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OBRAZEM: Pivo a euforie. Jak se fandí po americku? Úvod MS sledovali i v Pekingu
MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)
MS ve fotbale 2026 začíná ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.
Skupina D
Skupina E
Skupina F
Skupina H
Skupina A
Skupina B
Skupina D
Skupina C
|Pořadí
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|Body
|1.
|MexikoMexiko
|1
|1
|0
|0
|2:0
|3
|2.
|Jižní KoreaJižní Korea
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|3.
|ČeskoČesko
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|4.
|Jihoafrická republikaJihoafrická republika
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0
Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.
|Pořadí
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|Body
|1.
|KanadaKanada
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|2.
|Bosna a HercegovinaBosna
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|3.
|KatarKatar
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|4.
|ŠvýcarskoŠvýcarsko
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.
|Pořadí
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|Body
|1.
|SkotskoSkotsko
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|2.
|BrazílieBrazílie
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|3.
|MarokoMaroko
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|4.
|HaitiHaiti
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.
|Pořadí
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|Body
|1.
|USAUSA
|1
|1
|0
|0
|4:1
|3
|2.
|AustrálieAustrálie
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|3.
|TureckoTurecko
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|4.
|ParaguayParaguay
|1
|0
|0
|1
|1:4
|0
Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.
|Pořadí
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|Body
|1.
|NěmeckoNěmecko
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|2.
|EkvádorEkvádor
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|3.
|Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|4.
|CuraçaoCuraçao
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.
|Pořadí
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|Body
|1.
|ŠvédskoŠvédsko
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|2.
|TuniskoTunisko
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|3.
|JaponskoJaponsko
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|4.
|NizozemskoNizozemsko
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.
|Pořadí
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|Body
|1.
|EgyptEgypt
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|2.
|ÍránÍrán
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|3.
|BelgieBelgie
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|4.
|Nový ZélandNový Zéland
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.
|Pořadí
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|Body
|1.
|Saúdská ArábieSaúdská Arábie
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|2.
|UruguayUruguay
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|3.
|ŠpanělskoŠpanělsko
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|4.
|KapverdyKapverdy
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.
|Pořadí
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|Body
|1.
|FrancieFrancie
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|2.
|SenegalSenegal
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|3.
|NorskoNorsko
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|4.
|IrákIrák
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.
|Pořadí
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|Body
|1.
|ArgentinaArgentina
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|2.
|RakouskoRakousko
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|3.
|AlžírskoAlžírsko
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|4.
|JordánskoJordánsko
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.
|Pořadí
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|Body
|1.
|PortugalskoPortugalsko
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|2.
|KolumbieKolumbie
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|3.
|UzbekistánUzbekistán
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|4.
|Demokratická republika KongoKongo
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.
|Pořadí
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|Body
|1.
|ChorvatskoChorvatsko
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|2.
|PanamaPanama
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|3.
|AnglieAnglie
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|4.
|GhanaGhana
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.
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