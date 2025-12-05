|
Všechny týmy fotbalového MS: nováčci i zajímavé příběhy. Kdo už má jistou účast?
Sparta - Pardubice 2:4, hosté vedli o tři góly, domácí snižovali až v nastavení
Největší překvapení podzimu ve fotbalové lize: Pardubice si povodily Spartu na jejím stadionu na Letné, když vyhrály 4:2. Přitom před zápasem byly na předposlední příčce tabulky, nevyhrály čtyři...
Los mistrovství světa bude moderovat modelka Heidi Klumová. Po 20 letech
Německá topmodelka Heidi Klumová bude v pátek moderovat los fotbalového mistrovství světa, což si vyzkoušela už před 20 lety. Slavnostní ceremoniál začne v 18:00 SEČ v Centru múzických umění Johna F....
Ryneš srazil na zem provokujícího soupeře. Měl vidět červenou, shodli se experti
V tu chvíli se nezachovala ideálně žádná strana. „Viděli jsme několik nefér gest,“ poukázal na záběry expert Jakub Podaný. Jakmile pardubičtí fotbalisté na Spartě skórovali z přímého kopu, bujně...
Artis Brno - Sparta 1:2, favorita spasila penalta v závěru. Postup zařídil Rrahmani
Sparťanští fotbalisté jsou posledními čtvrtfinalisty domácího poháru. V dohrávaném duelu porazili druholigový Artis Brno 2:1, když v samotném závěru rozhodl z penalty Rrahmani. Sparta předtím vedla...
Los MS 2026: Fotbalisté by hráli v Mexiku s domácím týmem, Koreou a Jižní Afrikou
Nejdřív Jižní Korea, pak Jižní Afrika a na závěr Mexiko. Pokud čeští fotbalisté v březnové baráži uspějí, na mistrovství světa se v létě utkají ve skupině A s národními mužstvy z Asie, Afriky a...
Barcelona zvládla osmigólovou přestřelku s Betisem, hattrickem se blýskl Torres
Barcelona ve španělské fotbalové lize porazila s přispěním hattricku Ferrána Torrese domácí Betis Sevilla 5:3 a v tabulce si pojistila vedoucí pozici před Realem Madrid. Villarreal přetlačil Getafe...
Ostrý Kadeřábek: Chválit se za správný přístup? Ne! Ten by měl být samozřejmostí
Celý zápas oddřel, vítězný gól ale zařídil až jeho náhradník. Pavel Kadeřábek, krajní obránce fotbalové Sparty, přenechal deset minut před koncem svou netradiční pozici levého beka Johnu Mercadovi,...
Arsenal srazil gól v závěru, City se lídrovi přiblížilo. Liverpool předvedl další kolaps
Sobotní program 15. kola anglické Premier League odstartoval porážkou lídra. Arsenal po gólu v nastavení podlehl rozjeté Aston Ville 1:2, Manchester City se díky vítězství 3:0 nad Sunderlandem...
Kaneův jubilejní hattrick udržel Bayern stoprocentním, Leverkusen nebodoval
Fotbalisté Bayernu Mnichov i díky desátému bundesligovému hattricku Harryho Kanea zvítězili ve Stuttgartu 5:0 a dál vévodí soutěži bez porážky. Tři góly dal i útočník Lipska Yan Diomande, jeho tým...
Hyský po výbuchu: Velká rána pro naše ambice, nebyli jsme dobře nastavení
Dva měsíce zpátky slavil v Uherském Hradišti vítězství svého týmu pod kotlem karvinských fanoušků, kteří skandovali, aby nikam neodcházel. Už jako trenér Plzně teď utržil Martin Hyský na stejném...
Olomouc - Sparta 0:1, šancí málo. Hosty zachránil Rrahmani, gól domácích neplatil
Moc velkých šancí diváci neviděli. Tu největší, a jedinou gólovou, až v závěru. Sparťanské fotbalisty v Olomouci zachránil dvě minuty před koncem z dorážky kosovský útočník Rrahmani, díky němuž hosté...
Pokud Češi postoupí na MS, dvakrát budou hrát v nočních hodinách. Začnou s Koreou
Pokud čeští fotbalisté postoupí z březnového play off na mistrovství světa, odehrají první zápas ve skupině A proti Korejcům v mexickém Zapopanu 11. června ve 22 hodin východního standardního času,...
Dukla - Liberec 1:1, rozjetí Severočeši se na Julisce zasekli, až v závěru srovnal Krollis
Liberečtí fotbalisté v 18. kole Chance Ligy nedokázali potvrdit skvělou formu. Na hřišti pražské Dukly pouze remizovali 1:1, když se v úvodní části prosadil domácí Kroupa. V závěru vystřelil Slovanu...
Mladá Boleslav - Zlín 3:1, důležité body pro domácí, trápení nováčka pokračuje
Po dvou porážkách s celky z popředí tabulky potřebovali zvítězit. A povedlo se. Fotbalisté Mladé Boleslavi přetlačili na domácím hřišti Zlín 3:1. V tabulce poskočili na dvanáctou příčku, trefili se...
Slovácko - Plzeň 3:0, sprcha pro favorita, proti bývalému klubu se trefil i Petržela
Fotbalisté Slovácka v 18. kole Chance Ligy zaskočili favorizovanou Plzeň. Tým ze spodku tabulky zvítězil 3:0, když se proti bývalému klubu trefil dvaačtyřicetiletý Petržela, ke kterému se přidali...
Janotka před Spartou látá sestavu, Sigma zvolila vůči fanouškům nečekaný krok
Sobotní zápas mezi fotbalovou Olomoucí a Spartou bude v jednom aspektu jiný než ty předchozí. Sparťanští fanoušci neobsadí severní tribunu Androva stadionu. Po několika povedených výjezdech se Sigma...
Frťala žhavil Teplice památnou výhrou i Arsenalem: Drželi jsme Slavii v napětí
Když loni na podzim kouč Zdenko Frťala pustil svým fotbalistům záběry ze slavné výhry Teplic nad Slavií 3:1 z roku 1999, která znamenala historické stříbro v lize, nažhavil je tím k vítězství nad...