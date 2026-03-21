Zastavte Parrotta! Ale jak? Češi o irském střelci: Komplexní hráč, nesmí převzít míč

Autor:
  9:05
Před pár dny o něm mluvil dokonce i nově zvolený starosta New Yorku Zohran Mamdani. Nevěříte? Americký politik a velký fotbalový fanoušek během svého projevu ke dni svatého Patrika, který je patronem celého Irska, řekl: „Když přemýšlím o Irech, nemyslím v první řadě na útlak, ale spíš na odpor. Na jednotu. Na solené hovězí. Na góly Troye Parrotta v devadesáté šesté minutě...“ Z čtyřiadvacetiletého útočníka z Dublinu se pomalu stává fenomén. A před baráží o mistrovství světa to ví i Češi.
Irský útočník Troy Parrott řádil v dresu Alkmaaru i na Spartě. Jak si proti Česku povede v baráži o mistrovství světa?

Troy Parrott z Alkmaaru (9) střílí svůj druhý gól proti Spartě.
Troy Parrott z Alkmaaru utíká obraně Sparty.
Fotbalisté Alkmaaru oslavují branku Troye Parrotta.
Troy Parrott, útočník Alkmaaru, dává gól proti Spartě.
14 fotografií

Březnový program

národního týmu

Česko – Irsko, semifinále baráže (čtvrtek 26. března v Edenu)

Česko – Dánsko/Severní Makedonie, finále baráže/přípravné utkání (úterý 31. března na Letné)

Loni na podzim Parrott v závěru kvalifikace pěti góly ve dvou zápasech s Portugalskem a Maďarskem senzačně postrčil svou zemi do baráže, když rozhodující trefu vstřelil v Budapešti právě až v šesté minutě nastavení. A kdo sledoval poslední souboje pražské Sparty s nizozemským Alkmaarem, za nějž Parrott hraje, tuší, že ze své formy urostlý mládenec nic neztratil.

Před týdnem dva góly při domácím vítězství 2:1.

Ve čtvrtek gól plus asistence v odvetě na Letné, kde hosté vyhráli drtivě 4:0.

„Jo, díval jsem se,“ kývne slávista Tomáš Holeš, který je adeptem na základní sestavu reprezentace. Jako stoper může mít s Parrottem, momentálně nejnebezpečnějším hráčem soupeře, na hřišti co do činění.

„Jedním z klíčů, jak utkání zvládnout, je Parrotta eliminovat,“ uvědomuje si. „Musíme mu věnovat velkou pozornost, vnímat ho po celém hřišti, být u něj co nejblíž, nenechat ho přebírat balony směrem k bráně.“

„Určitě je velmi nebezpečný, ale nebude to o jednom hráči,“ myslí si Vladimír Darida. „Máme dost silné mužstvo, abychom celému utkání dávali ráz. Abychom se nepřizpůsobovali my jim, ale oni nám,“ věří bývalý kapitán.

Ovšem jakmile se Parrott rozlétne, těžko se zastavuje. „Je to komplexní útočník, který má rychlost a výborné náběhy. Ve vápně se chová jako fotbalový zabiják,“ ví Holeš.

Parrott je jediným hráčem současného irského výběru, který nepůsobí na Ostrovech. V třiatřiceti startech za národní tým dal dosud deset gólů – a jak už bylo řečeno: polovinu z nich nastřílel během posledních dvou duelů v listopadu.

Irský útočník Troy Parrott slaví vítězný gól v utkání s Maďarskem.

„Každého hráče soupeře máme nastudovaného do detailu, všechny známe, ale zrovna Parrott je ten typ, o kterém můžete vědět všechno, a on si své místo ve vápně stejně najde,“ zmínil i trenér Miroslav Koubek. „Speciální opatření a instrukce, které povedou k tomu ho zastavit, hráči dostanou, ale vidíte to i u jiných hvězd. I když dělají pořád tu stejnou kličku nebo mají vlastnost takovou nebo makovou a všichni to o nich vědí, stejně se umí prosadit.“

Parrotta kdysi dávno srovnávali dokonce s Harrym Kanem.

Nejen proto, že od patnácti let vyrůstal v anglickém Tottenhamu, kde mu v sedmnácti dopřál debut v Premier League slavný trenér José Mourinho. Pak se ale jeho kariéra na pár let zašmodrchala. V nejvyšší anglické soutěži má odehráno jen šest minut, nejdřív putoval po hostováních v nižších soutěžích a následně do Nizozemska, kde v poslední době mimořádně ožil.

