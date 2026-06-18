Dovoláte se mu do Sao Paula, kde pět let pracuje jako zástupce generálního konzula. S brazilskou manželkou vychovává dvě děti, třetí je na cestě a za rok má v plánu návrat do Česka. Tam může Dolista sypat z rukávu historky o setkání s Romáriem, koučem Scolarim nebo brazilskými mistry světa z dvaašedesátého – ke všemu se dostaneme, nebojte.
Ale vzhledem k tomu, že Česko ve čtvrtek čeká na mistrovství světa Jihoafrická republika, hodí se začít tohle pozoruhodné vyprávění právě tam.
V zemi, kde Dolista strávil čtyři roky jako ekonomický diplomat, takže tamní fotbal i život poznal jako málokdo.
„Jihoafrická společnost je extrémně rozdělená. Jedenáct jazyků, čtyři etnické skupiny. Búrové, kteří zemi až do roku 1994 ovládali, tvoří asi tři procenta populace a dodnes je velké téma barva pleti. V mnoha oblastech přetrvává rasismus,“ pustí se do vysvětlování. „Říkám to proto, že fotbal je v tomhle babylonu tím, co všechny lidi spojuje.“