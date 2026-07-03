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MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

Uznání i od Guinnessovy knihy. Španěl Simón neinkasoval na MS už 519 minut

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  7:42
Španělský brankář Unai Simón zasahuje v zápase s Rakouskem.

Španělský brankář Unai Simón zasahuje v zápase s Rakouskem. | foto: Reuters

Španělský brankář Unai Simón sleduje míč v zápase s Rakouskem.
Španělský brankář Unai Simón zasahuje v zápase s Rakouskem.
Rakouský kapitán David Alaba po vyřazení z mistrovství světa se Španěly.
Španělský kouč Luis de la Fuente slaví postup do osmifinále mistrovství světa...
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Znovu by se klidně mohl velebit všeuměl Mikel Oyarzabal, který podruhé na turnaji vstřelil dva góly a opět pomohl španělským fotbalistům ke klíčovému vítězství a postupu do osmifinále. Ale proč nezmínit také muže, který na světovém šampionátu udržel už pátou nulu v řadě?

Klidný baskický čahoun Unai Simón proti Rakousku (3:0) překonal šestatřicet let starý rekord italského gólmana Waltera Zengy a neinkasoval už 519 minut.

„Velké týmy se předvedou, když je to potřeba,“ chválil španělský trenér Luis de la Fuente téměř bezchybný výkon týmu. S pevnou obranou v zádech.

Španělsko - Rakousko 3:0, mistři Evropy v osmifinále. Dvakrát se trefil Oyarzabal

Simónova série se táhne už od katarského mistrovství, kde poslední gól dostal v 51. minutě utkání s Japonskem. Poté s nulou odchytal osmifinálový zápas s Marokem, které Španěly vyřadilo na penalty.

A v Severní Americe ještě neinkasoval. Stejně jako Mexičané, kteří rovněž udrželi čtyři nuly.

Simón a především španělská obrana jsou ještě o fous lepší, za což si vysloužili uznání třeba od účtu Guinnessovy knihy rekordů na sociálních sítích.

Doma ve Španělsku teď všude zmiňují, že nejdelší sérii v národním týmu už nedrží ikonický Iker Casillas.

Teď je novým držákem dres s číslem 23.

Lehká nápověda v úvodu naznačí, že jde o brankáře vychovaného na severu země. V podstatě celou kariéru chytá v Athletiku Bilbao, což je baskický fenomén, který hráče jiného původu vůbec nestaví.

Jedničkou klubu od řeky Nervión je devětadvacetiletý zkušený brankář už sedm sezon v řadě. Dohromady odchytal v Bilbau 264 zápasů, čistých kont má 83. Bez inkasovaného gólu odchází zhruba každý třetí zápas.

Španělský brankář Unai Simón zasahuje v zápase s Rakouskem.

I proto je dlouhodobě číslem jedna také v reprezentaci, přestože byste snadno mohli namítnout, že by si šanci zasloužil i sympaťák David Raya z Arsenalu, v němž letos vyhrál titul a zahrál si finále Champions League. Nebo barcelonský talent Joan García, čerstvý mistr a nejlepší brankář španělské ligy.

Ne, na mistrovství světa musejí oba uznat, že pravým favoritem trenéra Luise de la Fuenteho je bez diskuze Simón. Brankář, který před dvěma lety tým dovedl k vítězství na mistrovství Evropy. V play off inkasoval vždy maximálně jednou a skupinou tehdy Španělé prolétli s nulou.

Zeď.

On sám by určitě chválil hlavně obranu, díky které nemá zatím na turnaji příliš práce. Proti Kapverdám (0:0) na něj šla jediná střela, se Saúdskou Arábií (4:0) to samé a s Uruguayí jakbysmet. A Rakušané dokonce na bránu nevyslali ani jeden pokus.

Brankář pomáhá i jinak. Rozehrávkou tým uklidňuje, při bránění organizuje. To všechno Simón zvládá.

Třeba i díky inovativním tréninkům, při kterých španělští brankáři využívají také brýle pro virtuální realitu. Což je testuje tak, jak klasické hřiště nedokáže.

Unai Simón z Bilbaa je brankářskou jedničkou Španělska na mistrovství světa. V červeném dresu za ním trénuje Joan García, opora Barcelony a nejlepší gólman španělské ligy v sezoně 2025/26.

