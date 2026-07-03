Uznání i od Guinnessovy knihy. Španěl Simón neinkasoval na MS už 519 minut

Klidný baskický čahoun Unai Simón proti Rakousku (3:0) překonal šestatřicet let starý rekord italského gólmana Waltera Zengy a neinkasoval už 519 minut.
„Velké týmy se předvedou, když je to potřeba,“ chválil španělský trenér Luis de la Fuente téměř bezchybný výkon týmu. S pevnou obranou v zádech.
|
Španělsko - Rakousko 3:0, mistři Evropy v osmifinále. Dvakrát se trefil Oyarzabal
Simónova série se táhne už od katarského mistrovství, kde poslední gól dostal v 51. minutě utkání s Japonskem. Poté s nulou odchytal osmifinálový zápas s Marokem, které Španěly vyřadilo na penalty.
A v Severní Americe ještě neinkasoval. Stejně jako Mexičané, kteří rovněž udrželi čtyři nuly.
Simón a především španělská obrana jsou ještě o fous lepší, za což si vysloužili uznání třeba od účtu Guinnessovy knihy rekordů na sociálních sítích.
New record: Longest football (soccer) FIFA World Cup clean sheet ⚽🙌— Guinness World Records (@GWR) July 2, 2026
The longest time played in World Cup finals matches by a goalkeeper without conceding a goal is 519 minutes by Spain's Unai Simón 🇪🇸
Doma ve Španělsku teď všude zmiňují, že nejdelší sérii v národním týmu už nedrží ikonický Iker Casillas.
Teď je novým držákem dres s číslem 23.
Lehká nápověda v úvodu naznačí, že jde o brankáře vychovaného na severu země. V podstatě celou kariéru chytá v Athletiku Bilbao, což je baskický fenomén, který hráče jiného původu vůbec nestaví.
Jedničkou klubu od řeky Nervión je devětadvacetiletý zkušený brankář už sedm sezon v řadě. Dohromady odchytal v Bilbau 264 zápasů, čistých kont má 83. Bez inkasovaného gólu odchází zhruba každý třetí zápas.
I proto je dlouhodobě číslem jedna také v reprezentaci, přestože byste snadno mohli namítnout, že by si šanci zasloužil i sympaťák David Raya z Arsenalu, v němž letos vyhrál titul a zahrál si finále Champions League. Nebo barcelonský talent Joan García, čerstvý mistr a nejlepší brankář španělské ligy.
Ne, na mistrovství světa musejí oba uznat, že pravým favoritem trenéra Luise de la Fuenteho je bez diskuze Simón. Brankář, který před dvěma lety tým dovedl k vítězství na mistrovství Evropy. V play off inkasoval vždy maximálně jednou a skupinou tehdy Španělé prolétli s nulou.
Zeď.
🇪🇸 You shall not pass! 🇪🇸— Match of the Day (@BBCMOTD) July 2, 2026
🛡️ Spain haven't conceded in any of their last five World Cup games. The only other sides to keep five successive clean sheets at the finals are Italy (1990) and Switzerland (2006-2010)
🛡️ Unai Simon has the joint longest clean sheet run (5) by a… pic.twitter.com/dZxQZZqYs2
On sám by určitě chválil hlavně obranu, díky které nemá zatím na turnaji příliš práce. Proti Kapverdám (0:0) na něj šla jediná střela, se Saúdskou Arábií (4:0) to samé a s Uruguayí jakbysmet. A Rakušané dokonce na bránu nevyslali ani jeden pokus.
Brankář pomáhá i jinak. Rozehrávkou tým uklidňuje, při bránění organizuje. To všechno Simón zvládá.
Třeba i díky inovativním tréninkům, při kterých španělští brankáři využívají také brýle pro virtuální realitu. Což je testuje tak, jak klasické hřiště nedokáže.
Simónovi téměř nepřetržitě patří post španělské jedničky už šest let. Na evropském šampionátu 2021 se blýskl například v penaltovém rozstřelu se Španělskem, přestože ten další s Itálií už prohrál. Pak zmíněný triumf v létě 2024 a rok později získal s Bilbaem domácí pohár, což byla pro klub obrovská událost.
„To je víc než jinde vyhrát deset titulů,“ přesvědčoval tehdy Simón v rozhovoru pro The Guardian.
Teď zatím hladce projíždí dalším reprezentačním turnajem. Kam až zatím neprůstřelní Španělé dojdou?