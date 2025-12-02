Trunda o hledání trenéra: Seznam jsme zúžili na dvě jména. Je na něm Trpišovský?

Autor: ,
  21:03
Osmačtyřicet dnů je fotbalová reprezentace bez stálého trenéra. Blíží se jmenování nového? „Výkonný výbor zúžil nominaci na dvě jména, ale konkrétní zatím nebudeme,“ uvedl David Trunda v úterý večer po jednání v Kroměříži. Jednat s oběma kandidáty bude manažer Pavel Nedvěd a jasno chce mít fotbalová asociace nejpozději do Vánoc.

Předseda FAČR David Trunda (vpravo) a manažer reprezentací Pavel Nedvěd na mimořádné tiskové konferenci k odvolání trenéra národního týmu Ivana Haška. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Už v pátek večer je na programu los mistrovství světa, o které se Češi stále uchází.

V březnu je čeká baráž, v níž vyzvou na domácí půdě Irsko a v případě úspěchu se o svou první účast na šampionátu po dvaceti letech utkají s Dánskem, nebo Severní Makedonií.

Tým už bude na klíčové souboje chystat nový trenér.

Ale kdo to bude a taky odkud bude, se zatím neví.

Když vedení českého fotbalu krátce po říjnové baráži na Faerských ostrovech odvolalo Ivana Haška, předseda Trunda mluvil o koncepčním řešení ze zahraničí. Jenže to nejspíš naráží nejen na ekonomické možnosti asociace.

Vždyť i Pavel Nedvěd, který hledání nového kouče z pozice reprezentačního manažera zaštiťuje, v listopadu přiznal, že „není jednoduché zohlednit ekonomickou i sportovní stránku.“

Takže?

Já a reprezentace?

„Všechno dělám proto, aby Slavia byla co nejúspěšnější a získávala trofeje. Na to se musíme soustředit a neumím si představit, že bych na jaře dokázal dělat dvě věci najednou. Bude se hrát o titul a skloubit takové dvě věci by bylo těžké.“

Jindřich Trpišovský, 18. října 2025

Není vyloučené, že by se do hry mohla vrátit česká cesta. Minimálně dočasně. V posledních dnech znovu ožily spekulace ohledně Jindřicha Trpišovského, který by mohl podle serveru iSport.cz vést reprezentaci při březnové baráži souběžně se Slavií.

Jaroslav Tvrdík, předseda představenstva z Edenu a zároveň člen výkonného výboru FAČR, v pondělí před novináři variantu nevyloučil, když řekl: „Já jsem předseda představenstva a tohle je na majiteli klubu. Musela by existovat širší dohoda mezi FAČR a Slavií.“

„Pana Trpišovského si vážím jako jednoho z nejlepších českých trenérů, ale nepovím, zda je mezi dvěma uvažovanými kouči,“ reagoval v úterý Trunda.

Ten nechtěl komentovat ani další jména, která se v médiích v posledních týdnech objevovala. Ze zahraničí to byli například Fatih Terim, nebo Jürgen Klinsmann.

Slávistický trenér Jindřich Trpišovský diskutuje s rozhodčím Rumšasem během utkání s Bilbaem.

V listopadových zápasech s outsidery ze San Marina (1:0) a Gibraltaru (6:0) vedl tým vedl jako překlenovací kouč Jaroslav Köstl, jeden z bývalých Haškových asistentů. Uhájil druhé místo ve skupině a tím i nasazení pro březnovou baráž.

Ta se bude hrát v Praze na Letné, nebo v Edenu. „Během nejbližších dní budu osobně jednat s představiteli Sparty i Slavie. Musíme najít takové řešení, které vytvoří českému týmu co nejlepší prostředí, aby bylo dvanáctým hráčem v klíčových utkáních jara,“ konstatoval Trunda.

Výkonný výbor se nezabýval otázkou kapitána reprezentace pro barážové duely. Dosavadní lídr týmu Tomáš Souček byl potrestán odebráním pásky na jedno utkání za to, že se mužstvo po závěrečném hvizdu posledního kvalifikačního duelu s Gibraltarem rozhodlo před nejhlasitějšími diváky vynechat tradiční děkovačku. V rozhovoru s novináři po utkání to vysvětlil tím, že hráči necítili jednotu při fandění.

Do baráže s jiným kapitánem, rozhodl svaz. Souček reagoval: Mrzí mě to, chci spojovat

„Tohle na programu nebylo. Chceme nejdříve vyřešit otázku trenéra reprezentace a teprve potom tyhle související náležitosti,“ podotkl Trunda.

Výkonný výbor také projednal návrh rozpočtu na příští rok v prvním čtení. Definitivně by měl být schválen na lednovém či únorovém zasedání.

Generální manažer asociace Stanislav Rýznar řekl, že se přihlásilo 20 zájemců na post sportovního ředitele a 24 uchazečů na pozici sport development manažera. „Některá jména figurují na obou seznamech, ale ani tady konkrétní být nemůžeme,“ dodal Rýznar.

