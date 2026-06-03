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Vladimír Coufal si užívá gól proti Gibraltaru. | foto: Reuters

David Čermák
Jiří Čihák
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Od našich zpravodajů v USA - Léto 2012. Bylo mu devatenáct, když s kamarádem vyrazil na Euro do Polska. Navlékl dres, na hlavu narazil klobouk s trikolórou, kolem krku omotal šálu a fandil fotbalové reprezentaci jako o život. Po čtrnácti letech Vladimír Coufal míří rovnou na světový šampionát. Tentokrát jako hráč, mazák, třetí nejstarší v kádru. Že by poslední reprezentační mise?

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„Až zjistím, že na tréninku nestíhám, sám přijdu a řeknu: Kluci, byla čest tu s vámi být, díky za všechno, končím,“ netají se. „Rozloučím se, možná dostanu dres na památku a třeba vyrazím s ženou a dětmi na velký turnaj fandit, jako kdysi.“

To je ale zatím daleko. Teď Coufal zabalil do kufru plyšovou surikatu jako talisman pro štěstí od syna Nicolase a dcerky Natálky a vydal se za americkým snem. V roli muže, na kterého se bude spoléhat. Sezona v Hoffenheimu mu sedla, prestižní server The Athletic ho dokonce zařadil do bundesligové sestavy roku.

Cítíte životní formu?
Jsem v tomhle opatrný. Užívám si to, ale nic nepřeceňuju. Měl jsem skvělou sezonu, příští třeba může být o pár procent horší a hned uslyším, že jsem nenavázal na to, co se mi povedlo o rok dřív. Je příjemné poslouchat chválu, ale čím jste výš, tím víc lidí vás chce skopnout dolů.

Že děkovačka neproběhne, to bylo týmové rozhodnutí, já s Tomášem Součkem jsme to pak trochu slízli za všechny.

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Mistrovství světa ve fotbale začíná ve čtvrtek 11. června 2026. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu 28. června a finále 19. července 2026.

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Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 0 0 0 0 0:0 0
2. Jižní KoreaJižní Korea 0 0 0 0 0:0 0
3. ČeskoČesko 0 0 0 0 0:0 0
4. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 0 0 0 0 0:0 0
2. KanadaKanada 0 0 0 0 0:0 0
3. Bosna a HercegovinaBosna 0 0 0 0 0:0 0
4. KatarKatar 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MarokoMaroko 0 0 0 0 0:0 0
2. BrazílieBrazílie 0 0 0 0 0:0 0
3. SkotskoSkotsko 0 0 0 0 0:0 0
4. HaitiHaiti 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AustrálieAustrálie 0 0 0 0 0:0 0
2. ParaguayParaguay 0 0 0 0 0:0 0
3. TureckoTurecko 0 0 0 0 0:0 0
4. USAUSA 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 0 0 0 0 0:0 0
2. EkvádorEkvádor 0 0 0 0 0:0 0
3. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 0 0 0 0 0:0 0
4. CuraçaoCuraçao 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvédskoŠvédsko 0 0 0 0 0:0 0
2. TuniskoTunisko 0 0 0 0 0:0 0
3. JaponskoJaponsko 0 0 0 0 0:0 0
4. NizozemskoNizozemsko 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. EgyptEgypt 0 0 0 0 0:0 0
2. ÍránÍrán 0 0 0 0 0:0 0
3. BelgieBelgie 0 0 0 0 0:0 0
4. Nový ZélandNový Zéland 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 0 0 0 0 0:0 0
2. UruguayUruguay 0 0 0 0 0:0 0
3. ŠpanělskoŠpanělsko 0 0 0 0 0:0 0
4. KapverdyKapverdy 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 0 0 0 0 0:0 0
2. SenegalSenegal 0 0 0 0 0:0 0
3. NorskoNorsko 0 0 0 0 0:0 0
4. IrákIrák 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 0 0 0 0 0:0 0
2. RakouskoRakousko 0 0 0 0 0:0 0
3. AlžírskoAlžírsko 0 0 0 0 0:0 0
4. JordánskoJordánsko 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. PortugalskoPortugalsko 0 0 0 0 0:0 0
2. KolumbieKolumbie 0 0 0 0 0:0 0
3. UzbekistánUzbekistán 0 0 0 0 0:0 0
4. Demokratická republika KongoKongo 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ChorvatskoChorvatsko 0 0 0 0 0:0 0
2. PanamaPanama 0 0 0 0 0:0 0
3. AnglieAnglie 0 0 0 0 0:0 0
4. GhanaGhana 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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