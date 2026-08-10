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MS ve fotbale 2026

Tlak na Infantina se stupňuje. Fotbal nepatří jednotlivci, vzkázaly UEFA a spol.

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  11:43

Prezident FIFA Gianni Infantino na zápase Francie s Irákem. | foto: Reuters

Evropská fotbalová unie UEFA pokračuje v tlaku na předsedu světové organizace FIFA Gianniho Infantina po jeho neúspěchu s kontroverzním plánem na prodej podílů z mistrovství světa soukromým investorům. Zatímco FIFA se za svého šéfa postavila, UEFA se spojila s asijskou AFC a severoamerickou CONCACAF a ve společném prohlášení, z něhož citovaly agentury AFP a Reuters, uvedly, že Infantino ztratil svým podvodným chováním důvěru a postavil se nad kolektiv.

„Fotbal je největší sdílenou vášní světa. Nepatří žádnému jednotlivci ani žádné instituci,“ napsaly UEFA, AFC a CONCACAF v otevřeném dopise „fotbalové rodině“, který podepsali šéfové jednotlivých organizací Aleksaner Čeferin, šajch Salmán bin Ibráhím Chalífa a Victor Montagliani i jejich generální tajemníci. Zároveň společně vyzvali k nezávislému prošetření událostí, které se v minulých týdnech odehrály.

„Vedení ve fotbale není majetek. Není to o tom držet nebo vyžadovat moc. Je to povinnost služby fotbalové rodině, která ji svěřuje,“ uvádí. „Když je důvěra narušena podvodem, když se jednotlivec postaví nad kolektiv, který mu dal autoritu, tato povinnost je zanedbána,“ konstatovaly organizace.

Infantina však v textu výslovně nezmiňují. „Silou fotbalu vždy byla jeho jednota. Vyzýváme k tomu, aby tato jednota byla nyní ctěna, a k vedení, které fotbalu slouží, a ne se mu snaží rozkazovat,“ dodaly.

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Od Infantinova návrhu se už dříve distancovali i někteří členové vedení FIFA s tím, že o plánovaném prodeji práv na MS prostřednictvím nově vytvořené dceřiné společnosti nic nevěděli. FIFA se následně za netransparentní postup veřejně omluvila, především v Evropě to ale k uklidnění vztahů nestačilo. Několik národních svazů stáhlo svou podporu pro Infantinovo znovuzvolení do čela FIFA v příštím roce, Norsko dokonce požaduje jeho okamžitou rezignaci.

Vysvětlující dopis, který FIFA po omluvě rozeslala všem 211 členským federacím, „prezentuje situaci jako komunikační selhání, zatímco to, čeho byl fotbal svědkem, je selhání úsudku a zásadní porušení důvěry,“ píšou UEFA, AFC a CONCACAF.

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Zároveň ale ujišťují, že nemají v úmyslu zvrátit dříve přijatá rozhodnutí o rozšíření soutěží či prémiích. „Tato rozhodnutí byla učiněna společně a musejí být dodržena,“ konstatovaly.

Infantino zatím na krizových jednáních hledá podporu. Získat se mu ji podařilo minulý týden na schůzce v Rabatu, po níž se za něho postavila africká konfederace CAF. Na následné návštěvě Kolumbie dosáhl smířlivého postoje jihoamerické CONMEBOL a důvěru mu vyjádřilo několik národních svazů.

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O 3. místo

Finále

Kompletní los
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Německo
1:1
Paraguay
Francie
3:0
Švédsko
Jihoafrická republika
0:1
Kanada
Nizozemsko
1:1
Maroko
Portugalsko
2:1
Chorvatsko
Španělsko
3:0
Rakousko
USA
2:0
Bosna
Belgie
3:2
Senegal
Paraguay
0:1
Francie
Kanada
0:3
Maroko
Portugalsko
0:1
Španělsko
USA
1:4
Belgie
Francie
2:0
Maroko
Španělsko
2:1
Belgie
Francie
0:2
Španělsko
Španělsko
1:0
Argentina
Anglie
1:2
Argentina
Norsko
1:2
Anglie
Argentina
3:1
Švýcarsko
Brazílie
1:2
Norsko
Mexiko
2:3
Anglie
Argentina
3:2
Egypt
Švýcarsko
0:0
Kolumbie
Brazílie
2:1
Japonsko
Pobřeží slonoviny
1:2
Norsko
Mexiko
2:0
Ekvádor
Anglie
2:1
DR Kongo
Argentina
3:2
Kapverdy
Austrálie
1:1
Egypt
Švýcarsko
2:0
Alžírsko
Kolumbie
1:0
Ghana

O třetí místo

Francie
4:6
Anglie
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 3 3 0 0 6:0 9
2. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 3 1 1 1 2:3 4
3. Jižní KoreaJižní Korea 3 1 0 2 2:3 3
4. ČeskoČesko 3 0 1 2 2:6 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 3 2 1 0 7:3 7
2. KanadaKanada 3 1 1 1 8:3 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 3 1 1 1 5:6 4
4. KatarKatar 3 0 1 2 2:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 3 2 1 0 7:1 7
2. MarokoMaroko 3 2 1 0 6:3 7
3. SkotskoSkotsko 3 1 0 2 1:4 3
4. HaitiHaiti 3 0 0 3 2:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 3 2 0 1 8:4 6
2. AustrálieAustrálie 3 1 1 1 2:2 4
3. ParaguayParaguay 3 1 1 1 2:4 4
4. TureckoTurecko 3 1 0 2 3:5 3

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 3 2 0 1 10:4 6
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 3 2 0 1 4:2 6
3. EkvádorEkvádor 3 1 1 1 2:2 4
4. CuraçaoCuraçao 3 0 1 2 1:9 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 3 2 1 0 10:4 7
2. JaponskoJaponsko 3 1 2 0 7:3 5
3. ŠvédskoŠvédsko 3 1 1 1 7:7 4
4. TuniskoTunisko 3 0 0 3 2:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BelgieBelgie 3 1 2 0 6:2 5
2. EgyptEgypt 3 1 2 0 5:3 5
3. ÍránÍrán 3 0 3 0 3:3 3
4. Nový ZélandNový Zéland 3 0 1 2 4:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 3 2 1 0 5:0 7
2. KapverdyKapverdy 3 0 3 0 2:2 3
3. UruguayUruguay 3 0 2 1 3:4 2
4. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 3 0 2 1 1:5 2

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 3 3 0 0 10:2 9
2. NorskoNorsko 3 2 0 1 8:7 6
3. SenegalSenegal 3 1 0 2 8:6 3
4. IrákIrák 3 0 0 3 1:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 3 3 0 0 8:1 9
2. RakouskoRakousko 3 1 1 1 6:6 4
3. AlžírskoAlžírsko 3 1 1 1 5:7 4
4. JordánskoJordánsko 3 0 0 3 3:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 3 2 1 0 4:1 7
2. PortugalskoPortugalsko 3 1 2 0 6:1 5
3. Demokratická republika KongoDR Kongo 3 1 1 1 4:3 4
4. UzbekistánUzbekistán 3 0 0 3 2:11 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 3 2 1 0 6:2 7
2. ChorvatskoChorvatsko 3 2 0 1 5:5 6
3. GhanaGhana 3 1 1 1 2:2 4
4. PanamaPanama 3 0 0 3 0:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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