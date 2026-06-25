Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

Myslíte si, že Mexičani běhají po lese? Výchova u nás se musí změnit, hlásil Coufal

Autor:
  9:50
Český obránce Vladimír Coufal padá po zákroku Sáncheze z Mexika v utkání MS.

Český obránce Vladimír Coufal padá po zákroku Sáncheze z Mexika v utkání MS. | foto: Reuters

Mexický tým vyhazuje do vzduchu brankáře Guillerma Ochou, který se při zápase...
Mexický brankář Guillermo Ochoa dostává vzdušného hobla po výhře nad Českem.
Alvaro Fidalgo odbíhá se spoluhráči z Mexika slavit, za sebou nechává zoufalé...
Alexandr Sojka i Vladimír Coufal neúspěšně brání ve střelbě Alvaru Fidalgovi,...
41 fotografií
S bílým mexickým dresem, zastrčeným za českými modrými trenýrkami, obcházel hřiště a obdivně pokývl mexickým fanouškům za to, jakou vytvořili atmosféru. Při televizním rozhovoru fotbalový reprezentant Vladimír Coufal však měl ponurou náladu. „Pro mě první a zároveň poslední mistrovství světa. Asi to nemohlo dopadnout hůř,“ hlesl zklamaně.

Až se bude konat příští světový šampionát v roce 2030, Coufalovi potáhne na osmatřicet.

Na aktuální soupisce národního mužstva je starší už jen pětatřicetiletý Vladimír Darida, Coufalovi a Zelenému bude v srpnu čtyřiatřicet.

Po Tomáši Součkovi a Daridovi nasbíral v reprezentaci nejvíc startů (65). Přidá další na podzim v elitní skupině Ligy národů?

„Přemýšlím, co bude dál. Nevím,“ přiznal nad čtvrtečním ránem po debaklu s Mexikem (0:3) v rozhovoru pro Českou televizi.

ZNÁMKY: Ohodnoťte výkon českých fotbalistů v utkání MS s Mexikem

Češi na mistrovství světa nezvládli ani třetí zápas ve skupině, s jedním bodem skončili poslední a vydávají se na cestu domů.

„Český fotbal se musí nakopnout a není to otázka jen áčkové reprezentace. Hráči se musí celkově vychovávat jinak než naše generace,“ přemítal Coufal.

„Myslíte si, že Mexičané běhali po lese jako my? Asi ne, jak jsem poznal výchovu hráčů v Anglii, když jsem měl syna ve West Hamu.“

Koubek: Výkony nebyly dobré, měli jsme sehrát lepší roli. Konec? Takhle neuvažuji

Výběr trenéra Koubka na šampionátu nejdřív podlehl Jižní Koreji (1:2), pak remizoval 1:1 s Jihoafrickou republikou a před závěrečným duelem věděl, že musí porazit domácí tým, aby postoupil do vyřazovací fáze.

„Nechtěl jsem končit už po skupině. Ale takový je fotbal a život. Aspoň, že jsme se zúčastnili, že jsme tady byli. Těžko se mi to hodnotí. Musíme hodně přidat, abychom svět dohnali. Mluví ze mě emoce po zápase, ale tak to cítím,“ líčil Coufal.

Češi na turnaji ve třech zápasech vstřelili pouhé dvě branky, jednu právě po jeho dlouhém autu a druhou po rychle provedeném autovém vhazování. Aby si vytvořili šanci ze hry, to byl pro ně takřka neřešitelný úkol.

Ukázalo se to i proti Mexiku.

Mexický tým vyhazuje do vzduchu brankáře Guillerma Ochou, který se při zápase proti Česku rozloučil s kariérou.
Mexický brankář Guillermo Ochoa dostává vzdušného hobla po výhře nad Českem.
Alvaro Fidalgo odbíhá se spoluhráči z Mexika slavit, za sebou nechává zoufalé české soupeře.
Alexandr Sojka i Vladimír Coufal neúspěšně brání ve střelbě Alvaru Fidalgovi, který zařizuje Mexiku třetí gól.
Mexický brankář Guillermo Ochoa kontroluje zdravotní stav Tomáše Součka.
41 fotografií

„První poločas vypadal nadějně, měl parametry. Řekli jsme si, že nechceme hrát jako v určitých fázích předchozích zápasů. Že budeme presovat jeden na jednoho, držet míč, ale bylo to těžké. Tady v Mexiku to bralo hodně sil,“ poznamenal Coufal.

