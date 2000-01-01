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Šampionát, který se nepovedl. Pro někoho zklamání, pro jiného ostuda. Ale spokojený být národní tým s vystoupením na mistrovství světa určitě být nemůže. Ve skupině s Mexikem, Jihoafrickou republikou a Jižní Koreou pomýšleli svěřenci Miroslava Koubka určitě na víc než na zisk jediného bodu. Výsledkem je poslední místo ve skupině a hořký konec. Reportéři iDNES.cz, kteří šampionát pokrývali přímo z dějiště, rozdali reprezentaci vysvědčení. Podívejte se kdo prospěl a kdo propadl.
Autor: Bernadett Szabo, Reuters
Matěj Kovář - 3. (3 zápasy, 270 minut) Penaltový fantom z baráže nic vyloženě nepokazil, ale že by zářil, to se taky říct nedá. Co musel chytit, to chytil, ale nic víc, nic míň. V posledním zápase proti domácímu Mexiku měl také smůlu, zvlášť u druhého gólu.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Ladislav Krejčí - 2-. (3 zápasy, 1 gól, 270 minut, 1 ŽK) Když se trefil proti Jižní Koreji, mohlo se zdát, že otevře parádní turnaj. Celkově neodvedl špatnou práci, kapitánská páska mu sedí. Jen proti Mexiku se přimotal k úvodnímu gólu. Z těch, co odehráli všechno, měl nejvyrovnanější výkony.
Autor: Reuters
Tomáš Holeš - 3. (2 zápasy, 154 minut) Skočil do základu až od druhého zápasu a hrál, co se od něj čekalo. Zkušenostmi a klidem kompenzoval, že ho soupeři často předčili v rychlosti. Ale nešikovný odkop proti Mexiku zápas definitivně zlomil. Po druhém gólu už Češi odpadli.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Vladimír Coufal - 3. (3 zápasy, 270 minut, 1 ŽK) Pracovitý, snaživý a urputný jako obvykle. Snad nejvíc na něm bylo znát, jak moc chce, z přemíry snahy občas kazil. Krejčímu připravil gól dlouhým autem, kopal rohy i standardky, na pravé straně toho tradičně dost naběhal. Patřil k lepším.
Autor: Reuters
Robin Hranáč - 4. (3 zápasy, 270 minut) Slabota. Na to, že v Hoffenheimu odkopal skoro celou sezonu a dařilo se mu, se dost trápil. Nepovedl se mu zápas proti Jižní Koreji, hodně útoků vedli soupeři právě přes něj. Proti Mexiku nesl vinu za třetí gól. Mnohem méně jistý, než se čekalo.
Autor: Reuters
Štěpán Chaloupek - 4. (1 zápas, 90 minut) Už v přípravě se mu nedařilo, možná nejvíc na něm se projevila únava. Na takový zápřah nebyl zvyklý. Během roku udělal obrovský skok a na turnaji ho to dohnalo. Proti Koreji byl nervózní, pak už šanci nedostal.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Jaroslav Zelený - 4. (2 zápasy, 125 minut) Rychlost soupeřů mu dělala potíže. Když proti Koreji nezachytil náběh před rozhodujícím gólem, zhluboka se vydýchával. Proti Jihoafrické republice nastoupil ve druhém poločase a dojem příliš nevylepšil.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
David Douděra - 4. (1 zápas, 90 minut) Poplašňák. Hrál jen proti Mexiku: přes nohu, nalevo, jeho strana hořela, byť ne vždy za to mohl. Vypadal přemotivovaný a občas bláznil, když naivně střílel z velké dálky nebo z úhlu z voleje. Trochu klidu!
Autor: AP
Michal Sadílek - 2. (3 zápasy, 1 gól, 183 minut) Nejlepší Čech na turnaji? Možná. K pracovitosti přidal tentokrát i kvalitu směrem dopředu, cpal se do zakončení, proti Jihoafričanům se trefil, škoda šance v prvním zápase. Jestli někdo trochu zaujal, tak on.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Tomáš Souček - 4. (3 zápasy, 136 minut) Špatný turnaj pro nedávného kapitána. První utkání mu nesedlo, působil utahaně, hru spíš brzdil, kvůli ofsajdu přišel o gól. Propadl se mezi náhradníky a proti Mexiku si jako střídající nešťastně poranil kotník.
