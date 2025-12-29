Infantino bránil ceny vstupenek na MS. Peníze se do fotbalu vrátí zpátky, tvrdí

  15:05
Že jsou vstupenky na fotbalové mistrovství světa předražené, s tím na prezidenta Mezinárodní fotbalové federace FIFA nechoďte. „Důležité přece je, že zisk z turnaje investujeme zpátky do fotbalu. Bez FIFA a těchto peněz by se fotbal nehrál ve 150 zemích po celém světě,“ prohlásil Infantino.

Prezident FIFA Gianni Infantino při losu MS 2026. | foto: ČTK

Ceny vstupenek na světový šampionát, který příští rok v létě společně pořádají Spojené státy, Kanada a Mexiko, jsou výrazně vyšší než před čtyřmi lety v Kataru. A kritizovali je fanoušci i experti.

Infantino však během Světového sportovního summitu v Dubaji podotkl, že fotbal po celém světe peníze z MS potřebuje.

Los MS 2026: Fotbalisté by hráli v Mexiku s domácím týmem, Koreou a Jižní Afrikou

„Máme v prodeji šest sedm milionů vstupenek. Během 15 dní jsme obdrželi 150 milionů žádostí o lístky,“ uvedl Infantino.

„Za skoro stoletou historii mistrovství světa se prodalo dohromady 44 milionů lístků. Takže během dvou týdnů bychom vyprodali světový šampionát na 300 let. To je neuvěřitelné a jen to dokazuje, jakou sílu tenhle turnaj má,“ prohlásil.

Na finále MS za něco přes tisícovku. FIFA po kritice zavedla levnější lístky

FIFA před dvěma týdny po kritice ze strany fanouškovských organizací zavedla levnější kategorii lístků pro „nejvěrnější fanoušky“ za 60 dolarů (1250 korun), a to i na finále.

Tyto vstupenky budou na každý zápas šampionátu v řádu stovek k dispozici všem národním svazům, jejichž týmy se na turnaj probojují. Bude na svazech, jak tyto vstupenky mezi své příznivce rozdělí.

Infantino bránil ceny vstupenek na MS. Peníze se do fotbalu vrátí zpátky, tvrdí

