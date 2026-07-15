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MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

Falklandy, Boží ruka, Beckhamova červená. Výjimečná rivalita mezi Anglií a Argentinou

Jiří Čihák
David Čermák
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  9:00
Diego Maradona z Argentiny skóruje rukou v zápase s Anglií na MS 1986.

Diego Maradona z Argentiny skóruje rukou v zápase s Anglií na MS 1986. | foto: Daniel Motz / Alamy Profimedia.cz

Dres argentinského fotbalisty Diega Maradony ze čtvrtfinále mistrovství světa...
BOŽÍ RUKA. Argentinec Diego Maradona překonává anglického gólmana Petera...
Maradonův gól „boží rukou“ ze čtvrtfinále mistrovství světa 1986 Argentina -...
David Beckham (vlevo) z Anglie vidí červenou během zápasu na MS 1998 s...
5 fotografií
Zabouchli dveře, ale ten randál se z kabiny rozléhal po celém spodním patře stadionu Arrowhead. Co to vlastně fotbalisté Argentiny v euforii po postupu přes Švýcary tak nahlas zpívali? Ta píseň se jmenuje Muchachos a v jejím textu zazní: „Narodil jsem se v Argentině, zemi Diega a Lionela i chlapců z Malvín, na které nikdy nezapomenu. Jsem Argentinec od kolébky do hrobu, kvůli Malvínám, kvůli Diegovi, kvůli poslední kapitole Leova příběhu!“

Stokrát může trenér Lionel Scaloni tvrdit, že středeční semifinále světového šampionátu bude „jen další fotbalový zápas a nic jiného“. Ale když jdou proti sobě Argentina s Anglií, vždycky je v tom něco víc.

Minimálně od roku 1982, kdy se rozjela válka o Falklandy, souostroví rozeseté v jižním Atlantiku, 500 kilometrů od pobřeží Patagonie.

Argentinci jim říkají Malvíny, považují je za své a tehdy je vojensky obsadili. Británie, jež je do té doby spravovala, reagovala a po deseti týdnech je dobyla zpět. O život přišlo 900 lidí, z větší části Argentinců: na ně prý myslel Diego Maradona, když o čtyři roky později vymyslel fotbalovou pomstu, kterou sám vznešeně pojmenoval Boží ruka.

Ten příběh ze čtvrtfinále mundialu v Mexiku jistě znáte a víte, že argentinsko-britské vztahy ještě vyostřil. I kvůli němu zůstává čtyřiačtyřicet let starý spor dál živý.

„Čas nemůže proměnit nelegitimní okupaci v suverenitu. Nevzdáme se svého nároku na Malvíny,“ prohlásil na začátku týdne argentinský ministr zahraničí Pablo Quirno. „Jsou naší historií, územím, mořem, pamětí i osudem.

Náhodné načasování? Určitě ne.

Argentina s Anglií na sebe na fotbalových trávnících nenarážejí často, možná právě proto je ale tahle rivalita tak výjimečná a unikátní. Skoro se nechce věřit, že Lionel Messi ji večer v Atlantě pozná poprvé, i když v argentinském dresu zvládl během posledních dvou dekád přes dvě stovky zápasů a potkal více než šedesátku různých soupeřů.

Tajemný důkaz o Maradonově podvodu. Kdo vyfotil Boží ruku a kdo z ní zbohatl?

Vzhledem k dost výbušné historii pak jako další paradox zní, že se oba giganti naposledy střetli před jedenadvaceti lety v přátelském utkání, které však nikdy úplně přátelské být nemohlo. Hrálo se v Ženevě, o fous šťastnější tehdy byli Evropané, kteří po otočce v závěru zvítězili 3:2, ovšem i po letech se v sestřihu nejvíc vyjímá drzost vlasatého argentinského šéfa Sorína, jenž po centru před bránou praštil do míče rukou.

Maradona se jistě u televize náramně bavil.

Dres argentinského fotbalisty Diega Maradony ze čtvrtfinále mistrovství světa 1986 v Mexiku před aukcí v londýnské Sotheby's
BOŽÍ RUKA. Argentinec Diego Maradona překonává anglického gólmana Petera Shiltona ve čtvrtfinále MS 1986 v Mexiku.
Diego Maradona z Argentiny skóruje rukou v zápase s Anglií na MS 1986.
Maradonův gól „boží rukou“ ze čtvrtfinále mistrovství světa 1986 Argentina - Anglie (2:1)
5 fotografií

Vždyť i přesto, že tenkrát v šestaosmdesátém na vyprahlém Aztéckém stadionu v Mexiku potupil Anglii také geniálním sólem, označovaným za gól století, ve své autobiografii psal: „Stejně jsem měl radši tu trefu rukou. Jako bych Angličanům vytáhl peněženku rovnou z kapsy.“

A co bylo dál?

Další slavné bitvy i křivdy.

Bál jsem se, že mi unesou syna, přiznal Beckham v dokumentu. Čím štval kouče?

Obzvlášť pak v kulisách světových šampionátů.

Třeba před osmifinále v roce 1998 se celá Británie třásla na velkou odvetu, Adidas v den zápasu otiskl celostránkovou reklamu s Davidem Beckhamem a slovy: „Tentokrát si lidé zápas zapamatují díky tomu, co hráč dokáže svýma nohama.“

Výsledek? Frustrovaný Beckham se vleže ohnal kopačkou po argentinském záložníkovi Simeonem, dostal červenou kartu a po penaltovém krachu z něj byl ve vlastní zemi vyvrhel. Domů mu chodily kulky v obálkách, bál se o těhotnou manželku Victorii, a kamkoli vyrazil, čelil výhrůžkám.

