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MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

Prostě zabiják. Haaland se na MS uvedl po svém, obdivoval ho i trenér soupeře

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  12:51
Australský trenér iráckých fotbalistů Graham Arnold po závěrečném hvizdu kráčel přímo k norskému útočníkovi Erlingu Hallandovi. „Jsi jeden z nejlepším hroťáků, co jsem kdy viděl. Jsi tak silný, rychlý, prostě zabiják.“
Erling Haaland se raduje z gólu na 2:1 proti Iráku na světovém šampionátu.

Erling Haaland se raduje z gólu na 2:1 proti Iráku na světovém šampionátu. | foto: AP

Erling Haaland (Norsko) slaví ve 43. minutě druhý gól proti Iráku na...
Erling Haaland slaví gól na mistrovství světa proti Iráku.
Norský útočník Erling Haaland trestá chybu brankáře Džalála Hasana a střílí gól...
Útočník Erling Haaland střílí první gól Norska proti Iráku na světovém...
29 fotografií

Obdivnou reakcí trenéra soupeře končil úvodní zápas norského mužstva na turnaji, na kterém skandinávská země nebyla od roku 1998.

Haaland se na vítězství 4:1 podílel dvěma úvodními brankami.

„Využil možnosti, které měl. Měl jsem z něj dobrý pocit už poslední dva tréninky. Byl jsem si jistý, že se mu bude dařit,“ řekl trenér Stale Solbakken.

Kdo se stane nejlepším střelcem mistrovství světa?

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Jméno Haaland se v zápise šampionátu objevilo po dvaatřiceti letech, tenkrát Norsko reprezentoval Erlingův otec Alf-Inge .

Pro pětadvacetiletého kanonýra to byl první zápas na mistrovství světa v kariéře. Těžko ale mohlo překvapit, že při debutu nadchl.

Jen si připomeňte: hattrick při debutu v Lize mistrů za Salzburg, hattrick při debutu v bundeslize za Borussii Dortmund, dva góly při premiéře v Premier League za Manchester City.

Norský útočník Erling Haaland trestá chybu brankáře Džalála Hasana a střílí gól...

„Řekl bych, že dnes pro Norsko udělal víc, než co vídáme v dresu Manchesteru City,“ všiml si bývalý velšský obránce Ashley Williams. „Jeho touha, jeho ochota dělat černou práci, to všechno na mě zapůsobilo. Bylo vidět, co pro něj znamená hrát za Norsko.“

Než se poprvé střelecky prosadil, trvalo to osmadvacet minut. Skóroval ve skluzu na zadní tyči po nabídce spoluhráče Wolfa. Statistici spočítali, že Norsko dalo gól na mistrovství světa po 10 220 dnech. Tehdy to bylo 759 dnů před Haalandovým narozením.

Těsně před poločasem dal na dva jedna, když využil zaváhání soupeře při rozehrávce, při které ho v malém vápně nastřelil irácký brankář. Nesmírně důležitá trefa pro další vývoj utkání. A to měl v první půli jen jedenáct dotyků s míčem, nejméně ze všech hráčů na hřišti.

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„Mám radost, ale zároveň zůstávám nohama na zemi,“ prohlásil Haaland. „První zápas za námi, nemusíme dál spekulovat a o šampionátu přemýšlet. Teď je důležité se soustředit na další utkání.“

To bude proti Senegalu, pak je ve skupině čeká ještě Francie. A oba týmy se mají na pozoru.

Norové prolétli kvalifikací bez ztráty bodu, dvakrát porazili i Itálii. Na úvod šampionátu dali čtyři branky, byť Irák je jasným outsiderem skupiny.

Útočník Erling Haaland střílí první gól Norska proti Iráku na světovém...

„Norsko by s týmem, který má, mohlo šokovat spoustu lidí,“ tvrdí irácký kouč Arnold.

A Haaland zase může stíhat Messiho s Mbappém v boji o nejlepšího střelce. „Já jsem během sezony nedal tolik gólů jako Harry Kane nebo Kylian Mbappé, to je prostě fakt,“ upozornil však.

Za národní mužstvo vstřelil Haaland už 57 branek v jedenapadesáti zápasech. Jeho průměr gólu na zápas převyšuje historické legendy Gerda Müllera či Sándora Kocsise.

Na padesát branek v reprezentace dosáhl jako třetí nejrychlejší v historii. Lepší byli jen anglický útočník Vivian Woodward před první světovou válkou a Poul Nielsen u Dánska ve dvacátých letech minulého století. A to je opravdu hodně dávno...

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Český tým čeká po prohraném zápase s Jižní Koreou ještě utkání s Jižní Afrikou a Mexikem. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

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Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 1 1 0 0 2:0 3
2. Jižní KoreaJižní Korea 1 1 0 0 2:1 3
3. ČeskoČesko 1 0 0 1 1:2 0
4. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 1 0 0 1 0:2 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KanadaKanada 1 0 1 0 1:1 1
2. Bosna a HercegovinaBosna 1 0 1 0 1:1 1
3. KatarKatar 1 0 1 0 1:1 1
4. ŠvýcarskoŠvýcarsko 1 0 1 0 1:1 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. SkotskoSkotsko 1 1 0 0 1:0 3
2. BrazílieBrazílie 1 0 1 0 1:1 1
3. MarokoMaroko 1 0 1 0 1:1 1
4. HaitiHaiti 1 0 0 1 0:1 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 1 1 0 0 4:1 3
2. AustrálieAustrálie 1 1 0 0 2:0 3
3. TureckoTurecko 1 0 0 1 0:2 0
4. ParaguayParaguay 1 0 0 1 1:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 1 1 0 0 7:1 3
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 1 1 0 0 1:0 3
3. EkvádorEkvádor 1 0 0 1 0:1 0
4. CuraçaoCuraçao 1 0 0 1 1:7 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvédskoŠvédsko 1 1 0 0 5:1 3
2. JaponskoJaponsko 1 0 1 0 2:2 1
3. NizozemskoNizozemsko 1 0 1 0 2:2 1
4. TuniskoTunisko 1 0 0 1 1:5 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ÍránÍrán 1 0 1 0 2:2 1
2. Nový ZélandNový Zéland 1 0 1 0 2:2 1
3. BelgieBelgie 1 0 1 0 1:1 1
4. EgyptEgypt 1 0 1 0 1:1 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. UruguayUruguay 1 0 1 0 1:1 1
2. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 1 0 1 0 1:1 1
3. ŠpanělskoŠpanělsko 1 0 1 0 0:0 1
4. KapverdyKapverdy 1 0 1 0 0:0 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NorskoNorsko 1 1 0 0 4:1 3
2. FrancieFrancie 1 1 0 0 3:1 3
3. SenegalSenegal 1 0 0 1 1:3 0
4. IrákIrák 1 0 0 1 1:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 1 1 0 0 3:0 3
2. RakouskoRakousko 1 1 0 0 3:1 3
3. JordánskoJordánsko 1 0 0 1 1:3 0
4. AlžírskoAlžírsko 1 0 0 1 0:3 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. PortugalskoPortugalsko 0 0 0 0 0:0 0
2. KolumbieKolumbie 0 0 0 0 0:0 0
3. UzbekistánUzbekistán 0 0 0 0 0:0 0
4. Demokratická republika KongoKongo 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ChorvatskoChorvatsko 0 0 0 0 0:0 0
2. PanamaPanama 0 0 0 0 0:0 0
3. AnglieAnglie 0 0 0 0 0:0 0
4. GhanaGhana 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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