Zastavte Parrotta! Ale jak? Češi o irském střelci: Komplexní hráč, nesmí převzít míč

Březnový program
národního týmu
Česko – Irsko, semifinále baráže (čtvrtek 26. března v Edenu)
Česko – Dánsko/Severní Makedonie, finále baráže/přípravné utkání (úterý 31. března na Letné)
Loni na podzim Parrott v závěru kvalifikace pěti góly ve dvou zápasech s Portugalskem a Maďarskem senzačně postrčil svou zemi do baráže, když rozhodující trefu vstřelil v Budapešti právě až v šesté minutě nastavení. A kdo sledoval poslední souboje pražské Sparty s nizozemským Alkmaarem, za nějž Parrott hraje, tuší, že ze své formy urostlý mládenec nic neztratil.
Před týdnem dva góly při domácím vítězství 2:1.
Ve čtvrtek gól plus asistence v odvetě na Letné, kde hosté vyhráli drtivě 4:0.
„Jo, díval jsem se,“ kývne slávista Tomáš Holeš, který je adeptem na základní sestavu reprezentace. Jako stoper může mít s Parrottem, momentálně nejnebezpečnějším hráčem soupeře, na hřišti co do činění.
„Jedním z klíčů, jak utkání zvládnout, je Parrotta eliminovat,“ uvědomuje si. „Musíme mu věnovat velkou pozornost, vnímat ho po celém hřišti, být u něj co nejblíž, nenechat ho přebírat balony směrem k bráně.“
„Určitě je velmi nebezpečný, ale nebude to o jednom hráči,“ myslí si Vladimír Darida. „Máme dost silné mužstvo, abychom celému utkání dávali ráz. Abychom se nepřizpůsobovali my jim, ale oni nám,“ věří bývalý kapitán.
Ovšem jakmile se Parrott rozlétne, těžko se zastavuje. „Je to komplexní útočník, který má rychlost a výborné náběhy. Ve vápně se chová jako fotbalový zabiják,“ ví Holeš.
Parrott je jediným hráčem současného irského výběru, který nepůsobí na Ostrovech. V třiatřiceti startech za národní tým dal dosud deset gólů – a jak už bylo řečeno: polovinu z nich nastřílel během posledních dvou duelů v listopadu.
„Každého hráče soupeře máme nastudovaného do detailu, všechny známe, ale zrovna Parrott je ten typ, o kterém můžete vědět všechno, a on si své místo ve vápně stejně najde,“ zmínil i trenér Miroslav Koubek. „Speciální opatření a instrukce, které povedou k tomu ho zastavit, hráči dostanou, ale vidíte to i u jiných hvězd. I když dělají pořád tu stejnou kličku nebo mají vlastnost takovou nebo makovou a všichni to o nich vědí, stejně se umí prosadit.“
Parrotta kdysi dávno srovnávali dokonce s Harrym Kanem.
Nejen proto, že od patnácti let vyrůstal v anglickém Tottenhamu, kde mu v sedmnácti dopřál debut v Premier League slavný trenér José Mourinho. Pak se ale jeho kariéra na pár let zašmodrchala. V nejvyšší anglické soutěži má odehráno jen šest minut, nejdřív putoval po hostováních v nižších soutěžích a následně do Nizozemska, kde v poslední době mimořádně ožil.
Říkali mu nový Kane, Parrott se ale dlouho hledal. Teď je hrozbou pro Spartu i repre
Poté, co se převedl jako host v Excelsioru, za nějž nastřílel sedmnáct gólů, ho v červenci 2024 z Tottenhamu za čtyři miliony eur, v přepočtu asi sto milionů korun, vykoupil Alkmaar. A v létě ho klidně může prodat třeba za pětinásobek.
I s posledním gólem na Letné už má Parrott v Alkmaaru v rámci všech soutěží 48 gólů v 87 startech, takže klub registruje zájem nejen z Fulhamu nebo Sunderlandu, ale třeba také ze Sevilly, AC Milán či dokonce z Dortmundu.
Úspěch v baráži a následné mistrovství světa mu může jen pomoct. Anebo ho Češi zvládnout přibrzdit?