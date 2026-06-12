Program amerických fotbalistů na MS 2026
USA odehrají všechny tři zápasy skupiny D doma, dva v Los Angeles a jeden v Seattlu. A protože jsou ve skupině nejvýše nasazeným týmem, připadlo jim i zahájení – první zápas odehrají s Paraguayí. Časy jsou uvedeny ve středoevropském letním čase (SELČ).
|Datum
|Čas
|Zápas
|Dějiště
|Výsledek
|13.06.
|03:00
|USA - Paraguay
|SoFi Stadium, Inglewood (Los Angeles)
|19.06.
|21:00
|USA - Austrálie
|Lumen Field, Seattle
|26.06.
|04:00
|Turecko - USA
|SoFi Stadium, Inglewood (Los Angeles)
Soupiska amerických fotbalistů na MS 2026
Konečnou šestadvacítku představil kouč Pochettino na střeše newyorského Pier 17. Třináct hráčů zná atmosféru z Kataru 2022, druhá polovina jede na MS poprvé. Jde o jeden z nejmladších amerických výběrů v historii. Vůdcem a tváří týmu zůstává Christian Pulisič, nejzkušenější muž kádru s 84 starty. Pozornost vzbudilo i deset obránců v nominaci a překvapivý nováček Sebastian Berhalter, syn bývalého trenéra reprezentace.
|Pozice
|Jméno a příjmení
|Klub
|Brankáři
|Matt Turner
|New England Revolution
|Matt Freese
|New York City FC
|Chris Brady
|Chicago Fire
|Obránci
|Sergiño Dest
|PSV Eindhoven
|Chris Richards
|Crystal Palace
|Antonee Robinson
|Fulham
|Auston Trusty
|Celtic
|Miles Robinson
|FC Cincinnati
|Tim Ream
|Charlotte FC
|Alex Freeman
|Villarreal
|Max Arfsten
|Columbus Crew
|Mark McKenzie
|Toulouse
|Joe Scally
|Borussia Mönchengladbach
|Záložníci
|Tyler Adams
|Bournemouth
|Giovanni Reyna
|Borussia Mönchengladbach
|Weston McKennie
|Juventus
|Sebastian Berhalter
|Vancouver Whitecaps
|Cristian Roldan
|Seattle Sounders
|Malik Tillman
|Bayer Leverkusen
|Útočníci
|Christian Pulisič
|AC Milán
|Folarin Balogun
|AS Monaco
|Ricardo Pepi
|PSV Eindhoven
|Timothy Weah
|Marseille
|Brenden Aaronson
|Leeds United
|Haji Wright
|Coventry City
|Alex Zendejas
|Club América
Opory americké reprezentace
Domácí tým stojí na mixu evropských legionářů a osvědčených hráčů z MLS.
Obrana – Antonee Robinson
- Nejlepší obránce kádru. Levý bek Fulhamu vyniká rychlostí a výpady do útoku a patří k nejlepším na svém postu v Premier League. Pochettino vzal do obrany hned deset hráčů, takže konkurence je obrovská: od zkušeného Tima Reama po mladíka Alexe Freemana, který v zimě přestoupil z MLS do Villarrealu.
Záloha – Tyler Adams
- Tyler Adams z Bournemouthu je neúnavný štít před obranou – kapitán z Kataru 2022, který soupeře ničí neúnavným presinkem. Dobře ho doplňuje Weston McKennie z Juventusu. Disponuje velkou vytrvalostí a obrovským množstvím energie. Je silný v napadání, odebírání míčů a bránění. Tihle dva nenechají soupeře odpočinout.
Útok – Christian Pulisič
Góly v Lize mistrů střílel už jako teenager v Dortmundu, desítka na zádech v Chelsea, nejlepší střelec Milána v sezoně, kdy klub bral domácí pohár. Tenhle ročník v Itálii mu sice kvůli střelecké krizi nevyšel, jenže v národním týmu to bývá jiný příběh. V nedávné přípravě proti Senegalu to Pulisič ostatně potvrdil – gól a asistenci stihl za prvních dvacet minut.
Soupeři ve skupině D
- Paraguay hraje houževnatý jihoamerický fotbal postavený na pevné defenzivě.
- Austrálie umí být nepříjemná, běhavá a fyzická a nikdy se nevzdává.
- A pak je tu Turecko: mladý, talenty nabitý evropský tým.
Cesta USA na MS 2026
Klasickou kvalifikací Američané procházet nemuseli, jako pořadatelská země měli místo na turnaji jisté automaticky, stejně jako Kanada a Mexiko. Pochettino tak dostal nezvykle dlouhý prostor tým stavět a ladit v přípravných zápasech. Snadné to ale nebylo. Rok 2025 provázely výkyvy a kouč dlouho hledal ideální sestavu i tvář hry. Vzpruhou byla až výhra proti Senegalu (3:2) a slušná závěrečná příprava – proti Německu (1:2).
Trenér Mauricio Pochettino
Američtí fotbalisté mají na lavičce zvučné jméno. Mauricio Pochettino převzal reprezentaci v září 2024 po konci druhé éry Gregga Berhaltera. Argentinský kouč prošel řadou známých evropských klubů. Trénoval Espanyol, Southampton, Tottenham, PSG i Chelsea.
Historie účastí USA na MS ve fotbale
- Pro Spojené státy je šampionát v roce 2026 už dvanáctým. Nejúspěšnějším však zůstává hned ten první. Psal se rok 1930, hrálo se v Uruguayi a Američané dokráčeli až k bronzu.
- A momentů, na které se nezapomíná, mají v historii víc. Rok 1950: Anglie tehdy patřila k favoritům, Američané k partě poloprofesionálů, a přesto z toho byla výhra 1:0 – jedna z největších senzací v historii mistrovství světa.
- Druhý vrchol přišel v roce 2002, kdy se tým probil až do čtvrtfinále, cestou zdolal Mexiko 2:0, což je mimochodem jeho jediná výhra ve vyřazovacím zápase na MS.
- V roce 2018 Američané poprvé od MS 1986 na šampionát nepostoupili. Vrátili se v Kataru 2022, kde je v osmifinále zastavilo Nizozemsko.
|Turnaj
|Místo konání
|Umístění
|MS 1930
|Uruguay
|3. místo
|MS 1934
|Itálie
|Vyřazeno v 1. kole
|MS 1950
|Brazílie
|Vyřazeno ve skupině
|MS 1990
|Itálie
|Vyřazeno ve skupině
|MS 1994
|USA
|Osmifinále
|MS 1998
|Francie
|Vyřazeno ve skupině
|MS 2002
|Korea a Japonsko
|Čtvrtfinále
|MS 2006
|Německo
|Vyřazeno ve skupině
|MS 2010
|Jižní Afrika
|Osmifinále
|MS 2014
|Brazílie
|Osmifinále
|MS 2022
|Katar
|Osmifinále
|MS 2026
|Kanada, Mexiko a USA
|Spolupořadatel