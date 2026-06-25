Myslíte si, že Mexičani běhají po lese? Výchova u nás se musí změnit, hlásil Coufal

Až se bude konat příští světový šampionát v roce 2030, Coufalovi potáhne na osmatřicet.
Na aktuální soupisce národního mužstva je starší už jen pětatřicetiletý Vladimír Darida, Coufalovi a Zelenému bude v srpnu čtyřiatřicet.
Po Tomáši Součkovi a Daridovi nasbíral v reprezentaci nejvíc startů (65). Přidá další na podzim v elitní skupině Ligy národů?
„Přemýšlím, co bude dál. Nevím,“ přiznal nad čtvrtečním ránem po debaklu s Mexikem (0:3) v rozhovoru pro Českou televizi.
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Češi na mistrovství světa nezvládli ani třetí zápas ve skupině, s jedním bodem skončili poslední a vydávají se na cestu domů.
„Český fotbal se musí nakopnout a není to otázka jen áčkové reprezentace. Hráči se musí celkově vychovávat jinak než naše generace,“ přemítal Coufal.
„Myslíte si, že Mexičané běhali po lese jako my? Asi ne, jak jsem poznal výchovu hráčů v Anglii, když jsem měl syna ve West Hamu.“
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Výběr trenéra Koubka na šampionátu nejdřív podlehl Jižní Koreji (1:2), pak remizoval 1:1 s Jihoafrickou republikou a před závěrečným duelem věděl, že musí porazit domácí tým, aby postoupil do vyřazovací fáze.
„Nechtěl jsem končit už po skupině. Ale takový je fotbal a život. Aspoň, že jsme se zúčastnili, že jsme tady byli. Těžko se mi to hodnotí. Musíme hodně přidat, abychom svět dohnali. Mluví ze mě emoce po zápase, ale tak to cítím,“ líčil Coufal.
Češi na turnaji ve třech zápasech vstřelili pouhé dvě branky, jednu právě po jeho dlouhém autu a druhou po rychle provedeném autovém vhazování. Aby si vytvořili šanci ze hry, to byl pro ně takřka neřešitelný úkol.
Ukázalo se to i proti Mexiku.
„První poločas vypadal nadějně, měl parametry. Řekli jsme si, že nechceme hrát jako v určitých fázích předchozích zápasů. Že budeme presovat jeden na jednoho, držet míč, ale bylo to těžké. Tady v Mexiku to bralo hodně sil,“ poznamenal Coufal.
„Ale pak jsme dostali dva góly, vlastně jsem se popravili sami. Máme tři hráče kolem jednoho. A místo, abychom míč upálili, necháme ho vyjet. A při druhém gólu trefíme borce před sebou, to byl nešťastný moment,“ hodnotil.