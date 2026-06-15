Švédský fotbalista na MS neslavil gól kvůli tuniskému původu. Skóroval hned dvakrát

Na který je patřičně hrdý.
Přesto když si na závěr jednoznačného zápasu (5:1) převzal před vápnem balon a práskl ho do sítě podruhé, už se neudržel, dal si ruku k uchu, aby vyhecoval fanoušky, a sklouzl se po kolenou. Až pak opět tuniským příznivcům omluvně pokynul.
„To už jsem si oslavu užil,“ culil se Ayari.
Přitom první trefu v sedmé minutě se zdráhal slavit mnohem víc. Ta byla ještě z větší dálky, když využil vyběhnutí soupeřova brankáře a z druhé vlny prudce přehodil všechny ve vápně.
Dělovka Yasina Ayariho a Švédové jdou do vedení. 💣— Nova Sport (@novasport_cz) June 15, 2026
Sledujte #FIFAWorldCup na Nova Action a Oneplay. 📺#NovaSport | #NovaAction pic.twitter.com/uOus4KM6p4
První švédský gól na mistrovství světa od roku 2018. První pro Ayariho na největším fotbalovém jevišti vůbec. Přesto zůstal neoslaven. Respekt ke kořenům to Ayarimu nedovolil.
|
Švédsko - Tunisko 5:1, jasná záležitost, favorit ukázal obrovskou ofenzivní sílu
„Chci se omluvit svým spoluhráčům i švédským fanouškům za to, že jsem po prvním gólu neslavil. Bylo to pro mě nesmírně emotivní,“ řekl Ayari. „Dva góly na mistrovství světa - to je splněný sen. Ale osud tomu chtěl, aby to bylo zrovna proti Tunisku.“
U tuniského tatínka jeho africký příběh nekončí, Ayariho maminka je totiž z Maroka. Přesto si už odmala vybíral reprezentaci země, ve které se narodil a má k ní nejsilnější vztah. A to i ve chvíli, kdy ho Tunisko oslovilo, aby se zúčastnil minulého mistrovství v Kataru. Odmítl.
„„Můj syn chtěl hrát za Tunisko, ale já jsem ho přemluvil. Švédsko nás přijalo, dalo mu šanci fotbalově vyrůst, takže je jeho povinností zemi toto úsilí vrátit,“ řekl tehdy otec Azúz v rozhovoru pro list Aftonbladet.
„Reprezentuji už od mládeže, od nějakých šestnácti sedmnácti let,“ popisoval Ayari reportérům prestižního serveru The Athletic uprostřed tréninkového centra v Brightonu, klubu z anglické Premier League.
„Jasně, že pro země svých rodičů chci jen to nejlepší, také jsem tam strávil spoustu času na dovolených a u babiček, ale teď je pro mě přirozené reprezentovat právě Švédsko,“ líčil dvaadvacetiletý záložník, jehož hodnota vylétla podle serveru Transfermarkt už na 35 milionů eur.
Jeho otec před lety opustil Tunisko, aby budoval fotbalovou kariéru. Také hrál ofenzivního záložníka, ale nedařilo se mu tolik, a tak nakonec skončil jako trenér svého malého syna. Toho si v jeho osmi letech všimli skauti AIK Stockholm, kde dodnes v pozadí pracuje Ayariho maminka a mladší bratr Taha tam stále hraje.
Krásný gól na závěr. Yasin Ayari otevřel utkání a taky ho i uzavřel. 🫡— Nova Sport (@novasport_cz) June 15, 2026
Sledujte #FIFAWorldCup na Nova Action a Oneplay. 📺#NovaSport | #NovaAction pic.twitter.com/2xv6TVgfPv
Právě ze Stockholmu se před třemi lety mladý Yasin stěhoval rovnou do Anglie.
Když pak Švédsko i díky jeho asistenci ve finále baráže proti Polsku (3:2) prošlo na mistrovství světa, splnil se mu sen. „Nejlepší moment kariéry,“ říkal ještě v Anglii. „Když šedesát tisíc lidí křičelo radostí? Úžasné, skvělé, boží,“ rozplýval se.
Nejméně vnitřně to teď určitě překonají dva góly na krásném stadionu v mexickém Monterrey, což švédský národ znovu rozjásalo.
A nakonec to strhlo i Ayariho.