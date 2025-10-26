Velké jméno pro reprezentaci? Nedvěd prý jedná s Klinsmannem, reagoval i Trunda

Autor:
  14:24
Byla by to bezpochyby velká bomba. Manažer české fotbalové reprezentace Pavel Nedvěd údajně jedná i s německým trenérem a bývalým útočníkem Jürgenem Klinsmannem, aby na jaře převzal národní tým. S informací přišel italský novinář Nicolò Schira, ke spekulaci se neutrálně vyjádřil i předseda FAČR David Trunda.
Německý trenér a bývalý útočník Jürgen Klinsmann.

Německý trenér a bývalý útočník Jürgen Klinsmann. | foto: Domenico Cippitelli / Alamy / ProfimediaProfimedia.cz

Dva někdejší slavní útočníci, teď trenéři. Jürgen Klisnmann (vlevo), kouč...
Jurgen Klinsmann
Jürgen Klinsmann
Německý trenér Jürgen Klinsmann ještě coby trenér berlínské Herthy. Na lavičce...
6 fotografií

U reprezentace po nepovedeném vystoupení na Faerských ostrovech skončil trenér Ivan Hašek, který ji převzal zkraje roku 2024. Dočasnou náhradou pro listopadový sraz se stal jeho první asistent Jaroslav Köstl.

A dál?

Zahraniční kouč.

Skoro jistě.

Byl mluvčí i sportovní ředitel. Köstl povede reprezentaci, ale klíčové je, kdo přijde pak

Užší výběr kandidátů má po kolečku jednání představit právě Pavel Nedvěd, někdejší člen vedení Juventusu, který má kontakty a zvučné jméno.

Že by jedním z vysněných trenérů byl právě Klinsmann? Skvělý útočník, německý reprezentant i kouč, který naposledy vedl Jižní Koreu a od loňského února je bez angažmá.

„Teď je kandidátem na trenéra české reprezentace a první jednání už proběhla,“ napsal Schira na své sociální sítě.

„V tuto chvíli nepovažuji za korektní s ohledem na jednotlivé kandidáty komentovat probíhající ani domnělá jednání o novém trenérovi české reprezentace,“ sdělil Trunda serveru Sport.cz.

Pochopitelně, nečekejte, že se o každém jménu, které se objeví, dlouze rozpovídá. A že jich ještě bude.

Manažer českých fotbalových reprezentací Pavel Nedvěd před přípravným utkáním se Saúdskou Arábií.

Klinsmann by svými zkušenostmi zapadal do představy, kterou vedení českého fotbalu má: ostřílený, reprezentační trenér, a hlavně zahraniční. Člověk, který může proměnit zaběhlé vzorce.

Vždyť mezi lety 2004-2006 vedl bývalý hráč Bayernu, Tottenhamu nebo Stuttgartu slavnou německou reprezentaci. Navázal trenérským působením v Bayernu, poté převzal národní tým USA, kde vydržel pět let a mihnul se také v berlínské Herthě.

POHLED: Hledá se trenér pro fotbalisty. Vlastně hned dva. Nepřijde vám to bizarní?

Poslední roky však tolik netrénoval, Jižní Koreu opustil po porážce s Jordánskem v semifinále asijského kontinentálního šampionátu.

Mohli by si Češi takového kandidáta dovolit?

Peníze budou největší překážkou, i proto je potřeba důsledně jednat. Trunda s Nedvědem potvrdili, že by rádi nového trenéra oznámili už pro baráž. Jenže ve hře je i varianta, že by přišel později.

Kromě Klinsmanna se objevilo ještě jméno tureckého trenéra Fatiha Terima, jenž spolupracoval s Pavlem Nedvědem v Saúdské Arábii. Předseda Trunda ale jakýkoli kontakt s ním vyloučil. „Já s ním nikdy nemluvil, šlo spíš o spekulace z mediálního prostředí,“ řekl v nedávném rozhovoru pro iDNES.cz.

Vedení reprezentace nevyloučilo ani českou cestu, nicméně ta bude na řadě až jako poslední.

