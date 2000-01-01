náhledy
Blíží se to. První fotbalové mistrovství světa, kterého se zúčastní 48 mužstev. Jistých účastníků na šampionátu v USA, Kanadě a Mexiku je v čase losování už 42. Na závěrečný turnaj už se probojovali také úplní nováčci. Tohle je přehled jednotlivých týmů, které mají účast jistou.
SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ. Svěží tým plný mladých a nadějných tváří dostal necelé dva roky před šampionátem nového šéfa. Mauricio Pochettino, argentinský expert se zkušenostmi z Tottenhamu, Paris St. Germain nebo Chelsea, má zařídit jediné: Úspěch! Na domácím turnaji bude pod obřím tlakem, ustojí ho?
KANADA. Papírově nejslabší ze tří pořadatelských zemí, na světových šampionátech má bilanci šest zápasů, šest porážek. V roce 2022 byla Kanada dle výsledků druhým nejhorším týmem turnaje po domácím Kataru. Přitom má v kádru hvězdy z Evropy včetně kapitána Alphonsa Daviese z Bayernu či superkanonýra Jonathana Davida z Lille. Trenérem je Američan Jesse Marsch.
MEXIKO. Tradiční účastník světových šampionátů i s tradiční hvězdou. Nebo si snad dovede představit, že by v mexickém týmu scházel legendární brankář Guillermo Ochoa? Čtyři roky o něm nevíte, ale na MS pak mrštný kudrnáč vždycky zazáří. Ve čtyřiceti letech by to mohl být už jeho šestý turnaj, byť třeba jen v roli náhradníka. Do léta 2025 chytal portugalskou ligu za Avs Futebol, nyní je v kyperském AEL Limassol.
ARGENTINA. Dál se počítá i s Lionelem Messim, který chtěl po posledním turnaji v Kataru skončit. Se zlatou medailí na krku si ale vše rozmyslel a v Americe, kde je nyní doma, se chce poprat o obhajobu. Jeho tým prosvištěl jihoamerickou kvalifikací suverénně, postup měl jistý už v březnu 2025, tedy patnáct měsíců před šampionátem.
JAPONSKO. Sympatického kouče Hadžimeho Morijasua si možná vybavíte ještě z Kataru. S týmem na posledním šampionátu senzačně ovládl skupinu před Španělskem i Německem a po vyřazení na penalty proti Chorvatsku se zdvořile klaněl fanouškům. Po dalším postupu to z fotografií vypadá, jako kdyby před zaplněným stadionem zpíval, byť podle agentur jen emotivně děkoval všem Japoncům za podporu. Na dalším MS zkusí tým poprvé v historii protáhnout do čtvrtfinále.
NOVÝ ZÉLAND. Nikoli All Blacks, což je přezdívka ragbyové reprezentace, ale All Whites, jak si fotbalisté na Novém Zélandu skutečně říkají. Hlavní hvězdou je Chris Wood, urostlý střelec z anglického Nottinghamu. Na turnaji bude zástupce Oceánie patřit mezi outsidery.
ÍRÁN. V posledních letech tradiční asijský zástupce na většině světových turnajů. Jenže co teď, když Donald Trump na základě svého prezidentského výnosu všem Íráncům vstup do země zakázal? Na mistrovství světa či olympijské hry by měla přece jen existovat výjimka pro sportovce, fanoušci se ale na MS určitě nepodívají.
JIŽNÍ KOREA. Od domácího šampionátu v roce 2002, kdy pod nizozemským koučem Guusem Hiddinkem senzačně dokráčeli až do bojů o bronz, na výraznější úspěch čekají. Jsou pravidelným účastníkem, ale dál než do osmifinále se v posledních letech nedostali. Nyní to opět zkoušejí s domácím trenérem, Hong Mjong-po vedl národní tým už na MS 2014 v Brazílii.
JORDÁNSKO. Jeden z nováčků turnaje, který v asijské kvalifikaci dokázal jednou porazit i silnou Saúdskou Arábii, jinak se ale o účast na šampionátu pral s týmy jako Pákistán, Tádžikistán, Kuvajt nebo Palestina. Trenéři jsou z Maroka, hráči převážně z domácí soutěže a okolí.
UZBEKISTÁN. Po historickém postupu na mistrovství světa uzbeckým fotbalistům doma na letišti roztáhli červený koberec a vítali je jako národní hrdiny, od prezidenta dostali všichni hráči darem nové auto čínské výroby. Hvězdami v jinak „bezejmenném“ kádru jsou kapitán Eldor Šomurodov z AS Řím a také drahý stoper Abdukodir Chusanov, kterého si do Manchesteru City vyžádal samotný Pep Guardiola. Ale bude to stačit?
