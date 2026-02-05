Vstupenky na baráž o MS bleskově mizí. Zájem je obrovský, těší fotbalovou asociaci

Autor: ,
  16:12
O vstupenky na zápasy české fotbalové reprezentace v březnovém play off o mistrovství světa je veliký zájem. Za úvodní den předprodeje vykoupili fanoušci zhruba 85 procent kapacity určené pro dosud jedinou uvolněnou kategorii, kam spadají stovky nejvěrnějších příznivců. V pondělí půjdou vstupenky do prodeje pro běžnou veřejnost a už teď je jasné, že po nich bude rovněž obrovská poptávka.
Fotogalerie2

Čeští fanoušci před kvalifikačním utkáním na MS proti Faerským ostrovům | foto: Martin Veselý, MAFRA

Reprezentace se nejprve 26. března v semifinále play off utká na stadionu v Edenu s Irskem a v případě postupu si o pět dní později ve finále na jiném pražském stadionu na Letné zahraje o účast na světovém šampionátu proti lepšímu z dvojice Dánsko - Severní Makedonie.

Fotbalová asociace ČR chce zabránit tomu, aby se do domácích sektorů dostali příznivci hostů, proto se čeští fanoušci musejí před nákupem zaregistrovat v programu „FC Repre“ a pomocí dokladu ověřit svoji totožnost. Pokud tak neučiní, vstupenky si nebudou moci pořídit. Pro nově zaregistrované slouží program „FC Repre nováček“, v rámci něhož budou moci fanoušci nakupovat od pondělí.

Nešlo stíhat vše. Trunda o rozdělení pozice sportovního ředitele i rozpočtu fotbalu

Aktuálně od středy běží předprodej pro členy kategorie „FC Repre hvězda“, kteří nasbírali nejvíce bodů za účast na předchozích zápasech národního týmu. Od pátku si budou moci koupit lístek i ti, kteří jsou v programu „FC Repre opora“.

„V rámci té první skupiny je o vstupenky obrovský zájem. Co mám informace před výkonným výborem, tak to bylo nějakých 80 až 85 procent z kategorie. V tuhle chvíli jsou to stovky lidí,“ řekl David Trunda, předseda FAČR.

Česko. Čechy, Morava, Slezsko. Modrá verze plachty na třetím utkání malého Eura. Předtím fanoušci vytáhli ještě bílou a červenou. Na každý zápas jinou, dohromady v národních barvách. Smysl pro detail.

„Už teď registrujeme obrovský zájem o barážové zápasy. Zatím běží předprodej kategorie FC Repre hvězda. Už i na počtu nových členů, kteří se registrují, ale vidíme, že zájem bude obrovský i poté, co se uvolní předprodej na další skupinu. Z toho máme pochopitelně radost,“ doplnil mluvčí asociace Milan Štěrba.

Ceny vstupenek se pohybují od 500 do 1 650 korun. Fanoušci si mohou v rámci balíčku koupit lístek na oba zápasy, a to se slevou 30 procent, ale pouze bez čtvrté kategorie pro nejlevnější místa na stadionu. Členové jednotlivých programů „FC Repre“ navíc mají slevu 15, 10 a pět procent z ceny jedné vstupenky.

Sportovním ředitelem FAČR se stal Křeček, manažerem rozvoje mládeže Janoušek

Z velkého zájmu už v první den předprodeje se dá očekávat, že baráž bude vyprodaná. Kapacita stadionu v Edenu je na fotbalové zápasy těsně nad 19 tisícovkami míst, aréna na Letné pojme přes 18 tisíc diváků. Fanoušci hostů budou mít k dispozici svůj sektor tradičně odpovídající zhruba pěti procentům z celkové kapacity.

