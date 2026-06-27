Noční můra brankáře Muslery, po další chybě střídal už o poločase

Muslera zažil turnaj hrůzy.
Možná ho zmátl nečekaný odraz, díky kterému už míč nečapl plnou silou. Nicméně opět po jeho chybě padl klíčový gól soupeře. Z jediné střely na bránu.
„Ale byl to on, kdo se rozhodl vystřídat,“ citovala pak agentura AP trenéra Marcela Bielsu. „Nesundal jsem ho proto, abych zničil jeho sebevědomí. Ale naopak, abych ho podržel.“
🚨 Muslera's huge mistake that led to Baena's goal in Uruguay vs Spain. pic.twitter.com/mB0NArSWjA— Sports on Predict (@predictdotsport) June 27, 2026
Jistý nebyl Muslera už v prvním utkání s Kapverdami (2:2). Uruguay skóre otočila, jenže po lehkovážné přihrávce stopera Mathíase Olivery minelu nehasil jeho parťák z obrany, ale právě Muslera, který zničehonic vyběhl třicet metrů od brány. V souboji byl pozdě a protivník Varela ho obhodil a vyrovnal.
První gól proti Saúdské Arábii (1:1) dostali Uruguayci z přímého kopu z dobrých třiceti metrů, kdy si Muslera postavil jen dvojčlennou zeď, Araujo s Vinasem se otočili zády a rána prošla mezi nimi. Muslera pak na ni nedosáhl.
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A ani třetí zápas ve skupině nedopadl ideálně a Uruguay se s turnajem loučí. Čtyřicetiletý Muslera byl na světovém šampionátu v roce 2010, před časem v národním týmu skončil, ale trenér Bielsa ho povolal zpět, za což byl fanoušky kritizován.
„Moje rozhodnutí bylo velmi dobře promyšlené. Zhodnotil jsem všechno, co jsem považoval za nezbytné,“ řekl Bielsa. „Teď samozřejmě nemohu popřít, co se stalo. Je to ale brankář, který má za sebou velmi úspěšný rok, a je to hráč s výjimečnou osobností a charakterem.“
Bielsu kromě fanoušků kritizovali i někteří hráči, kteří se proti němu před utkáním se Španělskem údajně otevřeně vymezili. Kritizovali intenzitu, v jaké vede jednotlivé tréninky. A dali je do souvislosti s rizikem zranění, s nimiž se mimochodem jihoamerický národní tým potýkal ještě před startem šampionátu.
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Sedmdesátiletý kouč si pak celý tým zavolal na dlouhý mítink, kde se naštval a podle informací z Uruguaye dokonce hráče obvinil, že se ho snaží z národního týmu vyštvat už od doby, co si troufl na šampionát nevzít legendárního útočníka Luise Suáreze a záložníka Nahitana Nándeze.
„Jsem toxický,“ řekl už před turnajem novinářům Bielsa. „Tohle zklamání je mou zodpovědností. Z mého působení v Uruguayi nezůstane vůbec nic,“ navázal pak na tiskové konferenci po brzkém vypadnutí.
Které je možná pro tým spíš vysvobozením.
Právě Muslera přitom zažil mnohem úspěšnější turnaje.
V roce 2010 odchytal sedm zápasů a pomohl k senzačnímu postupu do semifinále, v němž Uruguayci podlehli Nizozemcům (2:3) a pak v boji o bronz i Němcům.
Na šampionátu v roce 2014 v Brazílii musel skousnout osmifinálovou porážku s Kolumbií, o čtyři roky později v Rusku se s týmem probil do čtvrtfinále, v němž ztroskotal na pozdějších mistrech světa z Francie.
Na minulý turnaj do Kataru cestoval jako dvojka, ale se Sergio Rochetem tým neprošel ze skupiny. Letos k lepšímu výsledku nepomohl ani v bráně.