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MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

VAR, jak ho neznáte. Žlutá karta za faul zrušena, napomenutí dostal simulant

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  9:19
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Nizozemský sudí Danny Makkelie vysvětluje americkému obránci Timu Reamovi a...

Nizozemský sudí Danny Makkelie vysvětluje americkému obránci Timu Reamovi a paraguayskému útočníkovi Miguelu Almirónovi, že se bude na popud VAR měnit rozhodnutí na hřišti. | foto: Reuters

Nizozemský sudí Danny Makkelie uděluje paraguayskému útočníkovi Miguelu...
Nizozemský sudí Danny Makkelie gestem ruší žlutou kartu americkému obránci Timu...
Maurício z Paraguaye slaví gól proti Američanům.
Maurício z Paraguaye slaví gól proti Američanům.
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Krátce po přestávce za stavu 3:0 pro Spojené státy paraguayský útočník Miguel Almirón uniká obránci Timovi Reamovi, který jde v zoufalé snaze ho zastavit do skluzu.

Almirón padá k zemi, Ream kroutí hlavou a rukama gestikuluje „Nefauloval jsem, nedotkl jsem se ho.“ Jenže pomezní upozorňuje na přestupek a nizozemský sudí Danny Makkelie ho píská.

Nařizuje přímý kop od zadní čáry mezi rohovým praporkem a hranicí pokutového území a Američanovi uděluje žlutou kartu.

„Já, že jsem fauloval? To snad ne?!“ diví se Ream. Ale nezbývá mu nic jiného, než odběhnout před bránu a organizovat defenzivu před nebezpečnou standardní situací.

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Hlavní sudí Makkelie chvíli čeká, pak dává pokyn a Julio Enciso centruje. V tu chvíli je ale vidět, že arbitr znejistí. Nechává situaci ještě pár sekund dohrát, soupeři svádějí vzdušné souboje a teprve poté hru přerušuje. Hráči obou týmů se diví: „Co se děje?“

Makkelie si dá ruku na ucho na znamení, že komunikuje s videorozhodčím, a naznačí, že se půjde podívat na monitor. Předtím si k sobě zavolá Reama i Almiróna a oběma cosi vysvětluje.

Odbíhá k monitoru, na kterém mu španělský VAR Carlos Del Cerro Grande pouští záběry zákroku Reama. Makkelie vidí, že se americký obránce protivníka nedotkl. Že Almirón udělal ještě krok dva, a když viděl, že mu míč uteče do autu, zkřivil obličej, zařval, podlomil nohy a padl k zemi.

Nizozemský sudí Danny Makkelie gestem ruší žlutou kartu americkému obránci Timu...
Nizozemský sudí Danny Makkelie uděluje paraguayskému útočníkovi Miguelu...

Sudí si situaci prohlédne podruhé, potřetí a má jasno. Jde k Reamovi, vytáhne žlutou kartu a gestem ukáže, že ji ruší.

Otočí se na Almiróna a napomíná ho. Paraguayský útočník, jenž hrával i Premier League za Newcastle, ukazuje sudímu oblast kotníku. „Tady mě trefil.“ Pak sepjal ruce, v obličeji udivený výraz.

„V souboji nedošlo k žádnému kontaktu, žlutá karta udělena za simulování,“ oznámil sudí všem divákům do mikrofonu.

V akci je tak vidět jedno z nových pravidel, která vstoupila v platnost se začátkem šampionátu.

Chtěli roh, videorozhodčí ale nezasáhl. Proč? Nové pravidlo funguje jednostranně

Původní regule umožňovaly videoasistentovi zasáhnout v případě záměny hráče a nepřesně udělené červené karty – když přestupek, za který byla karta ukázána, spáchal jiný spoluhráč.

Nově se pravidlo vztahuje i na žlutou kartu. A co je důležité především: na hráče kteréhokoli týmu. V tomto případě přestupek spáchal útočící Almirón, proto VAR mohl do utkání vstoupit. Laicky řečeno: Makkelie zaměnil hráče, který spáchal přestupek. Ve skutečnosti si nevšiml, že nefauloval Ream, nýbrž že se provinil Almirón.

Jde o pozitivní doplnění pravidel. Hráč jasně oklame rozhodčího a v důsledku toho soupeř dostane nespravedlivou žlutou kartu.

VAR se tak zapsal do historie kvůli „chybné identitě“, která však vypadala jinak, než si fanoušci představovali.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začíná ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

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Skupina D

Skupina E

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Skupina A

Skupina B

Skupina D

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 1 1 0 0 2:0 3
2. Jižní KoreaJižní Korea 1 1 0 0 2:1 3
3. ČeskoČesko 1 0 0 1 1:2 0
4. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 1 0 0 1 0:2 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KanadaKanada 1 0 1 0 1:1 1
2. Bosna a HercegovinaBosna 1 0 1 0 1:1 1
3. ŠvýcarskoŠvýcarsko 0 0 0 0 0:0 0
4. KatarKatar 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MarokoMaroko 0 0 0 0 0:0 0
2. BrazílieBrazílie 0 0 0 0 0:0 0
3. SkotskoSkotsko 0 0 0 0 0:0 0
4. HaitiHaiti 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 1 1 0 0 4:1 3
2. AustrálieAustrálie 0 0 0 0 0:0 0
3. TureckoTurecko 0 0 0 0 0:0 0
4. ParaguayParaguay 1 0 0 1 1:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 0 0 0 0 0:0 0
2. EkvádorEkvádor 0 0 0 0 0:0 0
3. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 0 0 0 0 0:0 0
4. CuraçaoCuraçao 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvédskoŠvédsko 0 0 0 0 0:0 0
2. TuniskoTunisko 0 0 0 0 0:0 0
3. JaponskoJaponsko 0 0 0 0 0:0 0
4. NizozemskoNizozemsko 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. EgyptEgypt 0 0 0 0 0:0 0
2. ÍránÍrán 0 0 0 0 0:0 0
3. BelgieBelgie 0 0 0 0 0:0 0
4. Nový ZélandNový Zéland 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 0 0 0 0 0:0 0
2. UruguayUruguay 0 0 0 0 0:0 0
3. ŠpanělskoŠpanělsko 0 0 0 0 0:0 0
4. KapverdyKapverdy 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 0 0 0 0 0:0 0
2. SenegalSenegal 0 0 0 0 0:0 0
3. NorskoNorsko 0 0 0 0 0:0 0
4. IrákIrák 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 0 0 0 0 0:0 0
2. RakouskoRakousko 0 0 0 0 0:0 0
3. AlžírskoAlžírsko 0 0 0 0 0:0 0
4. JordánskoJordánsko 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. PortugalskoPortugalsko 0 0 0 0 0:0 0
2. KolumbieKolumbie 0 0 0 0 0:0 0
3. UzbekistánUzbekistán 0 0 0 0 0:0 0
4. Demokratická republika KongoKongo 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ChorvatskoChorvatsko 0 0 0 0 0:0 0
2. PanamaPanama 0 0 0 0 0:0 0
3. AnglieAnglie 0 0 0 0 0:0 0
4. GhanaGhana 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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