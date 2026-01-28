Darida: O reprezentaci jsem s koučem mluvil. Jak to dopadlo, si nechám pro sebe

Téma o návratu pětatřicetiletého záložníka minulý týden v rozhovoru pro Seznam Zprávy otevřel Pavel Nedvěd, generální manažer reprezentací.
Daridu chce mít v týmu pro březnovou baráž o postup na mistrovství světa v semifinále proti Irsku, případně pak pro finále proti vítězi duelu Dánsko - Severní Makedonie.
Společně s novým trenérem Miroslavem Koubkem se sešli v pondělí. S jakým výsledkem schůzka dopadla?
„Pobavili jsme se a domluvili se, že si to zatím necháme pro sebe a dáme vědět, jak to dopadlo,“ řekl Darida.
Ve středu na tiskové konferenci Hradce Králové, kam přestoupil loni v létě po dvanácti letech v zahraničí, o národním mužstvu mluvit nechtěl.
Česko naposled reprezentoval na úspěšném mistrovství Evropy 2021, kde tým Jaroslava Šilhavého postoupil mezi nejlepších osm. Ve čtvrtfinále v Baku podlehl Dánsku 1:2. Byl to jeho 76. start za národní mužstvo a zatím poslední. Možnosti návratu a myšlenky o výpomoci několikrát zavrhl.
„Už rok předtím jsem měl dilema. Kdyby se mistrovství Evropy nemuselo odkládat, asi bych konec ohlásil už tehdy. Pak nastala covidová sezona, během které jsem byl sto čtyřicet dní mimo domov, což rozhodlo,“ vysvětloval tenkrát Darida exkluzivně pro iDNES.cz.
|
Darida poprvé o konci i kauze s prémiemi: Zbytečné nedorozumění
„Po zápase s Dánskem jsem pozval všechny kluky i celý realizační tým do kabiny a řekl, co mám na srdci. Bylo to moje nejtěžší rozhodnutí. Strašně těžká chvíle, emotivní, protože reprezentovat je něco mimořádného. Jít na hřiště, poslouchat hymnu, bít se za svou zemi. Dokonce nosit kapitánskou pásku... Ale vzhledem k tomu, že jsem byl rozhodnutý dávno před mistrovstvím, ustál jsem to bez slz.“
Tehdy mu bylo třicet, hrával za Herthu Berlín, kam po dvou letech ve Freiburgu přestoupil v červenci 2015. V Berlíně byl osm let, pak šel do Arisu Soluň a loni v létě se nevrátil do mateřské Plzně, ale zamířil do Hradce Králové, odkud pochází jeho manželka a kde se chce usadit.
|
Velký návrat před baráží o MS? Nedvěd chce Daridu zpět v reprezentaci
Mimochodem, Nedvěd, který je zároveň jedním se spolumajitelů hradeckého klubu, v reprezentaci také jednou skončil a pak se do ní kvůli mistrovství světa vracel. Bylo to právě před baráží v roce 2005 proti Norsku. Po šampionátu v Německu pak dal národnímu týmu sbohem natrvalo.
Darida po příchodu do Česka v podzimní části ligy zaujal, dal šest gólů a na další tři přihrál. Patřil k oporám sedmého týmu tabulky.
„Od chvíle, kdy jsem odešel, se liga samozřejmě zvedla. I prostředí se vyčistilo, vnímání českého fotbalu je pozitivnější. To se mi moc líbí,“ řekl.