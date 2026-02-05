Vstupenky na baráž o MS bleskově mizí. Zájem je obrovský, těší fotbalovou asociaci

Reprezentace se nejprve 26. března v semifinále play off utká na stadionu v Edenu s Irskem a v případě postupu si o pět dní později ve finále na jiném pražském stadionu na Letné zahraje o účast na světovém šampionátu proti lepšímu z dvojice Dánsko - Severní Makedonie.
Fotbalová asociace ČR chce zabránit tomu, aby se do domácích sektorů dostali příznivci hostů, proto se čeští fanoušci musejí před nákupem zaregistrovat v programu „FC Repre“ a pomocí dokladu ověřit svoji totožnost. Pokud tak neučiní, vstupenky si nebudou moci pořídit. Pro nově zaregistrované slouží program „FC Repre nováček“, v rámci něhož budou moci fanoušci nakupovat od pondělí.
Aktuálně od středy běží předprodej pro členy kategorie „FC Repre hvězda“, kteří nasbírali nejvíce bodů za účast na předchozích zápasech národního týmu. Od pátku si budou moci koupit lístek i ti, kteří jsou v programu „FC Repre opora“.
„V rámci té první skupiny je o vstupenky obrovský zájem. Co mám informace před výkonným výborem, tak to bylo nějakých 80 až 85 procent z kategorie. V tuhle chvíli jsou to stovky lidí,“ řekl David Trunda, předseda FAČR.
„Už teď registrujeme obrovský zájem o barážové zápasy. Zatím běží předprodej kategorie FC Repre hvězda. Už i na počtu nových členů, kteří se registrují, ale vidíme, že zájem bude obrovský i poté, co se uvolní předprodej na další skupinu. Z toho máme pochopitelně radost,“ doplnil mluvčí asociace Milan Štěrba.
Ceny vstupenek se pohybují od 500 do 1 650 korun. Fanoušci si mohou v rámci balíčku koupit lístek na oba zápasy, a to se slevou 30 procent, ale pouze bez čtvrté kategorie pro nejlevnější místa na stadionu. Členové jednotlivých programů „FC Repre“ navíc mají slevu 15, 10 a pět procent z ceny jedné vstupenky.
Z velkého zájmu už v první den předprodeje se dá očekávat, že baráž bude vyprodaná. Kapacita stadionu v Edenu je na fotbalové zápasy těsně nad 19 tisícovkami míst, aréna na Letné pojme přes 18 tisíc diváků. Fanoušci hostů budou mít k dispozici svůj sektor tradičně odpovídající zhruba pěti procentům z celkové kapacity.
Pokud by český tým v semifinále s Irskem vypadl, místo finále by hrál přípravný zápas na Letné s poraženým z druhé dvojice. Vstupenky by zůstaly v platnosti a nebylo by možné je vracet.