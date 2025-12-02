Trunda o hledání trenéra: Seznam jsme zúžili na dvě jména. Je na něm Trpišovský?

Už v pátek večer je na programu los mistrovství světa, o které se Češi stále uchází.
V březnu je čeká baráž, v níž vyzvou na domácí půdě Irsko a v případě úspěchu se o svou první účast na šampionátu po dvaceti letech utkají s Dánskem, nebo Severní Makedonií.
Tým už bude na klíčové souboje chystat nový trenér.
Ale kdo to bude a taky odkud bude, se zatím neví.
Když vedení českého fotbalu krátce po říjnové baráži na Faerských ostrovech odvolalo Ivana Haška, předseda Trunda mluvil o koncepčním řešení ze zahraničí. Jenže to nejspíš naráží nejen na ekonomické možnosti asociace.
Vždyť i Pavel Nedvěd, který hledání nového kouče z pozice reprezentačního manažera zaštiťuje, v listopadu přiznal, že „není jednoduché zohlednit ekonomickou i sportovní stránku.“
Takže?
Já a reprezentace?
„Všechno dělám proto, aby Slavia byla co nejúspěšnější a získávala trofeje. Na to se musíme soustředit a neumím si představit, že bych na jaře dokázal dělat dvě věci najednou. Bude se hrát o titul a skloubit takové dvě věci by bylo těžké.“
Jindřich Trpišovský, 18. října 2025
Není vyloučené, že by se do hry mohla vrátit česká cesta. Minimálně dočasně. V posledních dnech znovu ožily spekulace ohledně Jindřicha Trpišovského, který by mohl podle serveru iSport.cz vést reprezentaci při březnové baráži souběžně se Slavií.
Jaroslav Tvrdík, předseda představenstva z Edenu a zároveň člen výkonného výboru FAČR, v pondělí před novináři variantu nevyloučil, když řekl: „Já jsem předseda představenstva a tohle je na majiteli klubu. Musela by existovat širší dohoda mezi FAČR a Slavií.“
„Pana Trpišovského si vážím jako jednoho z nejlepších českých trenérů, ale nepovím, zda je mezi dvěma uvažovanými kouči,“ reagoval v úterý Trunda.
Ten nechtěl komentovat ani další jména, která se v médiích v posledních týdnech objevovala. Ze zahraničí to byli například Fatih Terim, nebo Jürgen Klinsmann.
V listopadových zápasech s outsidery ze San Marina (1:0) a Gibraltaru (6:0) vedl tým vedl jako překlenovací kouč Jaroslav Köstl, jeden z bývalých Haškových asistentů. Uhájil druhé místo ve skupině a tím i nasazení pro březnovou baráž.
Ta se bude hrát v Praze na Letné, nebo v Edenu. „Během nejbližších dní budu osobně jednat s představiteli Sparty i Slavie. Musíme najít takové řešení, které vytvoří českému týmu co nejlepší prostředí, aby bylo dvanáctým hráčem v klíčových utkáních jara,“ konstatoval Trunda.
Výkonný výbor se nezabýval otázkou kapitána reprezentace pro barážové duely. Dosavadní lídr týmu Tomáš Souček byl potrestán odebráním pásky na jedno utkání za to, že se mužstvo po závěrečném hvizdu posledního kvalifikačního duelu s Gibraltarem rozhodlo před nejhlasitějšími diváky vynechat tradiční děkovačku. V rozhovoru s novináři po utkání to vysvětlil tím, že hráči necítili jednotu při fandění.
Do baráže s jiným kapitánem, rozhodl svaz. Souček reagoval: Mrzí mě to, chci spojovat
„Tohle na programu nebylo. Chceme nejdříve vyřešit otázku trenéra reprezentace a teprve potom tyhle související náležitosti,“ podotkl Trunda.
Výkonný výbor také projednal návrh rozpočtu na příští rok v prvním čtení. Definitivně by měl být schválen na lednovém či únorovém zasedání.
Generální manažer asociace Stanislav Rýznar řekl, že se přihlásilo 20 zájemců na post sportovního ředitele a 24 uchazečů na pozici sport development manažera. „Některá jména figurují na obou seznamech, ale ani tady konkrétní být nemůžeme,“ dodal Rýznar.