Vstoupit do diskuse (14 příspěvků)
title=Tipsport - partner programu
Barcelona vs. AtléticoFotbal - 19. kolo - 2. 12. 2025:Barcelona vs. Atlético //www.idnes.cz/sport
Živě2:1
  • 1.18
  • 5.80
  • 25.00
Newcastle vs. TottenhamFotbal - 14. kolo - 2. 12. 2025:Newcastle vs. Tottenham //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 2.70
  • 2.15
  • 4.40
Artis Brno vs. SpartaFotbal - Osmifinále - 3. 12. 2025:Artis Brno vs. Sparta //www.idnes.cz/sport
3. 12. 18:00
  • 6.02
  • 4.76
  • 1.35
Bilbao vs. Real MadridFotbal - 19. kolo - 3. 12. 2025:Bilbao vs. Real Madrid //www.idnes.cz/sport
3. 12. 19:00
  • 4.65
  • 4.16
  • 1.74
Wolves vs. NottinghamFotbal - 14. kolo - 3. 12. 2025:Wolves vs. Nottingham //www.idnes.cz/sport
3. 12. 20:30
  • 3.31
  • 3.39
  • 2.32
Burnley vs. Crystal PalaceFotbal - 14. kolo - 3. 12. 2025:Burnley vs. Crystal Palace //www.idnes.cz/sport
3. 12. 20:30
  • 4.88
  • 3.86
  • 1.77
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Sparta - Pardubice 2:4, hosté vedli o tři góly, domácí snižovali až v nastavení

Hráči Pardubic se radují po gólu Daniela Smékala v zápase proti domácí Spartě.

Největší překvapení podzimu ve fotbalové lize: Pardubice si povodily Spartu na jejím stadionu na Letné, když vyhrály 4:2. Přitom před zápasem byly na předposlední příčce tabulky, nevyhrály čtyři...

Slavia - Bilbao 0:0, šance měli hlavně hosté, bod domácí vydřeli díky Staňkovi

Slávistický závar před bránou Bilbaa zůstal nevyužit.

Ne, zase to nevyšlo. Fotbalová Slavia v Edenu v éře trenéra Jindřicha Trpišovského dál čeká na vítězství v Lize mistrů. Nepovedlo se jí to ani v celkem jedenáctém utkání. I když bezbranková remíza...

Ryneš srazil na zem provokujícího soupeře. Měl vidět červenou, shodli se experti

Radost Pardubických hráčů po gólu Samuela Šimka na 3:0 proti Spartě.

V tu chvíli se nezachovala ideálně žádná strana. „Viděli jsme několik nefér gest,“ poukázal na záběry expert Jakub Podaný. Jakmile pardubičtí fotbalisté na Spartě skórovali z přímého kopu, bujně...

Legia - Sparta 0:1, podržel Vindahl, rozhodl Preciado. Hosté mají nakročeno do play off

Angelo Preciado (druhý zleva mezi sparťany) oslavuje gól se spoluhráči.

Od našeho zpravodaje v Polsku Sparťanští fotbalisté se přiblížili k postupu do vyřazovací fáze Konferenční ligy. V souboji nejúspěšnějších polských a českých klubů historie zvítězili na Legii Varšava 1:0. V závěru poločasu...

Plzeň - Freiburg 0:0, domácí zůstávají v Evropské lize neporaženi. Postup je blíž

Momentka z utkání Plzeň - Freiburg. Míč má přímo před obličejem domácí útočník...

Plzeňští fotbalisté slaví další bodový zisk v základní fázi Evropské ligy. V pátém kole doma remizovali s Freiburgem 0:0, přičemž měli spoustu šancí. V první půli sice skóroval Durosinmi, ale gól...

ONLINE: Fulham mocně stahuje City, Everton vyhrál. Newcastle hostí Tottenham

Sledujeme online
Foden z Manchesteru City překonává brankáře Fulhamu Lena.

Tři zápasy jsou na programu v úterý ve vloženém čtrnáctém dějství fotbalové Premier League. Týden před soubojem se Slavií v Lize mistrů se Tottenham od 21.15 představí v Newcastlu. Manchester City...

2. prosince 2025  20:20,  aktualizováno  21:52

Trunda o hledání trenéra: Seznam jsme zúžili na dvě jména. Je na něm Trpišovský?

Předseda FAČR David Trunda (vpravo) a manažer reprezentací Pavel Nedvěd na...

Osmačtyřicet dnů je fotbalová reprezentace bez stálého trenéra. Blíží se jmenování nového? „Výkonný výbor zúžil nominaci na dvě jména, ale konkrétní zatím nebudeme,“ uvedl David Trunda v úterý večer...

