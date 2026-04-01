V zemi krále Miroslava. Kouzlo trenérského mazáka Koubka zase zafungovalo. Jak?

Reprezentační manažer Pavel Nedvěd si v úterý před půlnocí lebedil: „Od chvíle, kdy trenér Koubek k mužstvu přišel, se hráči semkli.“
A celý fotbalový národ s nimi, což sice může znít přehnaně pateticky, ale něco na tom vážně bude, nemyslíte? I fanoušci, jimž byl ještě před pár měsíci národní tým lehce lhostejný a brali ho jako nutnou výplň mezi klubovým fotbalem, zajásali a společně s fotbalisty si zazpívali Tučného klasiku: „Všichni jsou už v Mexiku!“
V úterý na Letné i minulý týden v Edenu vytvořili reprezentaci famózní atmosféru a vyššímu zájmu se podřídila také liga, když před barážovým dvojzápasem odložila na květen celé kolo.
Všechno pro reprezentaci!
Všechno pro Koubka!
Všechno pro mistrovství světa!
Moc fotbaloví jsme nebyli, ale dělali jsme přesně to, co nám trenér řekl a co Dánům nechutná. Všichni se absolutně obětovali.