VAR, jak ho neznáte. Žlutá karta za faul zrušena, napomenutí dostal simulant

Krátce po přestávce za stavu 3:0 pro Spojené státy paraguayský útočník Miguel Almirón uniká obránci Timovi Reamovi, který jde v zoufalé snaze ho zastavit do skluzu.
Almirón padá k zemi, Ream kroutí hlavou a rukama gestikuluje „Nefauloval jsem, nedotkl jsem se ho.“ Jenže pomezní upozorňuje na přestupek a nizozemský sudí Danny Makkelie ho píská.
Nařizuje přímý kop od zadní čáry mezi rohovým praporkem a hranicí pokutového území a Američanovi uděluje žlutou kartu.
„Já, že jsem fauloval? To snad ne?!“ diví se Ream. Ale nezbývá mu nic jiného, než odběhnout před bránu a organizovat defenzivu před nebezpečnou standardní situací.
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Hlavní sudí Makkelie chvíli čeká, pak dává pokyn a Julio Enciso centruje. V tu chvíli je ale vidět, že arbitr znejistí. Nechává situaci ještě pár sekund dohrát, soupeři svádějí vzdušné souboje a teprve poté hru přerušuje. Hráči obou týmů se diví: „Co se děje?“
Makkelie si dá ruku na ucho na znamení, že komunikuje s videorozhodčím, a naznačí, že se půjde podívat na monitor. Předtím si k sobě zavolá Reama i Almiróna a oběma cosi vysvětluje.
Odbíhá k monitoru, na kterém mu španělský VAR Carlos Del Cerro Grande pouští záběry zákroku Reama. Makkelie vidí, že se americký obránce protivníka nedotkl. Že Almirón udělal ještě krok dva, a když viděl, že mu míč uteče do autu, zkřivil obličej, zařval, podlomil nohy a padl k zemi.
Sudí si situaci prohlédne podruhé, potřetí a má jasno. Jde k Reamovi, vytáhne žlutou kartu a gestem ukáže, že ji ruší.
Otočí se na Almiróna a napomíná ho. Paraguayský útočník, jenž hrával i Premier League za Newcastle, ukazuje sudímu oblast kotníku. „Tady mě trefil.“ Pak sepjal ruce, v obličeji udivený výraz.
„V souboji nedošlo k žádnému kontaktu, žlutá karta udělena za simulování,“ oznámil sudí všem divákům do mikrofonu.
V akci je tak vidět jedno z nových pravidel, která vstoupila v platnost se začátkem šampionátu.
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Chtěli roh, videorozhodčí ale nezasáhl. Proč? Nové pravidlo funguje jednostranně
Původní regule umožňovaly videoasistentovi zasáhnout v případě záměny hráče a nepřesně udělené červené karty – když přestupek, za který byla karta ukázána, spáchal jiný spoluhráč.
Nově se pravidlo vztahuje i na žlutou kartu. A co je důležité především: na hráče kteréhokoli týmu. V tomto případě přestupek spáchal útočící Almirón, proto VAR mohl do utkání vstoupit. Laicky řečeno: Makkelie zaměnil hráče, který spáchal přestupek. Ve skutečnosti si nevšiml, že nefauloval Ream, nýbrž že se provinil Almirón.
Jde o pozitivní doplnění pravidel. Hráč jasně oklame rozhodčího a v důsledku toho soupeř dostane nespravedlivou žlutou kartu.
VAR se tak zapsal do historie kvůli „chybné identitě“, která však vypadala jinak, než si fanoušci představovali.