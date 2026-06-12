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MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

USA na MS ve fotbale 2026: program, soupiska, výsledky, hvězdy i historie

  10:59
Fotbalisté USA se těší na podporu domácích fanoušků. Na mistrovství světa v roce 2026, které společně hostí s Mexikem a Kanadou, mají odvážné ambice. Jejich cílem je přejít přes osmifinále, ve kterém skončili na posledním MS v Kataru. Ve skupině D narazí Američané na Paraguay, Austrálii a Turecko. Program, soupisku, opory i historickou bilanci týmu najdete v našem přehledu.

Spojené státy americké budou v roce 2026 podruhé v historii hostit fotbalové mistrovství světa. Uspěly se společnou kandidaturou s Kanadou a Mexikem. | foto: Reuters

Program amerických fotbalistů na MS 2026

USA odehrají všechny tři zápasy skupiny D doma, dva v Los Angeles a jeden v Seattlu. A protože jsou ve skupině nejvýše nasazeným týmem, připadlo jim i zahájení – první zápas odehrají s Paraguayí. Časy jsou uvedeny ve středoevropském letním čase (SELČ).

DatumČasZápasDějištěVýsledek
13.06.03:00USA - ParaguaySoFi Stadium, Inglewood (Los Angeles)
19.06.21:00USA - AustrálieLumen Field, Seattle
26.06.04:00Turecko - USASoFi Stadium, Inglewood (Los Angeles)

Soupiska amerických fotbalistů na MS 2026

Konečnou šestadvacítku představil kouč Pochettino na střeše newyorského Pier 17. Třináct hráčů zná atmosféru z Kataru 2022, druhá polovina jede na MS poprvé. Jde o jeden z nejmladších amerických výběrů v historii. Vůdcem a tváří týmu zůstává Christian Pulisič, nejzkušenější muž kádru s 84 starty. Pozornost vzbudilo i deset obránců v nominaci a překvapivý nováček Sebastian Berhalter, syn bývalého trenéra reprezentace.

PoziceJméno a příjmeníKlub
BrankářiMatt TurnerNew England Revolution
Matt FreeseNew York City FC
Chris BradyChicago Fire
ObránciSergiño DestPSV Eindhoven
Chris RichardsCrystal Palace
Antonee RobinsonFulham
Auston TrustyCeltic
Miles RobinsonFC Cincinnati
Tim ReamCharlotte FC
Alex FreemanVillarreal
Max ArfstenColumbus Crew
Mark McKenzieToulouse
Joe ScallyBorussia Mönchengladbach
ZáložníciTyler AdamsBournemouth
Giovanni ReynaBorussia Mönchengladbach
Weston McKennieJuventus
Sebastian BerhalterVancouver Whitecaps
Cristian RoldanSeattle Sounders
Malik TillmanBayer Leverkusen
ÚtočníciChristian PulisičAC Milán
Folarin BalogunAS Monaco
Ricardo PepiPSV Eindhoven
Timothy WeahMarseille
Brenden AaronsonLeeds United
Haji WrightCoventry City
Alex ZendejasClub América

Opory americké reprezentace

Domácí tým stojí na mixu evropských legionářů a osvědčených hráčů z MLS.

Obrana – Antonee Robinson

  • Nejlepší obránce kádru. Levý bek Fulhamu vyniká rychlostí a výpady do útoku a patří k nejlepším na svém postu v Premier League. Pochettino vzal do obrany hned deset hráčů, takže konkurence je obrovská: od zkušeného Tima Reama po mladíka Alexe Freemana, který v zimě přestoupil z MLS do Villarrealu.

Antonee Robinson z Fulhamu střílí gól z pokutového kopu před Ladislavem Krejčím z Wolverhamptonu.

Záloha – Tyler Adams

  • Tyler Adams z Bournemouthu je neúnavný štít před obranou – kapitán z Kataru 2022, který soupeře ničí neúnavným presinkem. Dobře ho doplňuje Weston McKennie z Juventusu. Disponuje velkou vytrvalostí a obrovským množstvím energie. Je silný v napadání, odebírání míčů a bránění. Tihle dva nenechají soupeře odpočinout.

ROK 2022. Americký záložník Tyler Adams u míče před Aaronem Ramseym z Walesu.

Útok – Christian Pulisič

Góly v Lize mistrů střílel už jako teenager v Dortmundu, desítka na zádech v Chelsea, nejlepší střelec Milána v sezoně, kdy klub bral domácí pohár. Tenhle ročník v Itálii mu sice kvůli střelecké krizi nevyšel, jenže v národním týmu to bývá jiný příběh. V nedávné přípravě proti Senegalu to Pulisič ostatně potvrdil – gól a asistenci stihl za prvních dvacet minut.

Soupeři ve skupině D

  • Paraguay hraje houževnatý jihoamerický fotbal postavený na pevné defenzivě.
  • Austrálie umí být nepříjemná, běhavá a fyzická a nikdy se nevzdává.
  • A pak je tu Turecko: mladý, talenty nabitý evropský tým.