2. prosince 2025  21:03

Místo boje o základ zranění. Boloňa přišla o Vitíka, tři týdny bude marodit se svalem

Obránce Martin Vitík z Boloni (vpravo) a Anastasios Douvikas z Coma

Během října vypadl ze sestavy italské Boloni a v soutěženích zápasech začal obránce fotbalové reprezentace Martin Vitík vysedávat na lavičce. O šanci znovu se dostat do zahajovací jedenáctky mohl...

2. prosince 2025  19:35

Ajax zvládl dohrávaný duel, v neděli se zápas přerušil kvůli pyru. Jaroš udržel nulu

Vítězslav Jaroš (v modrém) si musel v dohrávaném zápase s Groningenem zvykat na...

Fotbalisté Ajaxu s Vítězslavem Jarošem v brance porazili v dohrávaném utkání 14. kola nizozemské ligy Groningen 2:0 a zvítězili po sérii pěti soutěžních zápasů bez výhry. Duel byl v neděli předčasně...

2. prosince 2025  17:52

Infantino chce Trumpovi udělit cenu míru. Organizace pro lidská práva se bouří

Americký prezident Donald Trump hovoří na tiskové konferenci k fotbalovému...

Jeho kolegové z vedení světového fotbalu neskrývají překvapení, diví se i lidskoprávní organizace Human Rights Watch. Cena míru FIFA, kterou její zakladatel Gianni Infantino, šéf Mezinárodní...

2. prosince 2025  16:46

Hořký konec. Fotbalistky se na kempu v Turecku rozloučily porážkou od Srbska

Andrea Stašková v zápase se Srbskem.

Poslední zápas roku 2025 českým fotbalistkám nevyšel. Na přípravném kempu v Turecku podlehly Srbsku i podruhé. V pátek 0:1, v úterý 1:2. Jediný český gól dala ve 46. minutě hned po úvodní rozehrávce...

2. prosince 2025  15:41

Fotbal šel stranou, pak Teplicím pomohl k záchraně. Kričfaluši o rodinné tragédii

Modrá, 4. 7. 2025, fotbalová příprava FK Teplice - Viagem Ústí nad Labem....

Minulý ročník byl oporou teplického mužstva, ale v rozhodující fázi sezony se ze sestavy na dva zápasy vytratil. Nebyl zraněný, neměl ani jiné zdravotní potíže. Fotbalistu Ondřeje Kričfalušiho...

2. prosince 2025  13:01

Vybral jsem jediného hráče, říká Resende. Budoucnost v Dynamu řeší i s majitelkou

Trenér Českých Budějovic Pedro Resende.

Za necelý půlrok se v centru Českých Budějovic zabydlel. Rád zajde na svou oblíbenou kávu, nyní na adventní trhy, uklidní se s cigaretou v ruce. První portugalský kouč ve více než stoleté historii...

2. prosince 2025

Losování mistrovství světa ve fotbale 2026: koše, nasazení, kde sledovat

Dávid Hancko se opírá dostřely, kterou blokuje Joshua Kimmich.

Mistrovství světa ve fotbale 2026 (od 11. června do 19. července) bude historické — turnaj se poprvé rozšíří na 48 týmů a hostit jej budou USA, Kanada a Mexiko. Než se ale odehraje první zápas, čeká...

2. prosince 2025  12:56

Do čtyř let nová Stínadla! Teplice: Budeme rychlejší než Sparta nebo Ostrava

Teplický stadion na Stínadlech.

Romantický výhled z teplického stadionu na Bouřňák přes nízkou tribunku? Brzy minulost, Stínadla se uzavřou. Fotbaloví skláři jsou pod novým majitelem Milanem Kratinou zatím tichou vodou, která ale...

2. prosince 2025  7:25,  aktualizováno  11:34

Anketa Školka roku 2025 míří do finále. Vyhrajte hodnotné ceny od Kilpi
Anketa Školka roku 2025 míří do finále. Vyhrajte hodnotné ceny od Kilpi

Už jenom do této neděle 30. listopadu 2025 máte šanci se zúčastnit komunitní ankety Školka roku 2025. Přidáním recenze se automaticky zapojíte do...

Manipulovali fakta? V Anglii vyšetřují zákaz izraelských fanoušků na zápas Aston Villy

Protesty mezi skupinami propalestinských a proizraelských skupin před zápasem...

Zákaz tehdy kritizoval i premiér Keir Starmer. Izraelští fanoušci fotbalového Maccabi Tel Aviv nakonec v listopadu na utkání Evropské ligy proti Aston Ville v Birminghamu nesměli. Slyšení v britském...

2. prosince 2025  10:30

V listopadu jediná ligová výhra, Sparta je znovu křehká. Jak zareaguje kouč Priske?

Zklamaní hráči Sparty po prohraném zápase s Pardubicemi.

Už tenkrát to na hřišti viditelně drhlo. Další špatný poločas a na jeho konci pískot nespokojených diváků. Když fotbalová Sparta osmadvacátého října, v den výročí republiky, doma po přestávce otočila...

2. prosince 2025  9:40

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.