Pokud by český tým v semifinále s Irskem vypadl, místo finále by hrál přípravný zápas na Letné s poraženým z druhé dvojice. Vstupenky by zůstaly v platnosti a nebylo by možné je vracet.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
Tipsport - partner programu
Betis vs. AtléticoFotbal - - 5. 2. 2026:Betis vs. Atlético //www.idnes.cz/sport
5. 2. 21:00
  • 3.31
  • 3.38
  • 2.05
Bergamo vs. JuventusFotbal - - 5. 2. 2026:Bergamo vs. Juventus //www.idnes.cz/sport
5. 2. 21:00
  • 2.85
  • 3.13
  • 2.41
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Pafos - Slavia 4:1, hosté se s Ligou mistrů rozloučili debaklem, Bořil byl vyloučen

Smutní hráči Slavie po porážce s Pafosem.

Od našeho zpravodaje na Kypru Slávističtí fotbalisté zakončili své působení v aktuální sezoně Ligy mistrů debaklem 1:4 na půdě kyperského Pafosu. V první půli sice na inkasovanou branku odpověděli zásluhou Chaloupka, v té druhé...

Basilej - Plzeň 0:1, rozhodl signál z rohu, hosté jsou v Evropské lize unikát

Jiří Panoš slaví branku do sítě Basileje.

Plzeňští fotbalisté základní část Evropské ligy prolétli bez porážky, což je unikátní počin. V závěrečném dějství zvítězili v Basileji 1:0, v obří společné tabulce se posunuli na čtrnáctou pozici a...

Pardubice - Slavia 1:1, hosté drželi vedení i v deseti, před koncem je srazil Vecheta

Pardubický Vecheta slaví gól do sítě Slavie.

Dlouho, celých sedmdesát minut, bránili náskok v deseti. Nakonec slávističtí fotbalisté odjíždějí z Pardubic jen s bodem za remízu 1:1 poté, co těsně před koncem srovnal střídající Vecheta. Už v...

Fotbalové přestupy ONLINE: Plzeň pouští Željkoviče, Kanté zamířil do Fenerbahce

Sledujeme online
N'Golo Kanté (Chelsea) uniká s míčem Tonimu Kroosovi z Realu.

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

Takto se nemůžeme prezentovat. Slavia se omluvila za výkon, fanouškům vrátí peníze

Fanoušci Slavie v duelu s Pafosem.

Od našich zpravodajů na Kypru Těm, kteří vycestovali na poslední utkání základní fáze Ligy mistrů do Limassolu, vrátí fotbalová Slavia peníze za vstupné. V reakci na výkon a porážku 1:4 s kyperským Pafosem přispěchal klub s...

Roky v Rize mu přinesly syna i rolexky do trezoru. Zbrojovce nabízí Mareš zkušenost

Petr Mareš na tréninku Zbrojovky Brno

Před deseti lety byl levý bek Petr Mareš upovídaný, někdy vznětlivý a hlavně nadějný fotbalový reprezentant. Kouč Karel Jarolím jej vyzkoušel proti Dánům, Litvě a Belgii a obránce Mladé Boleslavi...

5. února 2026  12:36

Zajímala mě i minulost. Trenér Koubek o Součkovi, výběru hráčů, baráži či Daridovi

Miroslav Koubek, nový trenér české fotbalové reprezentace, pózuje s dresem pro...

Měsíc a pár dnů je na pozici, která patří v českém fotbale k nejsledovanějším. „Práce je opravdu hodně,“ říká Miroslav Koubek. Nový kouč národního mužstva se ve čtyřiasedmdesáti připravuje na...

5. února 2026

Po výbuchu ve Slavii šel do sebe. Teď chce polepšený Ihattaren s Marokem na MS

Mohammed Ihattaren v dresu Sittardu.

Když se fotil po podpisu smlouvy, schovával se za sešívaným dresem, aby nebylo poznat, že mu po měsících zahálení narostlo pořádné břicho. Fotbalová Slavia se rozhodla, že mu dá šanci, ale po čtvrt...

5. února 2026

Jak reprezentace uvažovala, když chtěla odklad ligy? Ovlivnily to i evropské poháry

Slávistický habán Tomáš Chorý se natahuje po míči, prti němu olomoucký kapitán...

Slávisté mohli proti Olomouci nastoupit tři dny po jejím náročném zápase v evropských pohárech. Sparta naopak k vyhecovanému souboji na Bohemians hned po odvetném osmifinále Konferenční ligy nemusí....