Simónovi téměř nepřetržitě patří post španělské jedničky už šest let. Na evropském šampionátu 2021 se blýskl například v penaltovém rozstřelu se Španělskem, přestože ten další s Itálií už prohrál. Pak zmíněný triumf v létě 2024 a rok později získal s Bilbaem domácí pohár, což byla pro klub obrovská událost.

„To je víc než jinde vyhrát deset titulů,“ přesvědčoval tehdy Simón v rozhovoru pro The Guardian.

Teď zatím hladce projíždí dalším reprezentačním turnajem. Kam až zatím neprůstřelní Španělé dojdou?

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

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Německo
1:1
Paraguay
Francie
3:0
Švédsko
Jihoafrická republika
0:1
Kanada
Nizozemsko
1:1
Maroko
Portugalsko
2:1
Chorvatsko
Španělsko
3:0
Rakousko
USA
2:0
Bosna
Belgie
3:2
Senegal
Paraguay
Francie
Kanada
Maroko
USA
Belgie
Brazílie
Norsko
Mexiko
Anglie
Brazílie
2:1
Japonsko
Pobřeží slonoviny
1:2
Norsko
Mexiko
2:0
Ekvádor
Anglie
2:1
DR Kongo
Argentina
4. 7. 0:00
Kapverdy
Austrálie
3. 7. 20:00
Egypt
Švýcarsko
2:0
Alžírsko
Kolumbie
4. 7. 3:30
Ghana

O třetí místo

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 3 3 0 0 6:0 9
2. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 3 1 1 1 2:3 4
3. Jižní KoreaJižní Korea 3 1 0 2 2:3 3
4. ČeskoČesko 3 0 1 2 2:6 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 3 2 1 0 7:3 7
2. KanadaKanada 3 1 1 1 8:3 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 3 1 1 1 5:6 4
4. KatarKatar 3 0 1 2 2:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 3 2 1 0 7:1 7
2. MarokoMaroko 3 2 1 0 6:3 7
3. SkotskoSkotsko 3 1 0 2 1:4 3
4. HaitiHaiti 3 0 0 3 2:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 3 2 0 1 8:4 6
2. AustrálieAustrálie 3 1 1 1 2:2 4
3. ParaguayParaguay 3 1 1 1 2:4 4
4. TureckoTurecko 3 1 0 2 3:5 3

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 3 2 0 1 10:4 6
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 3 2 0 1 4:2 6
3. EkvádorEkvádor 3 1 1 1 2:2 4
4. CuraçaoCuraçao 3 0 1 2 1:9 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 3 2 1 0 10:4 7
2. JaponskoJaponsko 3 1 2 0 7:3 5
3. ŠvédskoŠvédsko 3 1 1 1 7:7 4
4. TuniskoTunisko 3 0 0 3 2:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BelgieBelgie 3 1 2 0 6:2 5
2. EgyptEgypt 3 1 2 0 5:3 5
3. ÍránÍrán 3 0 3 0 3:3 3
4. Nový ZélandNový Zéland 3 0 1 2 4:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 3 2 1 0 5:0 7
2. KapverdyKapverdy 3 0 3 0 2:2 3
3. UruguayUruguay 3 0 2 1 3:4 2
4. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 3 0 2 1 1:5 2

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 3 3 0 0 10:2 9
2. NorskoNorsko 3 2 0 1 8:7 6
3. SenegalSenegal 3 1 0 2 8:6 3
4. IrákIrák 3 0 0 3 1:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 3 3 0 0 8:1 9
2. RakouskoRakousko 3 1 1 1 6:6 4
3. AlžírskoAlžírsko 3 1 1 1 5:7 4
4. JordánskoJordánsko 3 0 0 3 3:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 3 2 1 0 4:1 7
2. PortugalskoPortugalsko 3 1 2 0 6:1 5
3. Demokratická republika KongoDR Kongo 3 1 1 1 4:3 4
4. UzbekistánUzbekistán 3 0 0 3 2:11 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 3 2 1 0 6:2 7
2. ChorvatskoChorvatsko 3 2 0 1 5:5 6
3. GhanaGhana 3 1 1 1 2:2 4
4. PanamaPanama 3 0 0 3 0:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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