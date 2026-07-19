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MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

Rychle, zběsile a hurá domů. Boj o bronz rozděluje: zápas turnaje, nebo paskvil?

Jiří Čihák
  15:23
Jude Bellingham z Anglie dává gól na 6:4 v utkání o bronz s Francií.

Jude Bellingham z Anglie dává gól na 6:4 v utkání o bronz s Francií. | foto: AP

Thomas Tuchel, trenér anglické reprezentace, při čekání na medaili po výhře v...
Angličané pózují s bronzovými medailemi po výhře 6:4 nad Francií.
Harry Kane z Anglie s bronzovou medailí po výhře 6:4 nad Francií.
Harry Kane z Anglie s bronzovou medailí po výhře 6:4 nad Francií.
71 fotografií
Kdo neponocoval a šel spát, musel si v neděli ráno po probuzení nadvakrát promnout oči. Vážně? Deset gólů v zápase o bronz? A poprvé v téměř stoleté historii fotbalových šampionátů tenisové skóre 6:4? Ano, ano a ještě jednou ano!

Na dvouciferný počet branek v duelu mistrovství světa se čekalo přesně čtyřiačtyřicet let.

Nikdo z hráčů Anglie a Francie logicky nebyl na světě, kouč Thomas Tuchel vysedával v lavici na prvním stupni a jeho protějšek Didier Deschamps si při přechodu do dorostu Nantes asi nepředstavoval, že se jednou zařadí mezi nejváženější osobnosti francouzského fotbalu.

Psal se rok 1982 a Maďaři na mistrovství ve Španělsku nasypali desítku nebohému Salvadoru, okolo jehož účasti panuje spoustu prapodivných příběhů.

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Na soupisce měli jen dvacet hráčů místo povolených dvaadvaceti, protože prezident asociace suše prohlásil: „Stejně je to víc než dost.“ A volná místa pak obsadili členové vlády, jimž se zachtělo prázdnin v Evropě.

Bizarní případ v sobotu v Miami fotbalisté nevědomky připomněli: Francouzi v poločase prohrávali už 0:4, přesto se po pauze třemi góly vrátili do děje.

Až penalta Saky, jenž ve zběsilém duelu posbíral hattrick, Anglii uklidnila – a to ještě v sedmiminutovém nastavení padly další dva góly, po jednom na každé straně.

Zápas turnaje?

Nebo náboj pro ty, kteří tvrdí, že utkání o třetí místo je paskvil?

Jude Bellingham z Anglie s bronzovou medailí po výhře 6:4 nad Francií.

Nespokojení Ibrahima Konaté a Malo Gusto z Francie po první půli v utkání o bronz proti Anglii.

Čistě teoreticky by mělo jít o druhý největší zápas celého mistrovství, ale například známý nizozemský trenér Louis van Gaal, jenž ho v roce 2014 sám vyhrál, reptá: „Vůbec by se neměl hrát! Je to nefér. Prohrajete dvakrát v řadě a z turnaje, kde jste byli skvělí, se vracíte jako lúzři.“

Možná je pro větší a ambicióznější fotbalové národy jen těžké skousnout zklamání, odhodit ego a po semifinálovém rozčarování se poprat o medaili.

Všimli jste si, že Angličané v první půli pořádně ani neoslavovali góly? Nebo jak se poražení Francouzi chechtali a uvolněně klábosili se soupeři jako po vydařené exhibici?

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Také volba sestav napověděla, že tenhle zápas je zkrátka jiný než ty předchozí: Tuchel i Deschmaps vyměnili sedm hráčů, anglický kapitán Kane se na hřiště vůbec nedostal a vždy upřímný Francouz Rabiot na konci pálil i do vlastních řad: „Viděl jsem na hřišti chování, které je na téhle úrovni zcela nepřípustné.“

Měl na mysli bohorovnost a netečnosti při bránění? Nebo něco jiného?

Ostatně i FIFA měla problém: necelých čtyřiadvacet hodin před výkopem zbývalo přes sedm tisíc volných vstupenek a šéf Gianni Infantino, který přitom za poslední měsíc prolítal Ameriku křížem krážem, aby ho kamery zabraly co možná nejčastěji, dal tentokrát přednost setkání s prezidentem Donaldem Trumpem.

Angličtí hráči pózují s bronzovými medailemi po výhře 6:4 nad Francií.

„Pro Anglii i pro Francii by bylo nejlepší, kdyby tenhle duel vůbec neexistoval,“ prohlásil dopředu loučící se trenér Deschamps a obránce Konaté krčil rameny: „Nemáme na výběr, hrát musíme.“

Přitom těch příběhů: Francouz Mbappé dal devátý a desátý gól na turnaji a osamostatnil se na čele střelecké tabulky, jeho parťák Olise vytvořil nový rekord v počtu asistencí a podpis záložníka Bellinghama nově nese anglické gólové maximum na mistrovství světa.

