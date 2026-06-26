S informací přišla rozhlasová stanice El Espectador, jedno z tamních nejposlouchanějších sportovních médií. Podle něj jsou hráči nespokojení se zkušeným koučem.
Vymezilo se proti němu hvězdné kvarteto v čele s kapitánem Federicem Valverdem, záložníkem Realu Madrid. Toho údajně doplňovali ještě středopolaři z Premier League, Manuel Ugarte s Rodrigem Bentancurem, a také brankář Sergio Rochet, kteří žádali Bielsu o schůzku.
Zde mu vylíčili, že jsou nespokojení s intenzitou, v jaké vede jednotlivé tréninky. A dali je do souvislosti s rizikem zranění, s nimiž se mimochodem jihoamerický národní tým potýkal ještě před startem šampionátu.
Na něm zatím zapsali dvě překvapivé remízy s outsidery za Saúdské Arábie (1:1) a Kapverd (2:2). K šanci na postup do vyřazovacích bojů tak potřebují získat alespoň bod proti Španělsku, s nímž hrají v noci z pátku na sobotu (2.00 SELČ).
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Jenže nespokojenost fotbalistů vyšla na povrch právě těsně před rozhodujícím duelem. Zmíněná skupinka přišla s návrhem, že by Uruguay do zápasu mohla nastoupit s defenzivnější taktikou, v zataženém rozestavení a s důrazem na rychlé protiútoky.
To ale Bielsa, kterému se přezdívá Šílenec (El Loco), rázně odmítl. Proti favoritovi hodlá hrát ve stejném rozestavení jako soupeř s cílem ho eliminovat a aktivně dostupovat.
Po stížnostech dokonce překvapil čtyři příchozí hráče a nechal shromáždit kompletní tým, před nímž vedl 48minutový monolog, jak tvrdí El Espectador. Někteří svěřenci však v napjaté situaci svolaný mítink opustili předčasně. Ač se je snažil zastavit i kapitán José María Giménez, neuspěl.
Sedmdesátiletý kouč se naštval, podle informací z Uruguaye dokonce hráče obvinil, že se ho snaží z národního týmu vyštvat už od doby, co si troufl na šampionát nevzít útočníka Luise Suáreze a záložníka Nahitana Nándeze.
Místo toho zmínil, že „udělal kariéru“ Sebastiánovi Cáceresovi a Maximu Araújovi, které vzal na velký turnaj jako první. A dále připustil, že nominoval zraněné hráče, kteří mu ale zůstávají věrní.
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To však zřejmě neplatí o obránci Ronaldu Araújovi, který po svalovém poranění pravého stehna zůstává mimo hru. Před odletem do Ameriky se řešilo, že by právě do klání se Španělskem měl zasáhnout. Bielsa ovšem změnil plány a nyní se tato varianta jeví jako vysoce nepravděpodobná.
„Dá-li Bůh, postoupíme, ale tohle už dál pokračovat nemůže,“ stěžoval si zadák Barcelony na poměry pod aktuálním koučem, který v minulosti vedl také Argentinu, Chile, Bilbao, Lazio, Marseille, Lille či anglický Leeds.
Bielsa před MS zároveň avizoval, že se s reprezentací po akci rozloučí. Čímž by aktuální týmový rozkol mohl ustat.