70tunový kolos má přilákat turisty. V Argentině odhalili největšího Messiho

Místní sochař Alodo Berousa zobrazil Messiho klečícího v argentinském dresu s replikou trofeje pro mistra světa mezi koleny.
Město v Patagonii s 35 tisíci obyvateli si od uměleckého díla slibuje, že podpoří turistický ruch.
U sochy se také plánuje veřejné sledování večerního druhého utkání Argentiny na mistrovství světa proti Rakousku. První zápas proti Alžírsku rozhodl právě Messi hattrickem.
Dosud nejvyšší Messiho sochou byla 21 metrů vysoká skulptura v Kalkatě. Dílo odhalené teprve v prosinci při příležitosti cesty argentinské hvězdy do Indie se však ve větru kývalo a muselo být začátkem června odstraněno.