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Na rozdíl od Eura, kde se o bronz hrálo naposledy v roce 1980 a získali ho Čechoslováci, je souboj o třetí místo tradicí, které se FIFA nezříká.

Premiéru měl hned v roce 1934 v Itálii a už o dvacet let později vklouzl do programu nastálo. Pro menší fotbalové země nezapomenutelná příležitost, pro ty větší před odletem domů slabá náplast a nutné zlo.

I z něj se přitom může narodit nejzábavnější zápas turnaje. Nebo ne?

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Tipsport - partner programu

Finále

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Tipsport - partner programu

Čtvrtfinále

Semifinále

O 3. místo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Německo
1:1
Paraguay
Francie
3:0
Švédsko
Jihoafrická republika
0:1
Kanada
Nizozemsko
1:1
Maroko
Portugalsko
2:1
Chorvatsko
Španělsko
3:0
Rakousko
USA
2:0
Bosna
Belgie
3:2
Senegal
Paraguay
0:1
Francie
Kanada
0:3
Maroko
Portugalsko
0:1
Španělsko
USA
1:4
Belgie
Francie
2:0
Maroko
Španělsko
2:1
Belgie
Francie
0:2
Španělsko
Španělsko
19. 7. 21:00
Argentina
Anglie
1:2
Argentina
Norsko
1:2
Anglie
Argentina
3:1
Švýcarsko
Brazílie
1:2
Norsko
Mexiko
2:3
Anglie
Argentina
3:2
Egypt
Švýcarsko
0:0
Kolumbie
Brazílie
2:1
Japonsko
Pobřeží slonoviny
1:2
Norsko
Mexiko
2:0
Ekvádor
Anglie
2:1
DR Kongo
Argentina
3:2
Kapverdy
Austrálie
1:1
Egypt
Švýcarsko
2:0
Alžírsko
Kolumbie
1:0
Ghana

O třetí místo

Francie
4:6
Anglie
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 3 3 0 0 6:0 9
2. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 3 1 1 1 2:3 4
3. Jižní KoreaJižní Korea 3 1 0 2 2:3 3
4. ČeskoČesko 3 0 1 2 2:6 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 3 2 1 0 7:3 7
2. KanadaKanada 3 1 1 1 8:3 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 3 1 1 1 5:6 4
4. KatarKatar 3 0 1 2 2:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 3 2 1 0 7:1 7
2. MarokoMaroko 3 2 1 0 6:3 7
3. SkotskoSkotsko 3 1 0 2 1:4 3
4. HaitiHaiti 3 0 0 3 2:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 3 2 0 1 8:4 6
2. AustrálieAustrálie 3 1 1 1 2:2 4
3. ParaguayParaguay 3 1 1 1 2:4 4
4. TureckoTurecko 3 1 0 2 3:5 3

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 3 2 0 1 10:4 6
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 3 2 0 1 4:2 6
3. EkvádorEkvádor 3 1 1 1 2:2 4
4. CuraçaoCuraçao 3 0 1 2 1:9 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 3 2 1 0 10:4 7
2. JaponskoJaponsko 3 1 2 0 7:3 5
3. ŠvédskoŠvédsko 3 1 1 1 7:7 4
4. TuniskoTunisko 3 0 0 3 2:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BelgieBelgie 3 1 2 0 6:2 5
2. EgyptEgypt 3 1 2 0 5:3 5
3. ÍránÍrán 3 0 3 0 3:3 3
4. Nový ZélandNový Zéland 3 0 1 2 4:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 3 2 1 0 5:0 7
2. KapverdyKapverdy 3 0 3 0 2:2 3
3. UruguayUruguay 3 0 2 1 3:4 2
4. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 3 0 2 1 1:5 2

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 3 3 0 0 10:2 9
2. NorskoNorsko 3 2 0 1 8:7 6
3. SenegalSenegal 3 1 0 2 8:6 3
4. IrákIrák 3 0 0 3 1:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 3 3 0 0 8:1 9
2. RakouskoRakousko 3 1 1 1 6:6 4
3. AlžírskoAlžírsko 3 1 1 1 5:7 4
4. JordánskoJordánsko 3 0 0 3 3:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 3 2 1 0 4:1 7
2. PortugalskoPortugalsko 3 1 2 0 6:1 5
3. Demokratická republika KongoDR Kongo 3 1 1 1 4:3 4
4. UzbekistánUzbekistán 3 0 0 3 2:11 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 3 2 1 0 6:2 7
2. ChorvatskoChorvatsko 3 2 0 1 5:5 6
3. GhanaGhana 3 1 1 1 2:2 4
4. PanamaPanama 3 0 0 3 0:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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