Cesta USA na MS 2026

Klasickou kvalifikací Američané procházet nemuseli, jako pořadatelská země měli místo na turnaji jisté automaticky, stejně jako Kanada a Mexiko. Pochettino tak dostal nezvykle dlouhý prostor tým stavět a ladit v přípravných zápasech. Snadné to ale nebylo. Rok 2025 provázely výkyvy a kouč dlouho hledal ideální sestavu i tvář hry. Vzpruhou byla až výhra proti Senegalu (3:2) a slušná závěrečná příprava – proti Německu (1:2).

Trenér Mauricio Pochettino

Američtí fotbalisté mají na lavičce zvučné jméno. Mauricio Pochettino převzal reprezentaci v září 2024 po konci druhé éry Gregga Berhaltera. Argentinský kouč prošel řadou známých evropských klubů. Trénoval Espanyol, Southampton, Tottenham, PSG i Chelsea.

Mauricio Pochettino, kouč amerických fotbalistů, v diskuzi s Diegem Lunou.

Historie účastí USA na MS ve fotbale

  • Pro Spojené státy je šampionát v roce 2026 už dvanáctým. Nejúspěšnějším však zůstává hned ten první. Psal se rok 1930, hrálo se v Uruguayi a Američané dokráčeli až k bronzu.
  • A momentů, na které se nezapomíná, mají v historii víc. Rok 1950: Anglie tehdy patřila k favoritům, Američané k partě poloprofesionálů, a přesto z toho byla výhra 1:0 – jedna z největších senzací v historii mistrovství světa.
  • Druhý vrchol přišel v roce 2002, kdy se tým probil až do čtvrtfinále, cestou zdolal Mexiko 2:0, což je mimochodem jeho jediná výhra ve vyřazovacím zápase na MS.
  • V roce 2018 Američané poprvé od MS 1986 na šampionát nepostoupili. Vrátili se v Kataru 2022, kde je v osmifinále zastavilo Nizozemsko.
TurnajMísto konáníUmístění
MS 1930Uruguay3. místo
MS 1934ItálieVyřazeno v 1. kole
MS 1950BrazílieVyřazeno ve skupině
MS 1990ItálieVyřazeno ve skupině
MS 1994USAOsmifinále
MS 1998FrancieVyřazeno ve skupině
MS 2002Korea a JaponskoČtvrtfinále
MS 2006NěmeckoVyřazeno ve skupině
MS 2010Jižní AfrikaOsmifinále
MS 2014BrazílieOsmifinále
MS 2022KatarOsmifinále
MS 2026Kanada, Mexiko a USASpolupořadatel
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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začíná ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

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Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 1 1 0 0 2:0 3
2. Jižní KoreaJižní Korea 1 1 0 0 2:1 3
3. ČeskoČesko 1 0 0 1 1:2 0
4. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 1 0 0 1 0:2 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 0 0 0 0 0:0 0
2. KanadaKanada 0 0 0 0 0:0 0
3. Bosna a HercegovinaBosna 0 0 0 0 0:0 0
4. KatarKatar 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MarokoMaroko 0 0 0 0 0:0 0
2. BrazílieBrazílie 0 0 0 0 0:0 0
3. SkotskoSkotsko 0 0 0 0 0:0 0
4. HaitiHaiti 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AustrálieAustrálie 0 0 0 0 0:0 0
2. ParaguayParaguay 0 0 0 0 0:0 0
3. TureckoTurecko 0 0 0 0 0:0 0
4. USAUSA 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 0 0 0 0 0:0 0
2. EkvádorEkvádor 0 0 0 0 0:0 0
3. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 0 0 0 0 0:0 0
4. CuraçaoCuraçao 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvédskoŠvédsko 0 0 0 0 0:0 0
2. TuniskoTunisko 0 0 0 0 0:0 0
3. JaponskoJaponsko 0 0 0 0 0:0 0
4. NizozemskoNizozemsko 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. EgyptEgypt 0 0 0 0 0:0 0
2. ÍránÍrán 0 0 0 0 0:0 0
3. BelgieBelgie 0 0 0 0 0:0 0
4. Nový ZélandNový Zéland 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 0 0 0 0 0:0 0
2. UruguayUruguay 0 0 0 0 0:0 0
3. ŠpanělskoŠpanělsko 0 0 0 0 0:0 0
4. KapverdyKapverdy 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 0 0 0 0 0:0 0
2. SenegalSenegal 0 0 0 0 0:0 0
3. NorskoNorsko 0 0 0 0 0:0 0
4. IrákIrák 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 0 0 0 0 0:0 0
2. RakouskoRakousko 0 0 0 0 0:0 0
3. AlžírskoAlžírsko 0 0 0 0 0:0 0
4. JordánskoJordánsko 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. PortugalskoPortugalsko 0 0 0 0 0:0 0
2. KolumbieKolumbie 0 0 0 0 0:0 0
3. UzbekistánUzbekistán 0 0 0 0 0:0 0
4. Demokratická republika KongoKongo 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ChorvatskoChorvatsko 0 0 0 0 0:0 0
2. PanamaPanama 0 0 0 0 0:0 0
3. AnglieAnglie 0 0 0 0 0:0 0
4. GhanaGhana 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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