Vstoupit do diskuse (11 příspěvků)
title=Tipsport - partner programu
Hostouň vs. Bohemians BFotbal - 12. kolo - 26. 10. 2025:Hostouň vs. Bohemians B //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 2.50
  • 2.90
  • 3.00
Ml. Boleslav B vs. VarnsdorfFotbal - 12. kolo - 26. 10. 2025:Ml. Boleslav B vs. Varnsdorf //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 1.60
  • 3.20
  • 6.60
Benátky vs. ZápyFotbal - 12. kolo - 26. 10. 2025:Benátky vs. Zápy //www.idnes.cz/sport
Živě0:1
  • 9.00
  • 4.60
  • 1.31
Mallorca vs. LevanteFotbal - 10. kolo - 26. 10. 2025:Mallorca vs. Levante //www.idnes.cz/sport
Živě0:1
  • 4.80
  • 3.20
  • 1.90
Wolves vs. BurnleyFotbal - 9. kolo - 26. 10. 2025:Wolves vs. Burnley //www.idnes.cz/sport
26. 10. 15:00
  • 1.94
  • 3.49
  • 4.40
Bournemouth vs. NottinghamFotbal - 9. kolo - 26. 10. 2025:Bournemouth vs. Nottingham //www.idnes.cz/sport
26. 10. 15:00
  • 2.00
  • 3.68
  • 3.88
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Rijeka - Sparta 0:0, sudí zápas po půli kvůli počasí ukončil, dohrávat se bude v pátek

Od našeho zpravodaje v Chorvatsku Sparťanští fotbalisté ve svém druhém vystoupení v Konferenční lize odehráli v Rijece zatím jen poločas, poté anglický sudí Robert Jones zápas za stavu 0:0 kvůli nepříznivému počasí a neregulérnímu...

AS Řím - Plzeň 1:2, dva slepené góly a senzační výhra, Dybala z penalty jen snížil

Plzeňští fotbalisté slaví ve 3. kole Evropské ligy senzační výhru. Na půdě AS Řím vyhráli 2:1 a zůstávají v soutěži neporažení. Rozhodli dvěma góly během tří minut v první půli. Nejprve se po pěkné...

Atalanta - Slavia 0:0, hodně šancí na obou stranách, hosty podržel skvělý Markovič

Od naší zpravodajky v Itálii I po třech zápasech v Lize mistrů čekají fotbalisté Slavie na výhru. S italskou Atalantou Bergamo ale vybojovali důležitý bod za remízu 0:0. Přežili několik šancí, v nichž je podržel gólman Jakub...

Jasně že si dám pivo! Hyský si vychutnal senzační výhru v Římě: O tomhle jsme snili

Při děkovačce se také svlékl do půl těla a když začali fanoušci vyvolávat jeho jméno, doběhl před ně, párkrát je vyburcoval a pak už začal ukazovat na hráče: „To oni si zaslouží potlesk!“ Těžko mohl...

Rijeka - Sparta 1:0, hosté dohrávku nezvládli. Domácím vyšel jeden útok

Od našeho zpravodaje v Chorvatsku Sparťanští fotbalisté dohrávané utkání v Konferenční lize nezvládli a Rijece podlehli 0:1. Zápas, který byl kvůli klimatickým podmínkám rozdělený do čtvrtečního večera a pátečního odpoledne, se hrál...

ONLINE: Krejčí v základu proti Burnley, v akci také City či vedoucí Arsenal

Sledujeme online

Šestý zápas Ladislava Krejčího v anglické Premier League. V devátém kole hraje český obránce v základu Wolverhamptonu proti Burnley. V akci jsou také Manchester City či vedoucí Arsenal, který čelí...

26. října 2025  14:44

Velké jméno pro reprezentaci? Nedvěd prý jedná s Klinsmannem, reagoval i Trunda

Byla by to bezpochyby velká bomba. Manažer české fotbalové reprezentace Pavel Nedvěd údajně jedná i s německým trenérem a bývalým útočníkem Jürgenem Klinsmannem, aby na jaře převzal národní tým. S...