Když v nové sezoně s Manchesterem United přijel na stadion West Hamu, výtržníci zasypali autobus kameny a půllitry. Naplno se vše otočilo, až když Beckham o čtyři roky později na dalším mistrovství světa proměněnou penaltou Argentince porazil a přispěl k jejich rychlému konci ve skupině. Ale nejen Maradona s Beckhamem psali tenhle příběh.

Možná jste zaregistrovali, že Argentinci koncem týdne oplakali zesnulého záložníka Antonia Rattína, který nikdy nezapomněl na spiknutí z Wembley v dávném roce 1966. Z pochybného vyloučení za údajnou spršku nadávek sice vinil hlavně prťavého německého sudího Kreitleina, ale Argentinci rádi upozorňují ještě na jeden důležitý fakt.

Bylo to v Anglii a proti Anglii!

Takže strhující drama tehdy dostalo vůbec první kapitolu.

K další se schyluje ve středu večer.

Jak se na ni bude vzpomínat?

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Tipsport - partner programu

Semifinále

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Tipsport - partner programu

Osmifinále

Čtvrtfinále

Semifinále

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Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Německo
1:1
Paraguay
Francie
3:0
Švédsko
Jihoafrická republika
0:1
Kanada
Nizozemsko
1:1
Maroko
Portugalsko
2:1
Chorvatsko
Španělsko
3:0
Rakousko
USA
2:0
Bosna
Belgie
3:2
Senegal
Paraguay
0:1
Francie
Kanada
0:3
Maroko
Portugalsko
0:1
Španělsko
USA
1:4
Belgie
Francie
2:0
Maroko
Španělsko
2:1
Belgie
Francie
0:2
Španělsko
Anglie
15. 7. 21:00
Argentina
Norsko
1:2
Anglie
Argentina
3:1
Švýcarsko
Brazílie
1:2
Norsko
Mexiko
2:3
Anglie
Argentina
3:2
Egypt
Švýcarsko
0:0
Kolumbie
Brazílie
2:1
Japonsko
Pobřeží slonoviny
1:2
Norsko
Mexiko
2:0
Ekvádor
Anglie
2:1
DR Kongo
Argentina
3:2
Kapverdy
Austrálie
1:1
Egypt
Švýcarsko
2:0
Alžírsko
Kolumbie
1:0
Ghana

O třetí místo

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 3 3 0 0 6:0 9
2. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 3 1 1 1 2:3 4
3. Jižní KoreaJižní Korea 3 1 0 2 2:3 3
4. ČeskoČesko 3 0 1 2 2:6 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 3 2 1 0 7:3 7
2. KanadaKanada 3 1 1 1 8:3 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 3 1 1 1 5:6 4
4. KatarKatar 3 0 1 2 2:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 3 2 1 0 7:1 7
2. MarokoMaroko 3 2 1 0 6:3 7
3. SkotskoSkotsko 3 1 0 2 1:4 3
4. HaitiHaiti 3 0 0 3 2:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 3 2 0 1 8:4 6
2. AustrálieAustrálie 3 1 1 1 2:2 4
3. ParaguayParaguay 3 1 1 1 2:4 4
4. TureckoTurecko 3 1 0 2 3:5 3

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 3 2 0 1 10:4 6
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 3 2 0 1 4:2 6
3. EkvádorEkvádor 3 1 1 1 2:2 4
4. CuraçaoCuraçao 3 0 1 2 1:9 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 3 2 1 0 10:4 7
2. JaponskoJaponsko 3 1 2 0 7:3 5
3. ŠvédskoŠvédsko 3 1 1 1 7:7 4
4. TuniskoTunisko 3 0 0 3 2:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BelgieBelgie 3 1 2 0 6:2 5
2. EgyptEgypt 3 1 2 0 5:3 5
3. ÍránÍrán 3 0 3 0 3:3 3
4. Nový ZélandNový Zéland 3 0 1 2 4:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 3 2 1 0 5:0 7
2. KapverdyKapverdy 3 0 3 0 2:2 3
3. UruguayUruguay 3 0 2 1 3:4 2
4. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 3 0 2 1 1:5 2

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 3 3 0 0 10:2 9
2. NorskoNorsko 3 2 0 1 8:7 6
3. SenegalSenegal 3 1 0 2 8:6 3
4. IrákIrák 3 0 0 3 1:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 3 3 0 0 8:1 9
2. RakouskoRakousko 3 1 1 1 6:6 4
3. AlžírskoAlžírsko 3 1 1 1 5:7 4
4. JordánskoJordánsko 3 0 0 3 3:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 3 2 1 0 4:1 7
2. PortugalskoPortugalsko 3 1 2 0 6:1 5
3. Demokratická republika KongoDR Kongo 3 1 1 1 4:3 4
4. UzbekistánUzbekistán 3 0 0 3 2:11 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 3 2 1 0 6:2 7
2. ChorvatskoChorvatsko 3 2 0 1 5:5 6
3. GhanaGhana 3 1 1 1 2:2 4
4. PanamaPanama 3 0 0 3 0:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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