Zápas po devadesáti minutách skončil 1:1 a v prodloužení gól nepadl. Rozhodnout musely penalty, ve kterých Demokratická republika Kongo i s náhradním brankářem uspěla v poměru 4:3. A Chelleho během rozstřelu naštval jeden z členů konžského realizačního týmu.
„Při každé penaltě tam neustále dělal nějaké voodoo,“ prohlásil Chelle. „Proto jsem z něj byl trochu nervózní,“ dodal osmačtyřicetiletý kouč, který se výběru ujal letos v lednu.
Nigérie bude na šampionátu chybět podruhé za sebou, DM Kongo čeká mezikontinentální baráž. V ní jsou také Bolívie a Nová Kaledonie, o zbývajících třech účastnících - jednom z Asie a dvou ze Severní Ameriky - se rozhodne v úterý. Los baráže se uskuteční ve čtvrtek.