Z Bragy odjel jako lídr, v reprezentaci se rozkoukává. Horníček se těší na Modriče

Na přesun skutečně moc času neměl. V Lisabonu, portugalském hlavním městě, dochytal velký zápas na Sportingu zhruba ve čtvrt na jedenáct večer a druhý den už se hlásil na svém premiérovém srazu fotbalové reprezentace. „Cesta nic moc, skoro jsem nespal, tak snad to není tolik vidět,“ culil se Lukáš Horníček před mikrofony a kamerami, když kolem poledne odpovídal na otázky novinářů.
Český gólman fotbalistů Bragy Lukáš Horníček na hřišti Celtiku.

Český gólman fotbalistů Bragy Lukáš Horníček na hřišti Celtiku. | foto: Reuters

Brankář Lukáš Horníček z Bragy vykopává v utkání Evropské ligy s Feyenoordem.
Český brankář Lukáš Horníček si sráží míč do sítě.
Český gólman Lukáš Horníček z Bragy zasahuje v zápase Evropské ligy proti Laziu...
Mario Hermoso z AS Řím slaví gól proti Braze, balon odkopává brankář Lukáš...
Poprvé si zkusil tlak seniorského výběru, dosud oblékal reprezentační dres jen v mládežnických výběrech. Naposledy v červnu na Euru do jedenadvaceti let. Šanci v áčku dostal proto, že Jindřich Staněk s Vítězslavem Jarošem vypadli kvůli zdravotním potížím.

„Je to pro mě velká čest a také milník, kterého jsem dosáhl. Odměna za to, co fotbalu dávám a jak každý den tvrdě trénuju,“ pravil usměvavý blonďák s ostrými rysy a hlubším hlasem.

Pokud nevíte, Horníček na klubové úrovni střeží bránu portugalské Bragy. A jak!

Karabec dvakrát asistoval při výhře Lyonu, Šulc nedal penaltu. Horníček opět s nulou

Jen několik hodin nazpět ve zmíněném zápase na Sportingu vyválčil bod za remízu 1:1, kterou podepřel dvěma úspěšnými zákroky. Předtím ve čtvrtek odcházel jako king z našlapaného Celtic Parku v Glasgow, kde třemi zákroky vychytal čisté konto a vítězství 2:0 v Evropské lize.

„Přes šedesát tisíc fanoušků pořád skandovalo. Jak se mi odcházelo? S hlavou nahoře a velkým sebevědomím,“ zubil se třiadvacetiletý gólman. Ročník 2002. V Portugalsku je od sedmnácti, kdy do mládeže Bragy zamířil z Pardubic. Narodil se v nedalekém Vysokém Mýtě.

Vydržel, když po letech v Portugalsku stále čekal na šanci. Byl trojka, pak dvojka, jenže v týmu stále zářila brazilská hvězda Matheus. Jakmile odešel, v klubu sáhli do vlastních řad a v zimě dali šanci jemu. Nelitují.

„Za těch tři čtvrtě roku jsem se posunul, jsem teď větší lídr a získal jsem si větší respekt spoluhráčů,“ líčil rozvážně. Za ty roky vypiloval portugalštinu, v Braze je paradoxně jedním z nejzkušenějších, přestože pravidelně chytá jen přes půl sezony.

Brankář Lukáš Horníček z Bragy vykopává v utkání Evropské ligy s Feyenoordem.

„Už jsem se se zemí sžil, v portugalštině i přemýšlím, mluvím v kabině bez problémů, což mi pomáhá. Dokážu propojit tým, protože tam teď máme hodně národností. I trenér je Španěl, takže se snažím anglicky mluvícím pomáhat a snažit se jim všechno vysvětlovat,“ přemítal skoro dvoumetrový čahoun.

Když se v lednu stal jedničkou, okamžitě zaujal. V Evropské lize třeba vynuloval Lazio, teď ve stejné soutěži září dál. „Ty zážitky jsou neskutečné, už zápas proti Feyenoordu, který jsme doma vyhráli 1:0, byl úžasný. Skvělej zářez,“ pokračoval.

„A další cíle? Zatím nemám. Chci v Braze hrát skvělou sezonu a zbytek prostě přijde.“

Neutekl, dočkal se. Gólman Horníček chytá a Bragu si chválí, jen přezdívka ho zarazila

Když ho potkala premiérová nominace, chce se hlavně předvést. „A ukázat trenérům, že mě můžou využívat i v dalších srazech, že na to mám kvalitu.“

S většinou týmu se potkal poprvé. „Nervózní jsem byl jen z toho, jak mě kluci přijmou, protože už mezi sebou mají partu. Což mi ale vyvrátili, jsou skvělí,“ zdůraznil.

Co ho jako nováčka čeká? Zápisné?

„No snad nic!“ vypálil. „Zatím mi nikdo nic neříkal,“ načež ho přerušil tiskový mluvčí otázkou: „Jak to, že to ještě nevíš?“

Po prvním tréninku, který reprezentanti absolvují před důležitým utkáním kvalifikace o mistrovství světa proti Chorvatsku, už bude moudřejší.

Český brankář Lukáš Horníček si sráží míč do sítě.

V bráně se ale s největší pravděpodobností nepředstaví, šanci by měl dostat Matěj Kovář, který při zářijovém utkání v Černé Hoře (2:0) kryl záda Staňkovi.

„Věřím, že si v nové trojici sedneme a budeme se podporovat. Kovyho už znám a ani Jedla od nás není věkově tak daleko,“ odvětil Horníček.

Těší se zejména na čtyřicetiletého veterána a chorvatského kapitána Luku Modriče. „Neskutečný hráč, měl jsem štěstí, že jsme proti němu s Bragou dva tři roky zpátky hráli. To, že je po čtyřiceti letech schopný podávat ty stejné výkony a být lídrem, je prostě famózní,“ nešetřil obdivem.

Pozorovat ho bude sice z lavičky, přesto si z utkání odveze svůj první reprezentační dres. „Rád bych si ho nechal na památku, ale asi o něj bude velký zájem. Spoluhráči s Bragy se po něm budou ptát do sbírky. Je to takový můj další krůček v kariéře, na který budu vzpomínat.“

Teď už zbývá jen první start.