AUSTRÁLIE. Pošesté v řadě na MS. Zástupci ze země klokanů se o místo na světovém turnaji v posledních letech tradičně perou v asijské kvalifikaci. Na rozdíl od Nového Zélandu totiž sytě žluté dresy nejsou členy federace v Oceánii, kterou před dvaceti lety opustily. Australanům se nelíbilo, že jako vítězové tamní kvalifikace opakovaně musejí do náročného mezikontinentálního play off. Od doby, kdy soupeří s asijskými protivníky, zatím postoupili vždy.
BRAZÍLIE. Třiadvacátá účast, šestý titul? Brazilci od roku 2002 marně usilují o návrat na světový trůn. V rámci turnajů mistrovství světa jsou sice rekordmany, jenže v posledních letech ve vyřazovací fázi pravidelně končí předčasně. Pozornost na sebe kromě hvězdných hráčů tentokrát strhne i legendární trenér Carlo Ancelotti. Italský mazák s výrazným obočím se k nejslavnější fotbalové reprezentaci světa přesunul z Realu Madrid.
EKVÁDOR. Podruhé za sebou se na světovém turnaji představí i rovníková země z Jižní Ameriky. Ekvádor ze šestnácti odehraných zápasů tamní kvalifikace prohrál jediný. V týmu najdete například Williana Pacha, vítěze Ligy mistrů s Paris St. Germain, Piera Hincapiého z Leverkusenu či Moisese Caiceda z Chelsea. V kvalifikaci nechyběl ani spartan Ángelo Preciado, který se do týmu vrátil po vážném zranění kolene.
MAROKO. Čtvrtý tým z posledního šampionátu v Kataru, kde se Maročané po senzační jízdě stali prvním arabským semifinalistou vůbec. Vzpomínáte? Trenér Valíd Radžradžuí smíchal unikátní fotbalový koktejl, ve kterém většinu tvořili rodáci z Evropy s marockými vazbami. Rychlík Hakimí, drzoun Zijach, neústupný kapitán Saíss, hračička Búfál či fantom v rukavicích Bunú. Kam dokráčí hrdé Maroko tentokrát?
URUGUAY. Šestnáctá účast pro dvojnásobné světové šampiony. Do Ameriky je dovedl svérázný argentinský kouč Marcelo Bielsa, řečený El Loco. V kvalifikaci jeho mužstvo desetkrát nedostalo gól, vyhrálo v Argentině a ani jednou neprohrálo s Brazílií. Pro americký turnaj jistě velké oživení.
TUNISKO. Na posledním šampionátu v Kataru porazili Francouze, pozdější finalisty, kteří měli v závěru základní skupiny už jistý postup. Do vyřazovacích bojů se však tradiční účastník světových mistrovství neprobojoval. V Americe to bude jeho třetí účast po sobě a sedmá celkově. Víc jich má z Afriky jen Kamerun.
EGYPT. Fotbalové faraony v kvalifikaci podle očekávání táhl Mohamed Salah z Liverpoolu. Hlavním trenérem je někdejší útočník Hossam Hassan, legenda s 176 reprezentačními starty a historicky nejlepší egyptská střelec. V roce 1990 byl u první účasti své země, kdy tým uhrál dvě remízy s Nizozemskem a Irskem. Podruhé byl Egypt na světovém turnaji v roce 2018 a neuhrál nic. Co v Americe?
PARAGUAY. V roce 2010 prošli v Jižní Africe až do čtvrtfinále, kde podlehli až pozdějším světovým šampionátům ze Španělska. Od té doby se však na mistrovství světa nekvalifikovali. Až teď. Jako poslední přímý postupující z jihoamerické kvalifikace. V osmnácti duelech jim k tomu stačilo čtrnáct nastřílených gólů.
ALŽÍRSKO. Popáté na světovém turnaji, poprvé od roku 2014 v Brazílii, kde Alžířané dotlačili osmifinálový duel s pozdějšími šampiony z Německa až do prodloužení. Kapitánem současného týmu je hvězdný útočník Rijád Mahriz, v kádru je také brankář Luca Zidane, syn legendárního francouzského záložníka Zinedina Zidana, který se rozhodl reprezentovat zemi svých předků v roce 2025.
KOLUMBIE. Jako kapitán tým táhne James Rodríguez, bývalá hvězdička Realu Madrid a dnes záložník mexického Léonu. Na svém prvním šampionátu v roce 2014 dotáhl Kolumbii až do čtvrtfinále, o čtyři roky později byl tým v osmifinále. Minule v Kataru scházel, i proto bude mít v Americe velkou motivaci.
