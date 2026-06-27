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MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

Noční můra brankáře Muslery, po další chybě střídal už o poločase

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  7:30
Uruguayský gólman Fernadno Muslera inkasuje göl proti Španělsku.

Uruguayský gólman Fernadno Muslera inkasuje göl proti Španělsku. | foto: AP

Střela španělského Baeny prošla skrz rukavice uruguayského brankáře Fernanda...
Uruguayský gólman Fernadno Muslera s týmem v utkání proti Španělsku.
Španěl Álex Baena slaví gól do sítě Uruguaye na světovém šampionátu.
Španělští fotbalisté slaví gól do sítě Uruguaye na světovém šampionátu.
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Střelu španělského záložníka Baeny, kterou jen tak naslepo z otočky vyzkoušel vypálit, překvapivě čtyřicetiletý zkušený uruguayský brankář Fernando Muslera velmi lehce pustil přes rukavice. Na fotbalovém mistrovství světa chyboval už potřetí a když se blížil start druhého poločasu, nahradil ho Sergio Rochet, jenž poslední uruguayský zápas na turnaji (0:1) dochytal.

Muslera zažil turnaj hrůzy.

Možná ho zmátl nečekaný odraz, díky kterému už míč nečapl plnou silou. Nicméně opět po jeho chybě padl klíčový gól soupeře. Z jediné střely na bránu.

„Ale byl to on, kdo se rozhodl vystřídat,“ citovala pak agentura AP trenéra Marcela Bielsu. „Nesundal jsem ho proto, abych zničil jeho sebevědomí. Ale naopak, abych ho podržel.“

Jistý nebyl Muslera už v prvním utkání s Kapverdami (2:2). Uruguay skóre otočila, jenže po lehkovážné přihrávce stopera Mathíase Olivery minelu nehasil jeho parťák z obrany, ale právě Muslera, který zničehonic vyběhl třicet metrů od brány. V souboji byl pozdě a protivník Varela ho obhodil a vyrovnal.

První gól proti Saúdské Arábii (1:1) dostali Uruguayci z přímého kopu z dobrých třiceti metrů, kdy si Muslera postavil jen dvojčlennou zeď, Araujo s Vinasem se otočili zády a rána prošla mezi nimi. Muslera pak na ni nedosáhl.

Kam jsi běžel? Mazák Muslera se zachoval jako dorostenec a Uruguay draze platila

A ani třetí zápas ve skupině nedopadl ideálně a Uruguay se s turnajem loučí. Čtyřicetiletý Muslera byl na světovém šampionátu v roce 2010, před časem v národním týmu skončil, ale trenér Bielsa ho povolal zpět, za což byl fanoušky kritizován.

„Moje rozhodnutí bylo velmi dobře promyšlené. Zhodnotil jsem všechno, co jsem považoval za nezbytné,“ řekl Bielsa. „Teď samozřejmě nemohu popřít, co se stalo. Je to ale brankář, který má za sebou velmi úspěšný rok, a je to hráč s výjimečnou osobností a charakterem.“

Střela španělského Baeny prošla skrz rukavice uruguayského brankáře Fernanda Muslery.

Bielsu kromě fanoušků kritizovali i někteří hráči, kteří se proti němu před utkáním se Španělskem údajně otevřeně vymezili. Kritizovali intenzitu, v jaké vede jednotlivé tréninky. A dali je do souvislosti s rizikem zranění, s nimiž se mimochodem jihoamerický národní tým potýkal ještě před startem šampionátu.

Rozkol v kabině. Uruguayští hráči se bouří proti trenérovi, těsně před klíčovou bitvou

Sedmdesátiletý kouč si pak celý tým zavolal na dlouhý mítink, kde se naštval a podle informací z Uruguaye dokonce hráče obvinil, že se ho snaží z národního týmu vyštvat už od doby, co si troufl na šampionát nevzít legendárního útočníka Luise Suáreze a záložníka Nahitana Nándeze.

