Osmadvacetiletý krajní záložník šel po utkání na rozhovor pro Českou televizi jako třetí v pořadí po kapitánovi Tomáši Součkovi a Adamu Karabcovi. Bylo vidět, jak ho porážka zdrtila, těžko hledal slova při odpovědích na otázky.
„Snaha byla, ale chybělo finále, které je nejdůležitější. Pro mě je těžké takhle krátce po zápase něco hodnotit. Nechci říct nic, co by mě mrzelo,“ poznamenal Černý.
Faerské ostrovy - Česko 2:1
Reportér Jan Lutonský mu poté oznámil, že ještě položí jednu otázku. „Vy jste byl u prvního inkasovaného gólu. Co se tam z vašeho pohledu stalo špatně?“
Černý reagoval: „Jak jsem u něj byl?“
Jak jste viděl tu situaci, jestli jste toho hráče měl nabrat, navázat se na něj?
„Že jsem se měl já navázat na hráče?“ podivil se Černý.
Jestli jste tam měl bránit, nebo to nebyl váš hráč?
„Myslím si, že jsem běžel zpátky jako všichni ostatní. A vy si to nějak určitě vyhodnotíte,“ pronesl Černý. Otočil se bokem a když odcházel, ještě doplnil: „Klidně udělejte to, že to dáte na mě, ten gól.“
Gólová situace v 67. minutě začala špatným řešením střídajícího Michala Berana, který ztratil míč u pokutového území soupeře. Domácí rychle vyrazili do brejku.
Černý se vracel sprintem na pomoc obráncům, před pokutovým územím dobíhal Frederiksberga, který přihrával do levé strany. Odsud Andreasen vracel míč před vápno na střed, kam si naběhl nehlídaný Sörensen, který z první zamířil k tyči.
Černý se zastavoval s Frederiksbergem, který po přihrávce do levé strany přestal pokračovat ve hře. Střelec Sörensen přiběhl z druhé vlny, vyplul Černému za zády, který o něm nevěděl – a i kdyby včas reagoval, stejně by mu ve střele nezabránil.
Další nejbližší vracející se český hráč Souček byl daleko. Spíš udivilo chování čerstvého Berana, který byl na hřišti sedm minut, a při brejku Faeřanů zpátky sotva vyklusával...
„Já jsem to ještě neviděl, ztratili jsme balon, následoval rychlý protiútok. Neviděl jsem tu situaci dobře, motal se mi tam čtvrtý rozhodčí, měl jsem špatný výhled. Nemůžu vám to teď říct, nevím, kdo tam pak propadl a co se přesně stalo. Omlouvám se,“ řekl trenér Ivan Hašek.
Česká reprezentace v 78. minutě vyrovnala, ale pak dostala druhý gól. Po mizerném výkonu prohrála svůj předposlední zápas v kvalifikaci o postup na mistrovství světa a ztratila šanci na první příčku ve skupině, která znamená přímý postup. V listopadu ji čeká závěrečný duel proti Gibraltaru O možnost hrát na šampionátu se popere v březnu v baráži.