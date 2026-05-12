Velký návrat do národního týmu? Neymar je v nominaci Brazílie na mistrovství světa

Autor: ,
  22:15
Útočník Neymar nechybí v širší nominaci brazilské fotbalové reprezentace na mistrovství světa. Trenér Carlo Ancelotti podle ESPN zařadil čtyřiatřicetiletého hráče, který za národní tým nehrál od vážného zranění kolena v říjnu 2023, mezi 55 kandidátů na účast na vrcholném turnaji.
Neymar slaví branku v zápase proti Bolívii. | foto: Reuters

Pro Neymara by to znamenalo start na čtvrtém světovém šampionátu. O ten naopak s určitostí přijde talent Estevao z Chelsea.

Neymar, bývalý hráč Barcelony a Paris St. Germain, se loni v lednu po angažmá v Saúdské Arábii vrátil do mateřského Santosu s cílem vybojovat si účast na letošním mistrovství světa v USA, Mexiku a Kanadě. Na někdejší formu po zdravotních problémech nenavázal, ale Ancelotti opakovaně prohlásil, že bývalý reprezentační kapitán a nejdražší fotbalista historie má stále šanci si v Americe zahrát, pokud bude stoprocentně fit.

Šance devatenáctiletého Estevaa naopak skončily. Talentovaný křídelník nehraje od poloviny dubna, kdy si v utkání s Manchesterem City poranil zadní stehenní sval. Jeho absence v širší nominaci znamená, že se nestihne včas uzdravit. Londýnský klub už dříve avizoval, že pro hráče skončila ligová sezona, a Estevao se odjel léčit Brazílie.

Ve své první sezoně v dresu Chelsea Estevao odehrál 36 zápasů a dal osm gólů. V reprezentaci debutoval už v roce 2024 a v jedenácti utkáních vstřelil pět gólů.

Brazílie, za kterou na mistrovství světa nenastoupí ani zranění Éder Militao a Rodrygo z Realu Madrid, se na šampionátu utká ve skupině C s Marokem, Haiti a Skotskem.

Vyhrocené derby sledovali politici, herci i sportovci. Kdo nechyběl v Edenu?

317. derby mezi Slavií a Spartou nabídlo pořádně vyhrocený závěr a utkání ve vršovickém Edenu bylo krátce před koncem přerušeno poté, co část domácích fanoušků vtrhla na hřiště.

Slavia - Sparta 3:2, nedohráno, domácí mířili k titulu, ale na hřiště vtrhli fanoušci

Slávističtí fanoušci vtrhli na hřiště před koncem zápasu proti Spartě.

Slávističtí fotbalisté byli tři minuty od titulu, když jim oslavy překazili vlastní fanoušci. V závěru derby se Spartou vtrhli na hřiště, napadli brankáře Surovčíka, obránce Martince a útočníka...

Tvrdík po skandálu odsoudil fanoušky: Nepřijatelné, největší ostuda za 11 let

Jaroslav Tvrdík, předseda představenstva SK Slavia Praha, promlouvá k fanouškům.

Místo mistrovských oslav ostuda a skandál. Takový, jaký fotbalová liga v Česku nepamatuje. Horda slávistických fanoušků vtrhla na trávník v Edenu těsně před koncem sobotního derby, které pomalu spělo...

Padl první doživotní zákaz. Slavia trestá fanouška, co napadl sparťana Surovčíka

Sobotní utkání Sparty proti Slávii skončilo kvůli slávistickým fanouškům...

Ke sparťanskému brankáři se v závěrečných vyhrocených momentech pražského derby přiblížil zezadu a chrstnul mu kelímek s pivem přímo do obličeje. Teď už jeden z viníků předčasně ukončeného zápasu na...

Bývalý člen ultras o situaci z derby: Bylo to naplánované. Šlo jim o prestiž, ne o Slavii

Premium
Fanoušci Slavie vtrhli na hřiště před koncem zápasu. (9. května 2026)

Býval členem ultras fotbalového Baníku, kteří patří k těm nejradikálnějším v české lize. I díky tomu má pan Jaroslav vhled do bezprecedentní situace, která se odehrála v sobotním pražském derby mezi...

Nadstavba fotbalové ligy 2026, skupiny o umístění a záchranu: program, zápasy

Ostravský obránce Vlasij Sinjavskij v hlavičkovém souboji se Sampsonem Dwehem z...

Kdo sestoupí z fotbalové Chance Ligy? A kdo získá výhodu díky vítězství v play off o umístění? Nadstavbová část vrcholí nejen skupinou o titul, ale také zápasy o záchranu či vyřazovacími boji o...

9. května 2026  19:56,  aktualizováno  12. 5. 22:50

Dvorník: Nelíbí se mi odevzdávání dresů. V Baníku nejsou hráči, kteří by to flákali

Trenér Baníku Josef Dvorník během zápasu v Uherském Hradišti, kde Ostrava...

