Mezinárodní federace FIFA a zástupci státu New Jersey se nyní přou o to, jak dramatické zvýšení ceny vyřešit.
Generální ředitel provozovatele železnice Kris Kolluri argumentuje nárůstem počtu cestujících a zvýšením nákladů na zajištění bezpečnosti návštěvníků světového šampionátu. „Nejde o zdražování. Snažíme se alespoň pokrýt náklady,“ citovala ho agentura DPA.
Zajištění dopravy podle ní bude stát 62 milionů dolarů (1,28 miliardy korun), z čehož pouze 14 milionů dolarů (288 milionů korun) pokryjí dotace. Zbytek musí dopravní společnost vybrat od přibližně 40 000 fanoušků, kteří by měli na každý zápas na stadionu MetLife cestovat vlakem.
Guvernérka New Jersey Mikie Sherrillová chce, aby se FIFA podílela na pokrytí nákladů na dopravu fanoušků. „Pokud se tak nestane, nebudeme dotovat držitele vstupenek na mistrovství světa na úkor obyvatel New Jersey, kteří jsou na tomto spoji denně závislí,“ uvedla demokratická guvernérka.
FIFA to odmítla. „Žádná jiná globální událost, koncert ani významná sportovní akce se s takovým požadavkem nesetkaly. Svévolné zvyšování cen a požadavek, aby FIFA tyto náklady uhradila, je bezprecedentní,“ uvedl v prohlášení provozní ředitel šampionátu Heimo Schirgi.
Obává se, že kvůli vysokým cenám budou fanoušci hledat jiné možnosti dopravy. Veřejné parkoviště u stadionu přitom bude uzavřené.
Šampionát, který budou v červnu hostit USA, Mexiko a Kanada, už čelil kritice kvůli vysokým cenám vstupenek. Čeští fotbalisté budou hrát v základní skupině v Guadalajaře, Mexiku a Atlantě.