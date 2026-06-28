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MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

Oči mu málem rozežrala kyselina, pět let nekopal penaltu. Wissa, hrdina DR Kongo

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  13:30
Yoane Wissa, útočník z DR Kongo, nad hlavami spoluhráčů slaví gól na MS proti...

Yoane Wissa, útočník z DR Kongo, nad hlavami spoluhráčů slaví gól na MS proti Uzbekistánu. | foto: AP

Wissa z Konga proměňuje pokutový kop v zápase s Uzbekistánem.
Khusanov posílá míč do nebezpečného prostoru přes Wissau z Konga.
Yoane Wissa z DR Kongo dává gól Portugalsku na mistrovství světa.
Yoane Wissa, útočník z DR Kongo, slaví se spoluhráči gól na MS proti...
7 fotografií
Před pěti lety, kdy ještě žil v Lorientu, se před domem setkal se ženou, která chtěla podpis pro svého syna. Ale místo poděkování mu do obličeje chrstla žíravinu a fotbalový útočník Yoane Wissa málem oslepl. V neděli nad ránem středoevropského času dvěma góly rozhodl o postupu Demokratické republiky Kongo do play off světového šampionátu.

Jeho tým s Uzbekistánem prohrával, neuznali mu gól kvůli hodně přísnému pohledu videoasistenta a čas na obrat se krátil. Jen vítězství by Afričany udrželo v turnaji.

Ale pak to přišlo. Penalta pro DR Kongo, dvaadvacet minut do konce.

„Víte, že musíte vyhrát, a brzy prohráváte. K tomu ten VAR. Není snadné to všechno přijmout,“ přemítal Wissa. „Museli jsme ukázat obrovskou odolnost. Když pak výsledek otočíte, musíte si ho užít.“

Penaltu si vzal on a proměnil. Přitom pokutový kop nezahrával od angažmá právě v Lorientu. Tenkrát tam jako jeden z nejlepších útočníků francouzské ligy končil smutně.

Wissa z Konga proměňuje pokutový kop v zápase s Uzbekistánem.

Pod záminkou získání autogramu se do jeho domu vetřela vyšinutá žena protože chtěla unést jeho novorozenou dceru.

Únos se nezdařil, lékaři však bojovali o jeho oči, dodnes má v obličeji jizvy. Pachatelka byla odsouzena k osmnácti letům.

V době léčby přestoupil do Brentfordu, který jeho příchod za čtvrt milionu korun riskl.

DR Kongo - Uzbekistán 3:1, Afričané otočili zápas, výhra je posunula do play off

Poskytl Wissovi maximální podporu a dal mu čas na zotavení. V první sezoně v Premier League vstřelil sedm branek, v druhé rovněž sedm, ve třetí dvanáct a v loňské devatenáct.

Mimořádný střelecký počin mu vynesl lukrativní přestup do Newcastlu, který za něj v přepočtu na koruny zaplatil téměř miliardu a půl.

Jenže takřka celý loňský podzim kvůli zranění kolene Wissa promarodil a když se na hřiště vrátil, nebylo to ono. Dal jen jeden gól. Aspoň že v březnu pomohl své zemi k postupu na šampionát, byť ve finále mezikontinentální baráže proti Jamajce neskóroval.

Yoane Wissa z DR Kongo dává gól Portugalsku na mistrovství světa.

Na turnaji v Americe však zase pálí. Zařídil senzační remízu s Portugalskem (1:1), proti Kolumbii se neprosadil stejně jako spoluhráči, ale proti Uzbekistánu už hrál hlavní roli.

Penaltu sudí nařídil po faulu na něj. V těžké chvíli pro tým to vzal na sebe a DR Kongo se nadechlo k obratu. A v závěru stvrdil výhru 3:1.

Pak vběhl na tribunu mezi fanoušky.

„Tohle vítězství je pro vás. Vím, že to v naší zemi není snadné. Na východě Konga se válčí a pokaždé, když si oblékneme tento dres, myslíme na ty lidi tam. Chceme, aby na nás byli hrdí,“ řekl Wissa.

Yoane Wissa, útočník z DR Kongo, slaví s fanoušky postup do vyřazovací fáze MS.

Je rodákem z Francie a do vlasti svých rodičů létá jen na mezistátní zápasy.

Radost má i z úspěchu dalších afrických zemí. „Minule bylo v semifinále Maroko. Teď může snít dalších devět týmů. To, co africký fotbal čeká, je skvělé.“

Devět z deseti africký účastníků prošlo do play off. Kongo a Alžírsko jako poslední v neděli nad ránem středoevropského času.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Tipsport - partner programu

Skupina L

Skupina K

Skupina J

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 3 3 0 0 6:0 9
2. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 3 1 1 1 2:3 4
3. Jižní KoreaJižní Korea 3 1 0 2 2:3 3
4. ČeskoČesko 3 0 1 2 2:6 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 3 2 1 0 7:3 7
2. KanadaKanada 3 1 1 1 8:3 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 3 1 1 1 5:6 4
4. KatarKatar 3 0 1 2 2:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 3 2 1 0 7:1 7
2. MarokoMaroko 3 2 1 0 6:3 7
3. SkotskoSkotsko 3 1 0 2 1:4 3
4. HaitiHaiti 3 0 0 3 2:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 3 2 0 1 8:4 6
2. AustrálieAustrálie 3 1 1 1 2:2 4
3. ParaguayParaguay 3 1 1 1 2:4 4
4. TureckoTurecko 3 1 0 2 3:5 3

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 3 2 0 1 10:4 6
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 3 2 0 1 4:2 6
3. EkvádorEkvádor 3 1 1 1 2:2 4
4. CuraçaoCuraçao 3 0 1 2 1:9 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 3 2 1 0 10:4 7
2. JaponskoJaponsko 3 1 2 0 7:3 5
3. ŠvédskoŠvédsko 3 1 1 1 7:7 4
4. TuniskoTunisko 3 0 0 3 2:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BelgieBelgie 3 1 2 0 6:2 5
2. EgyptEgypt 3 1 2 0 5:3 5
3. ÍránÍrán 3 0 3 0 3:3 3
4. Nový ZélandNový Zéland 3 0 1 2 4:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 3 2 1 0 5:0 7
2. KapverdyKapverdy 3 0 3 0 2:2 3
3. UruguayUruguay 3 0 2 1 3:4 2
4. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 3 0 2 1 1:5 2

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 3 3 0 0 10:2 9
2. NorskoNorsko 3 2 0 1 8:7 6
3. SenegalSenegal 3 1 0 2 8:6 3
4. IrákIrák 3 0 0 3 1:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 3 3 0 0 8:1 9
2. RakouskoRakousko 3 1 1 1 6:6 4
3. AlžírskoAlžírsko 3 1 1 1 5:7 4
4. JordánskoJordánsko 3 0 0 3 3:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 3 2 1 0 4:1 7
2. PortugalskoPortugalsko 3 1 2 0 6:1 5
3. Demokratická republika KongoDR Kongo 3 1 1 1 4:3 4
4. UzbekistánUzbekistán 3 0 0 3 2:11 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 3 2 1 0 6:2 7
2. ChorvatskoChorvatsko 3 2 0 1 5:5 6
3. GhanaGhana 3 1 1 1 2:2 4
4. PanamaPanama 3 0 0 3 0:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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