„Ale pak jsme dostali dva góly, vlastně jsem se popravili sami. Máme tři hráče kolem jednoho. A místo, abychom míč upálili, necháme ho vyjet. A při druhém gólu trefíme borce před sebou, to byl nešťastný moment,“ hodnotil.

Vstoupit do diskuse (10 příspěvků)

MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Český tým čeká po prohraném zápase s Jižní Koreou ještě utkání s Jižní Afrikou a Mexikem. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Tipsport - partner programu

Skupina E

Skupina F

Skupina D

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Tipsport - partner programu

Skupina B

Skupina C

Skupina A

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 3 3 0 0 6:0 9
2. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 3 1 1 1 2:3 4
3. Jižní KoreaJižní Korea 3 1 0 2 2:3 3
4. ČeskoČesko 3 0 1 2 2:6 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 3 2 1 0 7:3 7
2. KanadaKanada 3 1 1 1 8:3 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 3 1 1 1 5:6 4
4. KatarKatar 3 0 1 2 2:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 3 2 1 0 7:1 7
2. MarokoMaroko 3 2 1 0 6:3 7
3. SkotskoSkotsko 3 1 0 2 1:4 3
4. HaitiHaiti 3 0 0 3 2:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 2 2 0 0 6:1 6
2. AustrálieAustrálie 2 1 0 1 2:2 3
3. ParaguayParaguay 2 1 0 1 2:4 3
4. TureckoTurecko 2 0 0 2 0:3 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 2 2 0 0 9:2 6
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 2 1 0 1 2:2 3
3. EkvádorEkvádor 2 0 1 1 0:1 1
4. CuraçaoCuraçao 2 0 1 1 1:7 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 2 1 1 0 7:3 4
2. JaponskoJaponsko 2 1 1 0 6:2 4
3. ŠvédskoŠvédsko 2 1 0 1 6:6 3
4. TuniskoTunisko 2 0 0 2 1:9 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. EgyptEgypt 2 1 1 0 4:2 4
2. ÍránÍrán 2 0 2 0 2:2 2
3. BelgieBelgie 2 0 2 0 1:1 2
4. Nový ZélandNový Zéland 2 0 1 1 3:5 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 2 1 1 0 4:0 4
2. UruguayUruguay 2 0 2 0 3:3 2
3. KapverdyKapverdy 2 0 2 0 2:2 2
4. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 2 0 1 1 1:5 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 2 2 0 0 6:1 6
2. NorskoNorsko 2 2 0 0 7:3 6
3. SenegalSenegal 2 0 0 2 3:6 0
4. IrákIrák 2 0 0 2 1:7 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 2 2 0 0 5:0 6
2. RakouskoRakousko 2 1 0 1 3:3 3
3. AlžírskoAlžírsko 2 1 0 1 2:4 3
4. JordánskoJordánsko 2 0 0 2 2:5 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 2 2 0 0 4:1 6
2. PortugalskoPortugalsko 2 1 1 0 6:1 4
3. Demokratická republika KongoDR Kongo 2 0 1 1 1:2 1
4. UzbekistánUzbekistán 2 0 0 2 1:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 2 1 1 0 4:2 4
2. GhanaGhana 2 1 1 0 1:0 4
3. ChorvatskoChorvatsko 2 1 0 1 3:4 3
4. PanamaPanama 2 0 0 2 0:2 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte největší hvězdy fotbalového MS? Otestuje své znalosti

Portugalský útočník Cristiano Ronaldo po zápase s Demokratickou republikou...

