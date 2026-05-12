Pro Neymara by to znamenalo start na čtvrtém světovém šampionátu. O ten naopak s určitostí přijde talent Estevao z Chelsea.
Neymar, bývalý hráč Barcelony a Paris St. Germain, se loni v lednu po angažmá v Saúdské Arábii vrátil do mateřského Santosu s cílem vybojovat si účast na letošním mistrovství světa v USA, Mexiku a Kanadě. Na někdejší formu po zdravotních problémech nenavázal, ale Ancelotti opakovaně prohlásil, že bývalý reprezentační kapitán a nejdražší fotbalista historie má stále šanci si v Americe zahrát, pokud bude stoprocentně fit.
Šance devatenáctiletého Estevaa naopak skončily. Talentovaný křídelník nehraje od poloviny dubna, kdy si v utkání s Manchesterem City poranil zadní stehenní sval. Jeho absence v širší nominaci znamená, že se nestihne včas uzdravit. Londýnský klub už dříve avizoval, že pro hráče skončila ligová sezona, a Estevao se odjel léčit Brazílie.
Ve své první sezoně v dresu Chelsea Estevao odehrál 36 zápasů a dal osm gólů. V reprezentaci debutoval už v roce 2024 a v jedenácti utkáních vstřelil pět gólů.
Brazílie, za kterou na mistrovství světa nenastoupí ani zranění Éder Militao a Rodrygo z Realu Madrid, se na šampionátu utká ve skupině C s Marokem, Haiti a Skotskem.