Utkání s Koreou si pustilo přes 400 tisíc diváků. Česká televize jasně trumfla Novu

Alespoň na chvíli si zápas zapnulo 843 000 lidí. Uvedla to Česká televize a Nova s odkazem na data ATO - Nielsen.
Na on-line platformách ČT byl zápas Česko - Jižní Korea spuštěn více než 200 000krát. Z toho přes 80 procent přehrání se uskutečnilo na mobilních zařízeních.
„Díky moc za to, že jste s vysíláním ČT sport ponocovali, případně si přivstali. Budeme se snažit, abychom i nadále zůstali nejsledovanějším sportovním programem u nás,“ napsal na sociální síti X šéfredaktor ČT Sport Michal Dusík.
Úvodní zápas šampionátu mezi Mexikem a JAR sledovalo ve čtvrtek na ČT sport v hlavním vysílacím čase 402 000 diváků s podílem na publiku 15,5 procenta. Celkový zásah obou přenosů v ČT dosáhl 1,25 milionu diváků.
Česká reprezentace v úvodním zápase podlehla fotbalistům Jižní Koreje 1:2. Jejím dalším soupeřem bude příští týden Jihoafrická republika.