ANGLIE. Evropskou kvalifikací proletěla na sto procent, během osmi zápasů navíc nedostala ani gól. Pod koučem Thomasem Tuchelem se Albionu daří a vyhlíží už sedmnáctou účast na šampionátu. Tahounem mužstva je útočník Harry Kane, který během kvalifikace nastřílel osm gólů. Poslední medailový úspěch na světovém turnaji je už pěkně vousatý, a to první místo z roku 1966.
FRANCIE. Mistři světa z roku 2018, stříbrní z Kataru 2022. Na šampionát pojedou posedmnácté a v týmu kombinují zkušené hráče typu Kanté, Mbappé, Upamecano či Digne s mladými nadějemi jako Barcola, Olise, Zaire-Emery nebo Ekitiké. V čele mužstva stojí stále Didier Deschamps, už od roku 2012.
CHORVATSKO. Českému fanouškovi je mužstvo s Lukou Modričem a spol. dobře známé už z kvalifikace. Tou Chorvaté prosvištěli s jedinou ztrátou právě v Česku za bezgólovou remízu. Země od Jadranu bývá na mistrovství světa extra úspěšná, na turnaji se představí už posedmé a z posledních dvou brala stříbro a bronz.
PORTUGALSKO. Pro kapitána Cristiana Ronalda to bude rekordní šestý světový šampionát, což se dosud nikomu nepovedlo. Měl štěstí, že mu FIFA za úder loktem v předposledním kvalifikačním zápase s Irskem vyměřila pouze podmínku, a tak žádný zápas na turnaji vynechat nemusí. Pošesté by měl startovat na vrcholném turnaji také jeho dlouholetý argentinský rival Lionel Messi. Portugalsko jako takové bude na MS podeváté.
NĚMECKO. Stálý účastník, kterého čeká 21. epizoda na mistrovství světa, což je po Brazílii (23) druhé nejvyšší číslo. Mistři světa z roku 2014 ale na výraznější úspěch čekají, od té doby totiž dvakrát nepostoupili ze skupiny. Na domácím Euru 2024 skončili už ve čtvrtfinále. Dokáže se technicky šikovný tým pod koučem Julianem Nagelsmannem zvednout?
NORSKO. Černý kůň celého mistrovství? Na šampionát postoupilo přímo poté, co vyhrálo všechny zápasy ve skupině a nechalo za sebou třeba Itálii, která musí o účast bojovat v baráži. Norsko táhly novodobé hvězdy v čele s Erlingem Haalandem (nejlepším střelcem celé evropské kvalifikace s 12 góly), Martinem Ödegaardem či dvacetiletým Antoniem Nusou. Na turnaji se severská země představí počtvrté, zatím nejlépe si vedla v roce 1998, kdy postoupila do osmifinále.
NIZOZEMSKO. Čtvrtfinalisté posledního MS, kde vypadli po dramatickém zápase s Argentinou, pozdějšími šampiony. Nizozemsko bude na turnaji podvanácté a vyhlíží úspěšné roky 2010 (stříbro) nebo 2014 (bronz). Kvalifikací prosvištělo bez prohry a opět spoléhá na opory Van Dijka, Depaye, Gakpa či De Jonga.
ŠPANĚLSKO. Čerství mistři Evropy a jeden z favoritů na vítězství. Sedmnáctá účast pro tým Luise de la Fuenteho bude o zopakování zlatého MS 2010 v Jižní Africe. Největší hvězdou je bezpochyby osmnáctiletý zázrak Yamal, který oslaví devatenácté narozeniny během šampionátu. Španělé spoléhají také na Olma, Oyarzabala nebo Merina. V evropské kvalifikaci ztratili body jen jednou.
BELGIE. Daleko je čas, kdy patřili mezi světovou špičku. Belgičané po bronzu na MS 2018 na dalším turnaji nepostoupili ze skupiny, na Euru v Německu vypadli v osmifinále a teď přijíždějí na svůj patnáctý světový šampionát, kde patří k evropskému průměru. Mladíky Dokua, De Ketelaereho nebo Saelemaekerse doplní zkušení De Bruyne, Trossard či Meunier.
ŠVÝCARSKO. Možná překvapí, že alpská zemička se na MS představí už potřinácté. Dosud největším úspěchem Švýcarů je čtvrtfinále z poloviny minulého století, naposledy skončili v osmifinále. V roce 2006 mimochodem na turnaji nedostali žádný gól ze hry. Po třech čistých kontech ve skupině pak vypadli s Uruguayí na penalty po bezbrankovém výsledku. Mužstvo dál táhne kapitán Xhaka i útočník Embolo či brankář Kobel.