Na mistrovství světa se vždy sjedou ti nejlepší z nejlepších. I mezi nimi jsou ale fotbalisté, kteří nad zbytkem vyčnívají. A přesně o nich je tento kvíz. Poznáte známé hráče probíhajícího šampionátu?

KVÍZ: Velký fotbalový test. Jak pečlivě sledujete probíhající MS?

Pohled na Dallas Stadium před víkendovým zápasem Nizozemska s Japonskem.

Po dlouhých dvaceti letech se na mistrovství světa probojovali i čeští fotbalisté. Na velkolepém turnaji v Americe bojují v konkurenci těch nejlepších týmů planety. Sledujete národní tým pozorně? A...

MS ve fotbale 2026: program, skupiny, jak hráli Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

Mistrovství světa ve fotbale se v roce 2026 vůbec poprvé hraje za účasti 48 týmů a hostí jej tři země – USA, Mexiko a Kanada. Národní tým se na světovém šampionátu představil po 20 letech, skončil...

Česko - JAR 1:1, postup se komplikuje. Z penalty po Šulcově ruce srovnal Mokoena

Zklamaní čeští fotbalisté po ztrátě bodů s Jihoafrickou republikou.

Od našeho zpravodaje v USA Ani podruhé na fotbalovém mistrovství světa neudrželi vedení. Čeští reprezentanti mají z dobře rozehraného zápasu s Jihoafrickou republikou pouze bod za remízu 1:1 a výrazně si zavařili v boji o...

Česko - Mexiko 0:3, tři minely a konec fotbalistů na MS, ve skupině jsou poslední

Mexický brankář Guillermo Ochoa kontroluje zdravotní stav Tomáše Součka.

Od našeho zpravodaje v Mexiku Tři zápasy a šlus. Fotbalová reprezentace se s mistrovstvím světa loučí porážkou 0:3 v Mexiku proti domácímu týmu a v základní skupině skončila na posledním místě. Duel na Aztéckém stadionu rozhodla...

Myslíte si, že Mexičani běhají po lese? Výchova u nás se musí změnit, hlásil Coufal

Český obránce Vladimír Coufal padá po zákroku Sáncheze z Mexika v utkání MS.

S bílým mexickým dresem, zastrčeným za českými modrými trenýrkami, obcházel hřiště a obdivně pokývl mexickým fanouškům za to, jakou vytvořili atmosféru. Při televizním rozhovoru fotbalový...

25. června 2026  9:50

MS ve fotbale 2026 ONLINE: Trunda ocenil fanoušky, hráčům poděkoval za bojovnost

Sledujeme online
Předseda Fotbalové asociace České republiky David Trunda a prezident FIFA...

Fotbalové mistrovství světa se letos koná ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku od 11. června do 19. července. Poprvé v historii se ho účastní 48 týmů, což znamená rekordních 104 zápasů. A...

25. června 2026  9:38

16. den MS ve fotbale: Nizozemsko vyzve Tunisko, Ekvádor potřebuje zdolat Němce

Crysencio Summerville slaví přesný zásah proti Švédsku.

Na fotbalovém mistrovství světa přituhuje, řadu týmů čekají ve třetím kole základních skupin rozhodující zápasy v boji o play off. Šestnáctý hrací den určí pořadí ve skupinách D, E a F. Vše...

25. června 2026  9:15

Musíme k sobě být kritičtí. My i realizák. Sadílek po vyřazení: Věřím, že máme na víc

Michal Sadílek se snaží zastavit mladého mexického záložníka Gilberta Moru.

Od našeho zpravodaje v Mexiku V březnu proměnil rozhodující penaltu v baráži s Dánskem a v Česku aspoň na okamžik rozpoutal fotbalovou euforie. O necelé tři měsíce později je dobrá nálada v tahu. „Musíme k sobě být kritičtí. My i...

25. června 2026  9:05

Zaostáváme, chybí osobnosti. I papírově slabší týmy byly jinde než my, řekl Straka

Alvaro Fidalgo odbíhá se spoluhráči z Mexika slavit, za sebou nechává zoufalé...

