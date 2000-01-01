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Fotbalu tam říkají soccer a mezi národní sport číslo jedna určitě nepatří. Přesto se po celém USA během úvodního utkání domácí reprezentace s Paraguayí fandilo naplno. Výhra 4:1 povzbudila naděje na postup ze skupiny, kterou americký výběr zahájil v Los Angeles. Jak to vypadalo v ulicích?
Autor: AP
Fandilo se i v Pekingu! Záběry z místního baru, kde američtí fanoušci sledují úvodní zápas na MS.
Autor: AP
V pozadí můžete vidět obelisk ve Washingtonu. I tady se fandilo při úvodním utkání amerických fotbalistů na MS.
Autor: Reuters
Zahajovací ceremoniál v Los Angeles před zápasem domácích USA s Paraguayí. Prezident FIFA Gianni Infantino a americký ministr zahraničí Marco Rubio. (13. června 2026)
Autor: Reuters
Zahajovací ceremoniál v Los Angeles před zápasem domácích USA s Paraguayí. Prezident FIFA Gianni Infantino a americký ministr zahraničí Marco Rubio. (13. června 2026)
Autor: Reuters
Zahajovací ceremoniál v Los Angeles před zápasem domácích USA s Paraguayí. (13. června 2026)
Autor: Reuters
Zahajovací ceremoniál v Los Angeles před zápasem domácích USA s Paraguayí. (13. června 2026)
Autor: AP
Zahajovací ceremoniál v Los Angeles před zápasem domácích USA s Paraguayí. (13. června 2026)
Autor: AP
Zahajovací ceremoniál v Los Angeles před zápasem domácích USA s Paraguayí. (13. června 2026)
Autor: Reuters
Zahajovací ceremoniál v Los Angeles před zápasem domácích USA s Paraguayí. (13. června 2026)
Autor: AP
Zahajovací ceremoniál v Los Angeles před zápasem domácích USA s Paraguayí. (13. června 2026)
Autor: AP
Zahajovací ceremoniál v Los Angeles před zápasem domácích USA s Paraguayí. (13. června 2026)
Autor: AP
Zahajovací ceremoniál v Los Angeles před zápasem domácích USA s Paraguayí. (13. června 2026)
Autor: Reuters
Zahajovací ceremoniál v Los Angeles před zápasem domácích USA s Paraguayí. (13. června 2026)
Autor: AP
Zahajovací ceremoniál v Los Angeles před zápasem domácích USA s Paraguayí. (13. června 2026)
Autor: Reuters
Zahajovací ceremoniál v Los Angeles před zápasem domácích USA s Paraguayí. (13. června 2026)
Autor: AP
Zahajovací ceremoniál v Los Angeles před zápasem domácích USA s Paraguayí. (13. června 2026)
Autor: Reuters
Zahajovací ceremoniál v Los Angeles před zápasem domácích USA s Paraguayí. (13. června 2026)
Autor: Reuters
Zahajovací ceremoniál v Los Angeles před zápasem domácích USA s Paraguayí. (13. června 2026)
Autor: AP
Zahajovací ceremoniál v Los Angeles před zápasem domácích USA s Paraguayí. Fanoušci USA. (13. června 2026)
Autor: Reuters
Zahajovací ceremoniál v Los Angeles před zápasem domácích USA s Paraguayí. Fanoušci USA. (13. června 2026)
Autor: Reuters
Zahajovací ceremoniál v Los Angeles před zápasem domácích USA s Paraguayí. Fanoušci USA. (13. června 2026)
Autor: Reuters
Zahajovací ceremoniál v Los Angeles před zápasem domácích USA s Paraguayí. Fanoušci USA. (13. června 2026)
Autor: Reuters
Zahajovací ceremoniál v Los Angeles před zápasem domácích USA s Paraguayí. Fanoušci USA. (13. června 2026)
Autor: Reuters
Zahajovací ceremoniál v Los Angeles před zápasem domácích USA s Paraguayí. (13. června 2026)
Autor: Reuters
Zahajovací ceremoniál v Los Angeles před zápasem domácích USA s Paraguayí. (13. června 2026)
Autor: Reuters
Zahajovací ceremoniál v Los Angeles před zápasem domácích USA s Paraguayí. (13. června 2026)
Autor: Reuters
Zahajovací ceremoniál v Los Angeles před zápasem domácích USA s Paraguayí. (13. června 2026)
Autor: Reuters
Zahajovací ceremoniál v Los Angeles před zápasem domácích USA s Paraguayí. (13. června 2026)
Autor: Reuters