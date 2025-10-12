Klidně ten gól hoďte na mě. Jak Černý odešel z televizního rozhovoru

Jeho chování před televizní kamerou kritizují fanoušci víc než výkon a ostudnou porážku národního mužstva na Faerských ostrovech (1:2). Fotbalový reprezentant Václav Černý při pozápasovém rozhovoru nesouhlasil s tím, když mu reportér dával vinu za první inkasovaný gól. Ještě než dořekl poslední větu, otočil se a z mixzóny, kde se hráči a novináři potkávají, odešel.

Český křídelník Václav Černý se snaží s míčem přejít přes Odmara Faera z Faerských ostrovů. | foto: Martin Veselý, MAFRA

Osmadvacetiletý krajní záložník šel po utkání na rozhovor pro Českou televizi jako třetí v pořadí po kapitánovi Tomáši Součkovi a Adamu Karabcovi. Bylo vidět, jak ho porážka zdrtila, těžko hledal slova při odpovědích na otázky.

„Snaha byla, ale chybělo finále, které je nejdůležitější. Pro mě je těžké takhle krátce po zápase něco hodnotit. Nechci říct nic, co by mě mrzelo,“ poznamenal Černý.

Faerské ostrovy - Česko 2:1, trapas v kvalifikaci o MS, přežije ho trenér Hašek?

Reportér Jan Lutonský mu poté oznámil, že ještě položí jednu otázku. „Vy jste byl u prvního inkasovaného gólu. Co se tam z vašeho pohledu stalo špatně?“

Černý reagoval: „Jak jsem u něj byl?“

Jak jste viděl tu situaci, jestli jste toho hráče měl nabrat, navázat se na něj?

„Že jsem se měl já navázat na hráče?“ podivil se Černý.

Jestli jste tam měl bránit, nebo to nebyl váš hráč?

„Myslím si, že jsem běžel zpátky jako všichni ostatní. A vy si to nějak určitě vyhodnotíte,“ pronesl Černý. Otočil se bokem a když odcházel, ještě doplnil: „Klidně udělejte to, že to dáte na mě, ten gól.“

ZNÁMKY: Jak byste hodnotili výkon českých fotbalistů na Faerských ostrovech?

Gólová situace v 67. minutě začala špatným řešením střídajícího Michala Berana, který ztratil míč u pokutového území soupeře. Domácí rychle vyrazili do brejku.

Černý se vracel sprintem na pomoc obráncům, před pokutovým územím dobíhal Frederiksberga, který přihrával do levé strany. Odsud Andreasen vracel míč před vápno na střed, kam si naběhl nehlídaný Sörensen, který z první zamířil k tyči.

Černý se zastavoval s Frederiksbergem, který po přihrávce do levé strany přestal pokračovat ve hře. Střelec Sörensen přiběhl z druhé vlny, vyplul Černému za zády, který o něm nevěděl – a i kdyby včas reagoval, stejně by mu ve střele nezabránil.

Další nejbližší vracející se český hráč Souček byl daleko. Spíš udivilo chování čerstvého Berana, který byl na hřišti sedm minut, a při brejku Faeřanů zpátky sotva vyklusával...

„Já jsem to ještě neviděl, ztratili jsme balon, následoval rychlý protiútok. Neviděl jsem tu situaci dobře, motal se mi tam čtvrtý rozhodčí, měl jsem špatný výhled. Nemůžu vám to teď říct, nevím, kdo tam pak propadl a co se přesně stalo. Omlouvám se,“ řekl trenér Ivan Hašek.

Česká reprezentace v 78. minutě vyrovnala, ale pak dostala druhý gól. Po mizerném výkonu prohrála svůj předposlední zápas v kvalifikaci o postup na mistrovství světa a ztratila šanci na první příčku ve skupině, která znamená přímý postup. V listopadu ji čeká závěrečný duel proti Gibraltaru O možnost hrát na šampionátu se popere v březnu v baráži.

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte fotbalisty podle fotky? Zapálení fanoušci uhodnou všechny

Kolik jich skutečně znáte? Fotbalistů je na světě nespočet, některé známé tváře jsme vybrali do následujícího kvízu. Otestujte si, jak dobře si je pamatujete. A to nejen ty české, ale i zahraniční....

Faerské ostrovy - Česko 2:1, trapas v kvalifikaci o MS, přežije ho trenér Hašek?

Od našeho zpravodaje na Faerských ostrovech V samostatné historii toho český fotbal mnoho horšího nezažil. Porážka od titěrných Faerských ostrovů, které mají jen pětapadesát tisíc obyvatel? Ostuda s velkým O! Reprezentace padla v Tórshavnu...

