Úspěšná generálka českého soupeře. Korejci si před MS poradili se Salvadorem

Panama ještě před odletem na domácím hřišti zdolala Dominikánskou republiku 4:2.
Korejský trenér Hong Mjong-po nechal odpočívat některé opory včetně kapitána Son Hung-mina, který nastoupil k rekordnímu 145. zápasu až po hodině hry. To už asijský tým v Utahu vedl 1:0. Z přímého kopu se v 57. minutě skvěle přes zeď trefil I Tong-kjong, který momentálně hraje doma v Ulsanu, ale má i zkušenosti z druhé německé ligy. Proti českým fotbalistům nastoupí Korejci ve čtvrtek v noci v Guadalajaře.
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Panama pojala zápas se soupeřem, který je v žebříčku FIFA o 110 míst níž, hodně tréninkově a dánský trenér Thomas Christiansen prostřídal celkem 26 hráčů, z nichž někteří ani nejsou v závěrečné nominaci. To platí i pro dva ze čtyř střelců branek Griffitha a Barríu. Skutečná generálka přijde až v sobotu v St. Louis s Bosnou a Hercegovinou.
Přípravná fotbalová utkání před mistrovstvím světa
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