„Jsem toxický,“ řekl už před turnajem novinářům Bielsa. „Tohle zklamání je mou zodpovědností. Z mého působení v Uruguayi nezůstane vůbec nic,“ navázal pak na tiskové konferenci po brzkém vypadnutí.

Které je možná pro tým spíš vysvobozením.

Právě Muslera přitom zažil mnohem úspěšnější turnaje.

V roce 2010 odchytal sedm zápasů a pomohl k senzačnímu postupu do semifinále, v němž Uruguayci podlehli Nizozemcům (2:3) a pak v boji o bronz i Němcům.

Marcelo Bielsa promlouvá ke svým svěřencům během zápasu se Saudskou Arábií.

Na šampionátu v roce 2014 v Brazílii musel skousnout osmifinálovou porážku s Kolumbií, o čtyři roky později v Rusku se s týmem probil do čtvrtfinále, v němž ztroskotal na pozdějších mistrech světa z Francie.

Na minulý turnaj do Kataru cestoval jako dvojka, ale se Sergio Rochetem tým neprošel ze skupiny. Letos k lepšímu výsledku nepomohl ani v bráně.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

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Skupina L

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Tipsport - partner programu

Skupina I

Skupina H

Skupina G

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 3 3 0 0 6:0 9
2. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 3 1 1 1 2:3 4
3. Jižní KoreaJižní Korea 3 1 0 2 2:3 3
4. ČeskoČesko 3 0 1 2 2:6 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 3 2 1 0 7:3 7
2. KanadaKanada 3 1 1 1 8:3 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 3 1 1 1 5:6 4
4. KatarKatar 3 0 1 2 2:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 3 2 1 0 7:1 7
2. MarokoMaroko 3 2 1 0 6:3 7
3. SkotskoSkotsko 3 1 0 2 1:4 3
4. HaitiHaiti 3 0 0 3 2:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 3 2 0 1 8:4 6
2. AustrálieAustrálie 3 1 1 1 2:2 4
3. ParaguayParaguay 3 1 1 1 2:4 4
4. TureckoTurecko 3 1 0 2 3:5 3

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 3 2 0 1 10:4 6
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 3 2 0 1 4:2 6
3. EkvádorEkvádor 3 1 1 1 2:2 4
4. CuraçaoCuraçao 3 0 1 2 1:9 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 3 2 1 0 10:4 7
2. JaponskoJaponsko 3 1 2 0 7:3 5
3. ŠvédskoŠvédsko 3 1 1 1 7:7 4
4. TuniskoTunisko 3 0 0 3 2:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BelgieBelgie 3 1 2 0 6:2 5
2. EgyptEgypt 3 1 2 0 5:3 5
3. ÍránÍrán 3 0 3 0 3:3 3
4. Nový ZélandNový Zéland 3 0 1 2 4:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 3 2 1 0 5:0 7
2. KapverdyKapverdy 3 0 3 0 2:2 3
3. UruguayUruguay 3 0 2 1 3:4 2
4. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 3 0 2 1 1:5 2

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 3 3 0 0 10:2 9
2. NorskoNorsko 3 2 0 1 8:7 6
3. SenegalSenegal 3 1 0 2 8:6 3
4. IrákIrák 3 0 0 3 1:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 2 2 0 0 5:0 6
2. RakouskoRakousko 2 1 0 1 3:3 3
3. AlžírskoAlžírsko 2 1 0 1 2:4 3
4. JordánskoJordánsko 2 0 0 2 2:5 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 2 2 0 0 4:1 6
2. PortugalskoPortugalsko 2 1 1 0 6:1 4
3. Demokratická republika KongoDR Kongo 2 0 1 1 1:2 1
4. UzbekistánUzbekistán 2 0 0 2 1:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 2 1 1 0 4:2 4
2. GhanaGhana 2 1 1 0 1:0 4
3. ChorvatskoChorvatsko 2 1 0 1 3:4 3
4. PanamaPanama 2 0 0 2 0:2 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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