Říkali mu nový Kane, Parrott se ale dlouho hledal. Teď je hrozbou pro Spartu i repre

Poté, co se převedl jako host v Excelsioru, za nějž nastřílel sedmnáct gólů, ho v červenci 2024 z Tottenhamu za čtyři miliony eur, v přepočtu asi sto milionů korun, vykoupil Alkmaar. A v létě ho klidně může prodat třeba za pětinásobek.

I s posledním gólem na Letné už má Parrott v Alkmaaru v rámci všech soutěží 48 gólů v 87 startech, takže klub registruje zájem nejen z Fulhamu nebo Sunderlandu, ale třeba také ze Sevilly, AC Milán či dokonce z Dortmundu.

Úspěch v baráži a následné mistrovství světa mu může jen pomoct. Anebo ho Češi zvládnout přibrzdit?

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
Tipsport - partner programu
Příbram B vs. Admira PrahaFotbal - 20. kolo - 21. 3. 2026:Příbram B vs. Admira Praha //www.idnes.cz/sport
21. 3. 10:00
  • 1.67
  • 3.77
  • 3.30
Chrudim vs. Ostrava BFotbal - 20. kolo - 21. 3. 2026:Chrudim vs. Ostrava B //www.idnes.cz/sport
21. 3. 10:15
  • 3.31
  • 3.28
  • 2.09
Aritma vs. MotorletFotbal - 20. kolo - 21. 3. 2026:Aritma vs. Motorlet //www.idnes.cz/sport
21. 3. 10:15
  • 2.10
  • 3.39
  • 2.54
Neratovice vs. Hradec Králové BFotbal - 20. kolo - 21. 3. 2026:Neratovice vs. Hradec Králové B //www.idnes.cz/sport
21. 3. 10:15
  • 2.15
  • 3.49
  • 2.41
Zlín B vs. TřinecFotbal - 20. kolo - 21. 3. 2026:Zlín B vs. Třinec //www.idnes.cz/sport
21. 3. 10:30
  • 3.08
  • 3.49
  • 1.80
Č. Budějovice B vs. PísekFotbal - 20. kolo - 21. 3. 2026:Č. Budějovice B vs. Písek //www.idnes.cz/sport
21. 3. 10:30
  • 2.46
  • 3.38
  • 2.15
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Sparta - Alkmaar 0:4, kolaps po půli, hosté byli jasně lepší a Česko je bez pohárů

Fotbalisté Alkmaaru se radují z g’ólu do sítě Sparty v osmifinále Konferenční...

Fotbalový tým AZ Alkmaar loni na začátku října ve svém úvodním utkání Konferenční ligy dostal čtyři góly v Larnace. Ve čtvrtek pozdě večer na pražské Letné výsledkem 4:0 naopak vyprovodil z...

Sparta - Slovácko 5:2, domácí bavili útočným fotbalem, dva góly dal Kuchta

Sparťanský útočník Jan Kuchta se raduje ze svého druhého gólu v utkání proti...

Sparťanští fotbalisté dali pět branek, k tomu jedna neplatila kvůli ofsajdu a vytvořili si několik dalších vyložených šancí. Po dvou předchozích porážkách na Slavii a v Konferenční lize s Alkmaarem...

Koubek poprvé nominoval. Na baráž bere Buchu, Ladru i Klimenta, chybí Černý

Kouč českých fotbalistů Miroslav Koubek při své první reprezentační nominaci.

Velký návrat do národního týmu potvrzen: na baráž o mistrovství světa povolal trenér českých fotbalistů Miroslav Koubek i bývalého kapitána Vladimíra Daridu. V nominaci nechybí ani záložník Pavel...

Paříž znovu vyškolila Chelsea. Ve čtvrtfinále jsou i Arsenal, Real a Sporting

Fotbalisté Arsenalu si užívají trefu Eberechiho Ezeho (10).

Fotbalová Liga mistrů zná první čtvrtfinalisty. Suverénně postoupili úřadující šampioni z Paris Saint-Germain, kteří zvítězili na hřišti Chelsea 3:0 (první zápas 5:2). Náskok z úvodního duelu (3:0)...

Liverpool v Lize mistrů dominoval, Bayern jistil postup. Barcelona zničila Newcastle

Dominik Szoboszlai z Liverpoolu se raduje z gólu při zápase Ligy mistrů s...

Fotbalová Liga mistrů se dozvěděla zbylé čtyři čtvrtfinalisty. Liverpool odčinil úvodní zaváhání a v domácí odvetě porazil Galatasaray 4:0. Barcelona nasázela Newcastlu sedm branek a postupuje po...

Dvě penalty i červená. Manchester United a Bournemouth se rozešly smírně

Harry Maguire dostal v zápase proti Bournemouthu červenou kartu.

Páteční předehrávka 31. kola anglické fotbalové Premier League vítěze nepoznala. Manchester United sice dvakrát vedl, Bournemouth ale pokaždé dokázal vyrovnat. Oba celky tak berou po remíze 2:2 jeden...

