U reprezentace po nepovedeném vystoupení na Faerských ostrovech skončil trenér Ivan Hašek, který ji převzal zkraje roku 2024. Dočasnou náhradou pro listopadový sraz se stal jeho první asistent Jaroslav Köstl.
A dál?
Zahraniční kouč.
Skoro jistě.
Užší výběr kandidátů má po kolečku jednání představit právě Pavel Nedvěd, někdejší člen vedení Juventusu, který má kontakty a zvučné jméno.
Že by jedním z vysněných trenérů byl právě Klinsmann? Skvělý útočník, německý reprezentant i kouč, který naposledy vedl Jižní Koreu a od loňského února je bez angažmá.
Jurgen #Klinsmann is a candidate for Czech Republic National Team’s coach role. Opened talks. #transfers 🇨🇿— Nicolò Schira (@NicoSchira) October 25, 2025
„Teď je kandidátem na trenéra české reprezentace a první jednání už proběhla,“ napsal Schira na své sociální sítě.
„V tuto chvíli nepovažuji za korektní s ohledem na jednotlivé kandidáty komentovat probíhající ani domnělá jednání o novém trenérovi české reprezentace,“ sdělil Trunda serveru Sport.cz.
Pochopitelně, nečekejte, že se o každém jménu, které se objeví, dlouze rozpovídá. A že jich ještě bude.
Klinsmann by svými zkušenostmi zapadal do představy, kterou vedení českého fotbalu má: ostřílený, reprezentační trenér, a hlavně zahraniční. Člověk, který může proměnit zaběhlé vzorce.
Vždyť mezi lety 2004-2006 vedl bývalý hráč Bayernu, Tottenhamu nebo Stuttgartu slavnou německou reprezentaci. Navázal trenérským působením v Bayernu, poté převzal národní tým USA, kde vydržel pět let a mihnul se také v berlínské Herthě.
Poslední roky však tolik netrénoval, Jižní Koreu opustil po porážce s Jordánskem v semifinále asijského kontinentálního šampionátu.
Mohli by si Češi takového kandidáta dovolit?
Peníze budou největší překážkou, i proto je potřeba důsledně jednat. Trunda s Nedvědem potvrdili, že by rádi nového trenéra oznámili už pro baráž. Jenže ve hře je i varianta, že by přišel později.
Kromě Klinsmanna se objevilo ještě jméno tureckého trenéra Fatiha Terima, jenž spolupracoval s Pavlem Nedvědem v Saúdské Arábii. Předseda Trunda ale jakýkoli kontakt s ním vyloučil. „Já s ním nikdy nemluvil, šlo spíš o spekulace z mediálního prostředí,“ řekl v nedávném rozhovoru pro iDNES.cz.
Vedení reprezentace nevyloučilo ani českou cestu, nicméně ta bude na řadě až jako poslední.