Moderátorky Ústí dostaly ochranku, stadion při šlágru poničili ultras Zbrojovky

Zatím si užíval spíš sluníčkové chvíle, teď ale ústecký Viagem poznal i odvrácenou stranu fotbalu. Někteří vlajkonoši Zbrojovky Brno poničili při pátečním druholigovém šlágru Městský stadion, navíc...

Sparta - Slavia 1:1, fotbalové derby bez vítěze. Hosté vedli, pak se v deseti ubránili

Fotbalové derby číslo 315 vítěze nemělo. Slávisté na Spartě brzy vedli zásluhou Kušeje, ale do poločasu na konečných 1:1 vyrovnal Rrahmani. Domácí nevyužili víc než dvacetiminutovou přesilovku, když...

Česko - Chorvatsko 0:0, fotbalistům se přímý postup vzdálil, měli jednu šanci

Českým fotbalistům se přímý postup z kvalifikace na mistrovství světa 2026 zásadně vzdálil. Ve svém šestém vystoupení remizovali s Chorvatskem 0:0, se soupeřem mají sice stejně bodů, ale odehráli o...

12. října 2025  21:54

12. října 2025  16:38,  aktualizováno  21:02

Kvalifikace na MS ve fotbale 2026: program, skupiny, Češi, kde sledovat?

Čeští fotbalisté bojují o účast na mistrovství světa v roce 2026. Kvalifikace evropských týmů odstartovala na konci března. V přehledném článku najdete jaký je hrací systém, program českého týmu i...

4. září 2025  8:49,  aktualizováno  12.10 20:26

ZNÁMKY: Jak byste hodnotili výkon českých fotbalistů na Faerských ostrovech?

Čeští fotbalisté ve svém předposledním utkání v kvalifikaci o postup na MS podlehli na Faerských ostrovech 1:2. Po bezradném a bezzubém projevu. Jak byste hráče individuálně hodnotili?

12. října 2025  19:50

Galásek jde znovu trénovat Baník Ostrava, vrací se po třech letech

Novým trenérem fotbalistů Ostravy se stal Tomáš Galásek. Bývalý reprezentační záložník se na lavičku svého mateřského klubu vrací po třech letech. Slezané o tom informovali na klubovém webu.

12. října 2025  19:41

Hlavně outsidera nepodcenit. Čtenáři by proti Faerům nasadili nejsilnější sestavu

V zápase s fotbalovým trpaslíkem z Faerských ostrovů by neriskovali a sestavou přehnaně nemíchali. Čtenáři iDNES.cz v tradiční anketě radí trenérovi českého národního týmu Ivanu Haškovi, ať vsadí na...

12. října 2025  15:19

Hašek: Na umělku se nesmíme vymlouvat. Že jsem tu dal gól? Díky za připomenutí

Od našeho zpravodaje na Faerských ostrovech Vybavil si, že na Faerských ostrovech před dvaatřiceti lety v národním dresu nastoupil. Ale že se hned ve čtvrté minutě prosadil? A ještě hlavou, což při jeho vzrůstu byla rarita? Na to už si Ivan...

12. října 2025  7:46

Chvilka v Manchesteru City a celé Faery na nohou. Z ovčích ostrovů do top ligy? Rarita!

Premium

Od našeho zpravodaje na Faerských ostrovech Jsou pouze dva. Faerští hrdinové, kteří aspoň douškem ochutnali z navoněné fotbalové číše. Dva unikátní příběhy. Dvě mimořádné cesty. Odvážní synové ovčích ostrovů, kteří se z drsných podmínek...

12. října 2025

Haaland opět řádil, Izrael zničil hattrickem. Z penalty ale dvakrát neuspěl

Norští fotbalisté v kvalifikaci na mistrovství světa deklasovali 5:0 Izrael i díky dalšímu hattricku Erlinga Haalanda a zvýšili náskok v čele skupiny I. Útočník Manchesteru City navázal na střelecký...

11. října 2025  20:39,  aktualizováno  23:30

Soupeři v ulicích, divočina i vítr dvacetkrát jinak. Jak vypadá faerská fotbalová mise?

Od našeho zpravodaje na Faerských ostrovech Na stadionu se Češi těsně minuli s domácími fotbalisty, kteří si to po vlastním tréninku v černých teplákovkách s kelímky černé kávy zvesela štrádovali směrem k centru. I oni nejspíš chtěli využít...

11. října 2025  19:35

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

