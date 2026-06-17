Prostě zabiják. Haaland se na MS uvedl po svém, obdivoval ho i trenér soupeře

Obdivnou reakcí trenéra soupeře končil úvodní zápas norského mužstva na turnaji, na kterém skandinávská země nebyla od roku 1998.
Haaland se na vítězství 4:1 podílel dvěma úvodními brankami.
„Využil možnosti, které měl. Měl jsem z něj dobrý pocit už poslední dva tréninky. Byl jsem si jistý, že se mu bude dařit,“ řekl trenér Stale Solbakken.
Jméno Haaland se v zápise šampionátu objevilo po dvaatřiceti letech, tenkrát Norsko reprezentoval Erlingův otec Alf-Inge .
Pro pětadvacetiletého kanonýra to byl první zápas na mistrovství světa v kariéře. Těžko ale mohlo překvapit, že při debutu nadchl.
Jen si připomeňte: hattrick při debutu v Lize mistrů za Salzburg, hattrick při debutu v bundeslize za Borussii Dortmund, dva góly při premiéře v Premier League za Manchester City.
„Řekl bych, že dnes pro Norsko udělal víc, než co vídáme v dresu Manchesteru City,“ všiml si bývalý velšský obránce Ashley Williams. „Jeho touha, jeho ochota dělat černou práci, to všechno na mě zapůsobilo. Bylo vidět, co pro něj znamená hrát za Norsko.“
Než se poprvé střelecky prosadil, trvalo to osmadvacet minut. Skóroval ve skluzu na zadní tyči po nabídce spoluhráče Wolfa. Statistici spočítali, že Norsko dalo gól na mistrovství světa po 10 220 dnech. Tehdy to bylo 759 dnů před Haalandovým narozením.
Těsně před poločasem dal na dva jedna, když využil zaváhání soupeře při rozehrávce, při které ho v malém vápně nastřelil irácký brankář. Nesmírně důležitá trefa pro další vývoj utkání. A to měl v první půli jen jedenáct dotyků s míčem, nejméně ze všech hráčů na hřišti.
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„Mám radost, ale zároveň zůstávám nohama na zemi,“ prohlásil Haaland. „První zápas za námi, nemusíme dál spekulovat a o šampionátu přemýšlet. Teď je důležité se soustředit na další utkání.“
To bude proti Senegalu, pak je ve skupině čeká ještě Francie. A oba týmy se mají na pozoru.
Norové prolétli kvalifikací bez ztráty bodu, dvakrát porazili i Itálii. Na úvod šampionátu dali čtyři branky, byť Irák je jasným outsiderem skupiny.
„Norsko by s týmem, který má, mohlo šokovat spoustu lidí,“ tvrdí irácký kouč Arnold.
A Haaland zase může stíhat Messiho s Mbappém v boji o nejlepšího střelce. „Já jsem během sezony nedal tolik gólů jako Harry Kane nebo Kylian Mbappé, to je prostě fakt,“ upozornil však.
Za národní mužstvo vstřelil Haaland už 57 branek v jedenapadesáti zápasech. Jeho průměr gólu na zápas převyšuje historické legendy Gerda Müllera či Sándora Kocsise.
Na padesát branek v reprezentace dosáhl jako třetí nejrychlejší v historii. Lepší byli jen anglický útočník Vivian Woodward před první světovou válkou a Poul Nielsen u Dánska ve dvacátých letech minulého století. A to je opravdu hodně dávno...