„Mám si vybrat mobil, který mi dáte?“ Ptal se s lehkým úsměvem trenér ostravských fotbalistů Josef Dvorník novinářů na tiskové konferenci po zápase v Uherském Hradišti, když před něj kladli nahrávací...

12. května 2026  22:45

Neymar slaví branku v zápase proti Bolívii.

Sparta - Plzeň 0:0, tyče na obou stranách. Domácí se na vedoucí Slavii nedotáhli

Aktualizujeme
Patrik Hrošovský (Plzeň) zpracovává balon v utkání proti Spartě.

Sparťanští fotbalisté promarnili velkou příležitost dotáhnout se po sobotním kontumovaném derby na vedoucí Slavii. Ta v případě středečního vítězství nad Jabloncem obhájí ligovou trofej. Sparta ve...

12. května 2026  21:55

POHLED: Chorý je jako Suárez, sám se neuhlídá. Odteď za něj ručí Koubek

Tomáš Chorý ze Slavie hlavičkuje v zápase s Plzní.

S napětím se čekalo, jestli tam budou. A jsou. Tomáš Chorý a David Douděra, dva hříšníci, které po skandálním derby fotbalová Slavia vyřadila z týmu, se vmáčkli do širší nominace národního týmu....

12. května 2026  21:03

Slovácko - Baník 2:1, Rozhodly bleskové trefy. Ostravané mají k záchraně zase dál

Michal Trávník slaví se spoluhráči ze Slovácka gól na 1:0 v 54. minutě utkání...

Fotbalisté Slovácka zvítězili ve 3. kole nadstavby první ligy ve skupině o záchranu nad Baníkem Ostrava 2:1. O jejich druhé výhře po sobě rozhodly branky Michala Trávníka a Adoniji Ouandy během dvou...

12. května 2026  16:57,  aktualizováno  20:11

Zlín - Teplice 2:4, hosté prohrávali o dvě branky. V závěru otočili duel i s červenou

Momentka z utkání FC Zlín - FK Teplice.

Tepličtí fotbalisté zvítězili ve třetím kole nadstavbové skupiny o záchranu ve Zlíně 4:2 a odvrátili hrozbu baráže. V úvodní dvacetiminutovce domácím zajistili vedení David Machalík a Tomáš Poznar,...

12. května 2026  17:05,  aktualizováno  20:06

Boleslav - Dukla 1:2, důležitá výhra. Pražané odskakují od posledního místa

Kevin-Prince Milla slaví se spoluhráči z Dukly Praha úvodní gól utkání na...

Fotbalisté pražské Dukly ve třetím kole nadstavbové skupiny o záchranu zvítězili 2:1 v Mladé Boleslavi a udělali velký krok k účasti v baráži. Hosty poslal do vedení ve čtvrté minutě Kevin-Prince...

12. května 2026  17:10,  aktualizováno  19:52

Příbrami se vzdálila baráž, Chrudim si výhrou pomohla v boji o udržení

Momentka ze zápasu FC Zbrojovka Brno - Fotbal Příbram

Příbramští fotbalisté po gólech inkasovaných v závěru zápasu prohráli v dohrávce 28. kola druhé ligy na hřišti Chrudimi 0:2. Středočechům se tím výrazně vzdálilo třetí místo, které jako poslední...

12. května 2026  19:50

Vzkaz Slavie chuligánům: Snad vnímáte, že důsledky vašeho jednání jsou nedozírné

Slávistický místopředseda představenstva Martin Říha po zasedání disciplinární...

Když se „potili“ na disciplinární komisi, čelné představitele fotbalové Slavie zastihla ještě jedna nemilá zpráva. V uvažovaném areálu tréninkového centra pro mládež v pražském Šeberově jim tamní...

12. května 2026  18:53

Slávisté na trávníku, Ritchie i Sparta s Plzní. Když český fotbal řeší fanoušky

Fanoušci Slavie vtrhli na hřiště před koncem zápasu.

Sobotní incident v derby nebyl ani zdaleka prvním, kdy český fotbal řešil problém s fanoušky. Ne vždy šlo o předčasné vběhnutí na trávník a napadení hráčů soupeře, jako to udělali slávisté....

12. května 2026  17:03

Ve Slavii končí i bývalý šéf kotle. Už tomu nejsem ochotný propůjčovat hlas, říká Vala

Lukáš Vala coby speaker ve slávistickém kotli.

V různých pozicích byl součástí fotbalové Slavie přes dvacet let. Po sobotním extempore v derby bude dál už jen fanouškem. Lukáš Vala, někdejší šéf tamního kotle, kterému se mezi slávisty přezdívá...

12. května 2026  16:14

