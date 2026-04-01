Schick: V baráži jsme moc fotbaloví nebyli, ale dělali jsme to, co soupeřům nechutnalo

Fotbalové Česko prošlo zrádnou baráží po remízách dva dva s Irskem i Dánskem, pak oba protivníky udolalo v dovednostní soutěži. Proti Irsku byl Schick na hřišti celou dobu, ve finále proti Dánsku střídal po základní hrací době.
S Leverkusenem jste získal německý titul i pohár. Před pěti lety jste byl nejlepším střelcem Eura. Kam postup na mistrovství světa řadíte?
Rozhodně hodně vysoko. Nebyli jsme favoritem, to si pojďme říct. O to víc postup chutná.
A co pro vás znamená?
Obrovský úspěch, zahrajeme si na největším jevišti, které ve fotbale existuje. Tvrdě jsme pracovali a teď jsme šťastní.
Co vás na šampionát dostalo?
Musíme si nalít čistého vína, moc fotbaloví jsme nebyli. Ale dělali přesně to, co nám trenér řekl a co Dánům nechutná. A fungovalo to. Drželi jsme se plánu, díky tomu jsme postoupili.
Jaké budou oslavy?
Tak obrovský úspěch si je jistě zaslouží. Máme takový pokřik, něco už proběhlo, ale to hlavní přijde. Tohle si všichni budeme pamatovat až do smrti.
Před baráží přišel k týmu nový trenér Koubek. Jaké bylo jeho kouzlo?
Připravil nás fyzicky, takticky i mentálně. To v obou zápasech bylo klíčové. Byla tam absolutní obětavost pro tým od všech.
Všechny čtyři góly v baráži jste dali ze standardních situacích, všechny po nich dostali. Byly standardky tzv. faktorem X?
V dnešním fotbale hrají obrovskou roli. Nebylo to jen teď v baráži, ale je to tak ve všech soutěžích. Jak říkají Angličané, je to takový gamechanger. Když navíc dáte gól na začátku zápasu, jako se to povedlo nám, mění to absolutně momentum hry. Dovedu si představit, že to pro Dány musela být dost nepříjemná facka. I když byli lepší a kvalitnější s míčem, ale ten gól s vámi zamává. Jsme rádi, že jsme standardky využili, je to obrovská pomoc. Ale taky jsme z nich inkasovali, což by se stávat nemělo.