26. října 2025  14:24

Rozsypaná obrana Hradce opět s nulou. Horejš: Pomohl nám výkon v Ostravě

Dva stopeři, jejichž neúčast si tým ještě před několika snad ani nedovedl představit, opět nehráli. Filip Čihák stále léčí zlomenou lícní kost, Tomáš Petrášek sice už byl připravený do hry zasáhnout,...

26. října 2025  13:12

Dva údery ze vzduchu. Žižkov prohrál ve druhé lize s rezervou Sparty

Fotbalisté Žižkova ve 14. kole druhé ligy podlehli 0:2 Spartě B a nevyužili šanci posunout se na třetí místo neúplné tabulky. Viktoria zůstala pátá, Letenští poskočili na 12. pozici. Ve druhém...

26. října 2025  12:50

ONLINE: Olomouc - Slavia 0:0, po zásahu videa sudí odvolává penaltu pro domácí

Sledujeme online

Slávističtí fotbalisté se mohou minimálně do úterý, kdy bude svůj odložený zápas hrát Sparta, posunout do čela Chance Ligy. Ve 13. kole hrají v Olomouci, utkání má výkop ve 13 hodin a sledovat ho...

26. října 2025  12:19

Tvůrce ztřeštěných fotbalových songů: Chceme, ať si je lidi pouští i na svatbě

Premium

Režisér Oldřich Lipský natáčel v Novém Kníně legendární film Ať žijí duchové!, teď tam místní fotbalisté točí skeče ve stylu Ať žijí knírky! Zpívané pozvánky na zápasy je proslavily napříč...

26. října 2025

Čermák o novém Kladnu, hrozbě konce i Jágrovi: Viditelně se mu ulevilo

Svěží a šmrncovní. Nebezpečné. Sebevědomější. Hokejové Kladno se v extralize mění, po letním velkém třesku se dostává do ráže. Zatímco dříve postupem sezony spíš uvadalo, teď naopak rozkvétá. „Pevně...

26. října 2025  11:37

Pohádka Sunderlandu nekončí. Na hráče jsem hrdý, řekl kouč. Co další řada seriálu?

Kdyby o dosavadním průběhu sezony vznikla čtvrtá řada seriálu Sunderland ‘Til I Die, jenž mapuje různá období v nedávné historii tohoto fotbalové klubu, sportovní neználci by si mohli říkat, proč se...

26. října 2025

10x stop pro Žitného? Zbrojovka se odvolá, zastalo se ho i Ústí: Nic šíleného

Na zeleném trávníku dostal žlutou kartu, u zeleného stolu desetizápasový trest. Fotbalista Patrik Žitný z brněnské Zbrojovky by měl pykat třetinu druholigové sezony za faul na ústeckého kapitána...

26. října 2025  7:16

Liverpool padl počtvrté v řadě, United ustáli drama. Sunderland zmrazil Chelsea

Sobotní program 9. kola anglické Premier League přinesl dvě velká překvapení. Liverpool se dál trápí, klopýtl už počtvrté v řadě, tentokrát na hřišti Brentfordu, kterému podlehl 2:3. Cenný skalp si...

25. října 2025  23:42

Kozel po derby: Sedlo nám to. První místo? Hezké, ale asi to bude jen na jednu noc

Po roce přijel pod Ještěd a v ostře sledovaném derby znovu pokořil Liberec. Jablonecký trenér Luboš Kozel, který se na svou současnou adresu loni přesunul právě od severočeských sousedů, měl z výhry...

25. října 2025  22:12

Liberec - Jablonec 0:2, dva rychlé góly posunuly hosty do čela tabulky

Minimálně do neděle jsou jablonečtí fotbalisté na prvním místě tabulky Chance Ligy. V podještědském derby uspěli na hřišti Liberce 2:0, góly v rozmezí tří minut vstřelili Vachtang Čanturišvili a...

25. října 2025  17:30,  aktualizováno  20:20

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.