5. února 2026  8:30

Fenerbahce děkuje Erdoganovi, u Saúdů vyjednal francouzského reprezentanta

Francouzský reprezentant N´Golo Kanté (vpravo) během utkání s Ukrajinou.

Je to další důkaz hlubokého propojení fotbalu a vysoké politiky. Jakmile do tureckého Fenerbahce dorazil zkušený francouzský reprezentant N’Golo Kanté ze saúdskoarabského Al-Ittihádu, předseda klubu...

5. února 2026  6:30

Hra spojuje. Repre spustila prodej lístků na baráž s LEGEM. Před Edenem bude dres

Baráž proti Irsku se odehraje v Edenu 26. března,.

Kreativita, nápaditost, trpělivost, um a hlavně radost ze hry. Nejen to spojuje fotbal a stavebnici LEGO. Nyní půjdou ruku v ruce směrem k postupu na mistrovství světa 2026. Alespoň v prostředí české...

4. února 2026  19:08

Vedení nestačilo. Mládežníci Slavie padli a v Youth League končí, trenéra vyloučili

Slavia U19 před zápasem mládežnické Ligy mistrů.

Fotbalisté Slavie do 19 let v úvodním vyřazovacím kole Youth League podlehli Benfice Lisabon na jejím hřišti 2:3 a z mládežnické obdoby Ligy mistrů vypadli. Pražané neuspěli navzdory tomu, že dvakrát...

4. února 2026  18:59,  aktualizováno  19:05

Víc jsme nemohli chtít. Manažer Nedvěd o reprezentaci za Koubka i jeho předchůdce

Trenér Miroslav Koubek a generální manažer české reprezentace Pavel Nedvěd...

Když slyšíte, jak zaníceně mluví o novém trenérovi národního mužstva, musíte mít pocit, že březnovou baráž o postup na mistrovství světa čeští fotbalisté jistě zvládnou. „Máme skvělý pocit. A ve...

4. února 2026  17:27

Zabíjejí tisíce nevinných. Pardon, ale bolí mě to. Guardiola kritizoval i konflikt v Gaze

Trenér City Pep Guardiola rozhazuje ruce.

Často během svých emotivních vyjádření zničehonic odbočí. Tentokrát Pep Guardiola, kouč fotbalistů Manchesteru City, zamířil k celospolečenským problémům. Jakmile zmínil konflikt v Gaze, válku na...

4. února 2026  15:51

Trunda o možném návratu Rusů: Nedovedu si ho představit. Dál se válčí a umírají lidé

Šéf FIFA Gianni Infantino si podává ruku se šéfem FAČR Davidem Trundou.

Ta slova začátkem týdne rozproudila vášnivé diskuse. Gianni Infantino, prezident FIFA, otevřeně podpořil návrat Ruska do mezinárodních soutěží. Šéf českého fotbalu David Trunda však oponuje: „Musíme...

4. února 2026  14:13

Advantage Consulting, s.r.o.
TECHNOLOG VÝROBY VHODNÉ I PRO ABSOLVENTY S NÁSTUPNÍM BONUSEM 40-50.000KČ

Advantage Consulting, s.r.o.
Středočeský kraj, Ústecký kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Vám se to povídá! Kouč Chelsea odpověděl expertům, kteří kritizovali jeho taktiku

Kouč Chelsea Liam Rosenior během utkání s Arsenalem v semifinále Ligového...

Stačí si poslechnout pár jeho rozhovorů a hned poznáte, že minimálně co se týče mediální prezentace, není Liam Rosenior úplně tradičním trenérem. Všechno do hloubky analyzuje, takže mu často trvá...

4. února 2026  13:26

Čtyři Gomesové stačí, drahoušku. Krejčí má v týmu dalšího parťáka se stejným jménem

Angel Gomes (vlevo) z Anglie a Oscar Gloukh z Izraele.

V anglické Premier League se to stalo úplně poprvé. Čtyři fotbalisté se stejným jménem? Noční můra pro komentátory! rýpla si tamní média. Wolverhampton, kde od léta působí i český reprezentační...

4. února 2026  11:28

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.