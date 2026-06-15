„Rakousko je pro mě země zaslíbená. Že má světový bronz z roku 1954? Nebylo to ještě za Rakouska-Uherska?“ rozesmál se možná nejvtipnější český fotbalista. „Prožívají to tady jako Češi hokej a jejich fotbal roste víc než náš. My jsme pokakaní, zbytečně sázíme na jistotu.“
Napravený bohém („volný čas jsem trávil s debily na diskotékách“) a zaměstnanec kamenolomu, který letos v 38 letech coby hrající trenér vytáhl FC Altmünster ze dna do 5. ligy, lituje, že se do české nominace nevešel jeho kamarád Vasil Kušej. Současného slávistu kdysi vozil i v kočárku. A přidává historku jednoho z rakouských rozhodčích, který si zahrál s legendou Antonínem Panenkou.
Proč podle vás rakouský fotbal roste víc než český?
My letos hráli poslední ligu. Honza Bartoš, se kterým jsem kopal v Ústí, se byl podívat na derby. A když viděl 800 lidí na stadionu a dýmovnice, trošku nechápal. Divil se, že máme sraz hodinu a půl před zápasem. Říká: „Ty vole, my hrajeme s Brnou od půl třetí a všichni přijdou až ve čtvrt. To je masakr!“ Asi proto jde rakouský fotbal nahoru, ale český ne. Dělá se tady prostě jinak.
Rakouská liga pro mě není lepší než česká, ale ten náš nároďák... Může se stát cokoli, ale podle mě Češi nepostoupí ani ze skupiny.