Když se někdejší fotbalový reprezentant František Straka před pár měsíci dozvěděl soupeře českého národního mužstva na mistrovství světa, měl jasno. „Všem jsem tvrdil, že jdeme ze skupiny dál, že...

25. června 2026  8:20

Krejčí těžko hledal slova: Nezažívám nic příjemného. Realita nám nastavila zrcadlo

Adam Hložek sbírá ze země českého kapitána Ladislava Krejčího, který se...

Od našeho zpravodaje v Mexiku Leskly se mu oči a složitě hledal správná slova. Držel se za srdce, když přemýšlel, jak nepovedené vystoupení českých fotbalistů na mistrovství světa zhodnotit. „Asi bych potřeboval víc času a větší...

25. června 2026  7:33

Koubek: Výkony nebyly dobré, měli jsme sehrát lepší roli. Konec? Takhle neuvažuji

Kouč českých fotbalistů Miroslav Koubek během utkání s Mexikem.

Od našeho zpravodaje v Mexiku Nevymlouval se, nemaloval nic narůžovo. Ani nemohl. Po porážce 0:3 s Mexikem pro fotbalovou reprezentaci skončilo mistrovství světa a kouč Miroslav Koubek věděl, že tentokrát by chvála vyzněla hodně...

25. června 2026

Minul jen těsně, pak ale Češi odpadli. Ta šance mrzí hodně, řekl debutant Višinský

Český záložník Denis Višinský lituje neproměněné tutovky proti Mexiku.

Už vyhlížel, jestli se jeho pokus pomalu stočí k tyči. Na tváři měl v tu chvíli lehký úsměv a oči mu jiskřily. Nakonec však Denis Višinský, český debutant na mistrovství světa, místo gólové radosti...

25. června 2026  6:11

Česko - Mexiko 0:3, tři minely a konec fotbalistů na MS, ve skupině jsou poslední

Mexický brankář Guillermo Ochoa kontroluje zdravotní stav Tomáše Součka.

Od našeho zpravodaje v Mexiku Tři zápasy a šlus. Fotbalová reprezentace se s mistrovstvím světa loučí porážkou 0:3 v Mexiku proti domácímu týmu a v základní skupině skončila na posledním místě. Duel na Aztéckém stadionu rozhodla...

25. června 2026  5:01,  aktualizováno  6:10

Pavouk MS ve fotbale 2026: program play off, kdo s kým bude hrát

Španělský záložník Rodri vede míč během utkání s Kapverdami.

Na fotbalovém mistrovství světa finišuje boj o play off. Několik postupujících už je jistých, další brzy poznáme. Ve hře jsou stále i Češi, potřebují však výhru v utkání proti Mexiku. Do vyřazovacích...

25. června 2026  5:22

Otestujte na eMiminu svítící lahvičku na učení NUK Perfect Match Koala
Otestujte na eMiminu svítící lahvičku na učení NUK Perfect Match Koala

Chcete, aby si vaše dítě vybudovalo správné návyky pro dodržování pitného režimu? Práci vám usnadní dětská lahev NUK Perfect Match Koala, jejíž...

JAR - Jižní Korea 1:0, Maseko jediným gólem zařídil vítězství i postup ze skupiny

Hráči Jihoafrické republiky slaví trefu Thapela Maseky.

Fotbalisté Jihoafrické republiky v závěrečném kole skupinové fáze mistrovství světa porazili 1:0 Koreu a poprvé v historii postoupili do play off. Jediný gól utkání v Monterrey vstřelil v 63. minutě...

25. června 2026,  aktualizováno  5:20

Česko na MS ve fotbale 2026: Výsledky, soupiska, historie

Čeští fotbalisté v euforii po rozhodující penaltě.

Čeští fotbalisté si po dvaceti letech zahráli na mistrovství světa. V základní skupině prohráli s Jižní Koreou a Mexikem a remizovali s Jižní Afrikou. Do vyřazovacích bojů tak nepostoupili. Jejich...

25. června 2026  5:17

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.