Autor: Reuters
Alexandr Sojka - 2. (3 zápasy, 142 minut, 1 ŽK) Šok v sestavě proti Jižní Koreji, ale bláznivě těžkou premiéru ustál velmi dobře. Naskočil do všech tří zápasů, Sadílkovi přihrál na gól, rozhodně nezklamal. Bude se na něj spoléhat, zvládne zahrát skoro všude.
Autor: Matias Delacroix, AP
Lukáš Červ - 3. (2 zápasy, 165 minut) Prototyp českého fotbalisty: urputný, běhavý, dotěrný, nic neošulí, ale technicky zaostává. Proti Mexiku schytal tři rány do hlavy, ale otřepal se. Takové typy potřebujete, ale musí je doplňovat tvořivější hráči.
Autor: AP
Pavel Šulc - 5. (3 zápasy, 189 minut) Měl to být jeho turnaj, ale nechytal se. Byl zavařený, soupeři ho v soubojích předskakovali. Že by ho ovlivnilo zranění ze závěru sezony? Forma z Lyonu se vytratila, navíc po jeho ruce kopala JAR penaltu.
Autor: Reuters
Vladimír Darida - 3. (1 zápas, 55 minut) Kouč Koubek ho přemluvil, aby se vrátil, ale už v baráži bylo znát, že mezinárodní tempo je trochu jinde. Na mistrovství dostal šanci jen proti JAR, vypadal dobře, ale postupně se vytrácel. Jako celý tým.
Autor: Reuters
Denis Višinský - 2-. (1 zápas, 56 minut) Dva zápasy proseděl, na Aztece dostal v základu životní šanci. A ukázal, že hráče jako on reprezentace potřebuje. Nebál se, troufal si, třikrát zakončoval. Dokud měl sílu, zkoušel kličkovat. Dá se s ním počítat.
Autor: Reuters
Lukáš Provod - 4. (3 zápasy, 121 minut) I od něj se čekalo daleko víc. Vycouval ze základní sestavy, protože mu chyběla dravost a efektivita. Působil vyčichle, asi ho doběhla dlouhá sezona, kdy si moc neodpočinul. Předvedl toho na své poměry málo.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Adam Hložek - 3. (3 zápasy, 157 minut) Na to, že skoro rok pořádně nehrál, to ještě šlo. Problém byl v tom, že zrovna on, po zranění bez herní praxe, se dostal do role útočníka číslo jedna. Vypovídá to o tom, že konkurenti vůbec neměli formu.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Patrik Schick - 5. (3 zápasy, 180 minut) Od střelce jeho kvalit se čeká mnohem víc. Neměl servis? Možná, ale mohl udělat mnohem víc, aby se dostal častěji do hry. Chyběl pohyb i zápal, když už se dostal do šance, míč mu sjel po rameni do autu. Bída. Den po turnaji oznámil, že v reprezentaci končí.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Tomáš Chorý - 4. (2 zápasy, 29 minut) Čekalo se, že se na něj bude spoléhat víc. Ale když naskočil proti Korejcům, nedostal se do zápasu. Fauloval, výšku nevyužil a kouč usoudil, že přes nákopy to nepůjde. Proto odehrál už jen pár minut proti Mexiku.
Autor: Reuters
Miroslav Koubek - 3-. Před turnajem měl jiné plány i představu a rozhodně nechtěl mezi jednotlivými zápasy dělat tolik změn v sestavě. Nic jiného mu však nezbylo. Místo vyčichlých opor dal šanci neokoukaným mladíkům, kteří se neztratili, snažil se měnit rozestavení a reagovat, ale nepovedlo se mu tým nabudit tak jako v březnové baráži.
Autor: Reuters
Nevyužití. Mojmír Chytil a David Zima odehráli méně než 20 minut, což je na hodnocení málo. Hugo Sochůrek, Jan Kuchta, David Jurásek a náhradní brankáři Lukáš Horníček a Jindřich Staněk nenastoupili vůbec.
Autor: Reuters