RAKOUSKO. Na postup čekali až do posledního zápasu, nakonec jim ho zařídila remíza 1:1 s Bosnou, která jim mohla místo na turnaji klidně vyfouknout. Tým vedený bývalým záložníkem Ralfem Rangnickem bude na MS poosmé, ale naposledy se na šampionát probojoval v roce 1998. Bronz, který mezi úspěchy výrazně svítí, se datuje až do roku 1954.
SKOTSKO. I oni se radovali z postupu až v poslední chvíli, a to doslova, když rozhodující zápas s Dány ovládli až v nastavení. Také Skotsko se na šampionát vrací poprvé od roku 1998 a bude to jeho devátá účast. Ještě nikdy přitom nepostoupilo ze skupiny.
KATAR. Poté, co turnaj v roce 2022 pořádal, se Katar vrací na MS i podruhé, jindy se na turnaji nepředstavil. Na domácích hřištích skončil už ve skupině po nepřesvědčivých výkonech. Asijskou kvalifikací ale prošel a v poslední fázi předčil Spojené arabské emiráty i Omán.
SAÚDSKÁ ARÁBIE. Naposledy překvapila, když saúdská reprezentace ve skupině porazila pozdější mistry světa z Argentiny. Tým znovu vede francouzský sympaťák Hervé Renard, na MS bude země posedmé, přičemž ze skupiny postoupila jen jednou.
GHANA. Pátá účast pro africkou zemi, která se na šampionátu představí podruhé v řadě. V Kataru neprošla ze skupiny, tu svou kvalifikační ale během posledního roku ovládla suverénně. V týmu se představí například známý útočník Ayew z Leicesteru, záložníci Semenyo z Bournemouthu nebo Kudus z Tottenhamu.
KAPVERDY. Maličké souostroví na západě Afriky se na MS představí úplně poprvé, což je jasný důsledek rozšíření na 48 týmů. Pro zajímavost: každý z 26 hráčů z poslední nominace hrál za jiný klub ve čtrnácti různých zemích: v Portugalsku, Izraeli, Turecku, Bulharsku, na Kypru, v Brazílii, Finsku, Maďarsku, Rumunsku, Rusku, Saúdské Arábii, Nizozemsku, Spojených arabských emirátech a ve Walesu.
JIŽNÍ AFRIKA. Možná překvapí, že jen pět hráčů z poslední říjnové jihoafrické nominace v kvalifikaci hrálo fotbal mimo svou zemi. Jedním z nich je i Lyle Foster, který kope v Anglii za Burnley. Jižní Afrika bude na MS počtvrté, naposledy se na turnaji představila v roce 2010, kdy ho celý pořádala a nepostoupila ze skupiny.
POBŘEŽÍ SLONOVINY. Doby Didiera Drogby či Bonyho Wilfrieda už jsou pryč, teď týmu ze západu Afriky vládnou Diomande, Haller či Pépé, který se navzdory narození ve Francii rozhodl reprezentovat zemi svých rodičů. Ta se na MS podívá poprvé od roku 2014 a celkově počtvrté. Ještě nikdy nepostoupila ze skupiny.
SENEGAL. I vy možná budete ze senegalského výběru sledovat hlavně krajního obránce Dioufa, který ještě v minulé sezoně válel ve Slavii. I on pomohl Senegalu ovládnout africkou kvalifikaci a společně s Maném, Jacksonem nebo Sarrem bude reprezentovat čtvrtou účast na šampionátu.
CURACAO. V Americe budeme sledovat i příběh nejmenší země, která kdy postoupila na MS. S populací 185 tisíc lidí je podobně velká jako Plzeň. Na šampionát ho dostal známý nizozemský kouč Dick Advocaat, když za sebou nechal Jamajku, Trinidad a Tobago a Bermudy.
PANAMA. Zemička ze střední Ameriky se na šampionát kvalifikovala podruhé, naposledy hrála v Rusku 2018. V současném kádru je například Cesar Blackman, obránce Slovanu Bratislava.
HAITI. I malý ostrovní státeček v Karibiku si na šampionátu už jednou zahrál, a to v roce 1974. Tenhle postup však fanoušci na vlastní oči neviděli, protože v zemi řádí válka gangů. Reprezentace tak své zápasy hraje na 800 km vzdáleném Curacau. V kádru má i dva fotbalisty z Premier League, záložníka Bellegardeho z Wolverhamptonu a obránce Delcroix z Burnley.
ZBYTEK SVĚTA. Ve hře dál zůstává šest míst, o které pokračují boje v evropské a mezikontinentální baráži. Po 20 letech by se do elitní společnosti rádi probojovali také Češi, kteří v barážové větvi musejí doma vyřadit Irsko a poté vítěze utkání mezi Dánskem a Severní Makedonií. Podaří se jim vklínit do elitní společnosti?