20. března 2026  22:57

Zbrojovka vyhrála v Prostějově, druhou fotbalovou ligu vede o 14 bodů

Lukáš Vorlický (23) oslavuje trefu proti brněnským rivalům před svými fanoušky.

Fotbalisté Zbrojovky Brno díky gólu v závěru nastavení zvítězili ve 20. kole druhé ligy na hřišti sestupem ohroženého Prostějova 2:1. Obě branky lídra soutěže vstřelil Lukáš Vorlický. Svěřenci...

20. března 2026  19:59

Sparťanské domácí debakly v pohárech: šok se Steauou i nejvyšší příděl od Atlétika

Zklamání Sparťanů po porážce s Alkmaarem v osmifinále Konferenční ligy.

Po čase si zase sparťanští fotbalisté připomněli, jak moc takové prohry bolí. Čtvrteční vysoká porážka 0:4 s nizozemským Alkmaarem ale není před bouřícími fanoušky natěšenými na evropský zápas...

20. března 2026  15:05

Darida vysvětluje návrat: Názory okolí? Padesát na padesát. Já chci týmu pomoct

Reprezentační kapitán Vladimír Darida vybíhá na rozcvičku před utkáním se...

První, co mu reprezentační manažer Pavel Nedvěd na společné schůzce řekl, bylo: „I já jsem se do národního týmu vrátil.“ Už je to přes dvacet let. Před baráží o mistrovství světa v Německu, kam se...

20. března 2026  13:37

Součet jedna a půl miliardy korun. Kolik vydělaly české kluby v pohárech

Momentka z odvety osmifinále Konferenční ligy mezi Spartou a Alkmaarem.

Sparťanští fotbalisté k podzimním výdělkům z pohárové Evropy na jaře na bonusech a prémiích nepřidali ani korunu. Dvě porážky s Alkmaarem a sbohem. Olomouc, která rovněž vypadla v osmifinále...

20. března 2026  13:25

Trest za fotku s dubajským emírem. Kanonýra Íránu vyloučili z reprezentace

Velšský brankář Wayne Hennessey zblízka zasahuje proti šanci Sardára Azmúna z...

Jeden z nejlepších íránských fotbalistů Sardár Azmún byl vyloučen z reprezentace, protože se prý zachoval neloajálně vůči režimu v zemi. Informovala o tom íránská tisková agentura Fars. Bývalý...

20. března 2026  11:45

Sparta si chtěla v Evropě zachránit rozpačitou sezonu, místo toho vybuchla

Zklamání Sparťanů po porážce s Alkmaarem v osmifinále Konferenční ligy.

Uvěřili jste na chvíli, že to může vyjít? Že fotbalová Sparta může jít v Konferenční lize daleko? Třeba až do finále, jak si vysnila? Znělo to lákavě. Dokud ve čtvrtek nepřišlo vystřízlivění. Drsné a...

20. března 2026  11:35

Šulce po zranění trenér chválil. Proti Vigu nastoupil, reprezentaci by tak měl pomoct

Pavel Šulc z Lyonu v utkání francouzské ligy proti Nice

Nakonec nastoupil dvacet minut před koncem, byť pohárovému konci francouzského Lyonu už nezabránil. Český fotbalový reprezentant Pavel Šulc je tak definitivně zpět po měsíčním svalovém zranění a měl...

20. března 2026  11:20

FIFA zavádí kvóty. Fotbalistky musí nově trénovat alespoň jedna žena

Česká trenérka Jitka Klimková v zápase s Ukrajinou.

Mezinárodní fotbalová federace schválila nové pravidlo, podle něhož na jejích akcích budou muset mít ženské týmy buď hlavní trenérku, nebo ženu alespoň jako asistentku. Platit bude pro dospělé i...

20. března 2026  10:58

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Češi už nemají desátou příčku ve svých rukou. Koeficient bude fandit Vallecanu

Fotbalisté Raya Vallecana slaví gól.

Poté, co ve čtvrtek vypadly Sparta a Olomouc, český fotbal už nemá žádného zástupce v pohárové Evropě. To znamená, že v boji o desátou příčku v žebříčku národních koeficientů musí spoléhat na...

20. března 2026  10:24

Pavouk Ligy mistrů 2025/26: program od čtvrtfinále po finále

U míče je Declan Rice z Arsenalu, jeho snahu sleduje Exequiel Palacios z...

Fotbalová Liga mistrů 2025/26 vstupuje do nejatraktivnější fáze. První duely play off odstartují 7. dubna. Prohlédněte si kompletní program od čtvrtfinále až po finále v přehledném článku.

20. března 2026  8:58

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.