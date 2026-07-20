Dohoda platila jen na šampionát, řekl Darida. S reprezentací už dál nepočítá

„Otázka reprezentace byla čistě jenom na baráž a mistrovství světa,“ zdůraznil Darida.
„Věděli to generální manažer Pavel Nedvěd i trenér Koubek. Nepřišlo mi úplně, že bych měl znovu ukončovat už ukončenou reprezentační kariéru. Náš trenér v Hradci se nemusí bát, že bych tady v září a říjnu, kdy je sraz, nebyl,“ prohlásil Darida.
Zanedlouho šestatřicetiletý středopolař se „nechal ukecat“, aby národnímu mužstvu pomohl v březnové baráži proti Irsku a Dánsku.
„Bylo to myšleno tak, že můžu týmu na baráž přinést nějakou zkušenost, formu, kterou jsem během podzimu a jara měl. Nebyl to návrat jako takový, že budu pokračovat dál. Úplně mi nepřišlo patřičné a nepotřeboval jsem veřejně říkat, že znovu končím, když už jsem jednou skončil. To bylo předem takhle domluvené,“ podotkl Darida, který si za národní tým připsal 80 startů, v nichž dal osm branek.
Po vyřazení na šampionátu ukončili reprezentační kariéru i útočník Patrik Schick, stoper Tomáš Holeš a také křídelník Václav Černý, který se baráže ani šampionátu nezúčastnil. Pokračování v národním týmu zvažují obránce Vladimír Coufal či záložník Tomáš Souček.
Darida dal reprezentaci sbohem už po úspěšném Euru v roce 2021, kdy Česko postoupilo do čtvrtfinále. Pak všechny síly věnoval Hertě Berlín, Arisu Soluň a Hradci Králové.
Do české ligy se vrátil po dvanácti letech v zahraničí. A ve svých letech zaujal natolik, že ho nový kouč Miroslav Koubek přemlouval ke krátkodobé spolupráci.
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Darida vysvětluje návrat: Názory okolí? Padesát na padesát. Já chci týmu pomoct
Češi se štěstím a v penaltových rozstřelech oba soupeře v baráži porazili a Darida byl u toho. V semifinále proti Irům sice zavinil pokutový kop a v poločase střídal, ale ve finále proti Dánům odehrál šedesát minut.
Na šampionát do Ameriky odcestoval jako nejzkušenější a nejstarší z kádru. V úvodním utkání proti Jižní Koreji (1:2) do hry nezasáhl. Proti Jihoafričanům (1:1) nastoupil od začátku a podílel se na solidním úvodu. Střídal deset minut po pauze za stavu 1:0 pro Česko.
Kdyby krátce předtím zvýšil, zřejmě by Česko vyhrálo a mělo velkou naději na postup ze skupiny. V závěrečném duelu základní skupiny proti Mexiku (0:3) zůstal na lavici náhradníků. Česko na turnaji patřilo k nejslabším vůbec a jako jeden z prvních týmů cestovalo domů.
„Je fajn, že jsme se tam dostali, ale prezentace naší hry nebyla dobrá. Nechtěl bych se pouštět do hluboké analýzy. Víme, že od nás hráčů to nebylo úplně perfektní, možná tam byly i chybičky směrem k nám, nějaké věci mohly být lepší,“ podotkl Darida.
Po dovolené se připojil ke svému klubu, který se chystá nejen na první ligu, ale také na pohárovou Evropu. Darida k ní v uplynulém ročníku vydatně pomohl.
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Pokud Hradec postoupí přes Tromsö, čeká ho Besiktas, nebo Midtjylland
V druhém předkole Evropské ligy se Hradec střetne s Tromsö. Pokud postoupí, čeká ho vítěz souboje Besiktas Istanbul - Midtjylland. Když naopak na norského soupeře stačit nebude, přesune se do Konferenční ligy, kde vyzve lepšího z duelu Alaškert - Kluž.
„Já už jsem si tohle zažil s Plzní, pro nás to tehdy byla ohromná zkušenost, která nás posunula i směrem do české nejvyšší soutěže,“ poznamenal Darida. „My se nechceme jen zúčastnit, ale v Evropě chceme uspět.“