 a Anglie v roce 1966.
A také dvě mužstva, které jsou předchozími dvěma šampiony – Francie 2018 a Argentina 2022.
Francie a Španělsko se setkají v semifinále vrcholného turnaje dva roky od vzájemného utkání na mistrovství Evropy. Španělsko tehdy v červenci 2024 v Mnichově vyhrálo 2:1 i díky gólu tehdy šestnáctiletého Lamina Yamala a pak ve finále porazilo Anglii.