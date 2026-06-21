ONLINE: Uruguay - Kapverdy, ukořistí tým z Jižní Ameriky první výhru?

Uruguay po remíze 1:1 se Saúdy potřebuje zvítězit, aby měla téměř jistý postup do vyřazovací fáze.
Po nepříliš povedené první půli Saúdy sice zatlačila, ale z řady šancí vytěžila jen jeden gól a bod.
Hraje znovu na stadionu v Miami, tentokrát proti outsiderovi skupiny z Kapverd. Ostrovní africký stát se opět bude spoléhat na čtyřicetiletého Vozinhu, jemuž tentokrát na rozdíl od souboje se Španěly bude přímo v hledišti fandit matka. Od amerických úřadů dostala víza pro vstup do země.
„Je to pro mě velmi důležité, protože rodina mě vždycky ve všem podporovala. Mít tady maminku je něco výjimečného. Mám tu i tátu a bráchu, moc mě to těší,“ řekl brankář druholigového portugalského Chavesu.
Podaří se jemu a celé zemi znovu šokovat favorita?