Pořadatelé
Spojené státy americké, Kanada, Mexiko
Postupující z kvalifikací
Evropa (16 míst)
Jistá účast: Anglie, Francie, Chorvatsko, Portugalsko, Norsko, Německo, Nizozemsko, Španělsko, Belgie, Švýcarsko, Rakousko, Skotsko.
Baráž: Itálie, Turecko, Dánsko, Ukrajina, Polsko, Česko, Wales, Slovensko, Albánie, Kosovo, Irsko, Bosna, Rumunsko, Švédsko, Severní Makedonie, Severní Irsko.
- Dvanáct týmů postoupilo přímo z kvalifikace jako vítězové jednotlivých skupin.
- Další čtyři mužstva si účast na šampionátu zajistí z březnové baráže. Do ní postoupili druzí v pořadí ve skupinách a čtyři vítězové loňské Ligy národů, kteří neskončili na prvních dvou příčkách skupin.
Asie (8+1 mezikontinentální baráž)
Jistá účast: Japonsko, Írán, Uzbekistán, Jižní Korea, Jordánsko, Austrálie, Katar, Saúdská Arábie
Mezikontinentální baráž: Irák
- Šest týmů postoupilo přímo ze tří skupin 3. kvalifikačního kola (Japonsko, Írán, Uzbekistán, Jižní Korea, Jordánsko, Austrálie).
- Další dva účastníci vzešli ze šesti týmů 4. kvalifikačního kola (Saúdská Arábie, Katar)
- Do mezikontinentální baráže jde Irák, který ve dvou zápasech vyřadil Spojené arabské emiráty.
Afrika (9+1 mezikontinentální baráž)
Jistá účast: Maroko, Tunisko, Egypt, Alžírsko, Ghana, Kapverdy, Jižní Afrika, Pobřeží slonoviny, Senegal
Mezikontinentální baráž: Demokratická republika Kongo
- Dvanáct týmů postoupilo přímo z kvalifikace jako vítězové jednotlivých skupin, čtyři nejlepší z druhých míst si zahrají play off o účast v mezikontinentální baráži (Demokratická republika Kongo).
Jižní Amerika (6+1 mezikontinentální baráž)
Jistá účast: Argentina, Brazílie, Ekvádor, Uruguay, Kolumbie, Paraguay
Mezikontinentální baráž: Bolívie
- Kvalifikace už v září skončila, každá z deseti zemí odehrála od podzimu 2023 osmnáct zápasů, postup si zajistilo šest nejlepších, sedmou Bolívii čeká v březnu mezikontinentální baráž.
Severní a Střední Amerika (3+2 mezikontinentální baráž)
Jistá účast: Curacao, Panama, Haiti
Mezikontinentální baráž: Jamajka, Surinam
- Tři týmy postoupily jako vítězové tří skupin závěrečného třetího kola kvalifikace, dva nejlepší z druhých míst si zajistily účast v mezikontinentální baráži.
Oceánie (1+1 mezikontinentální baráž)
Jistá účast: Nový Zéland
Mezikontinentální baráž: Nová Kaledonie
Mezikontinentální baráž (FIFA play off)
Jistá účast: Irák, Demokratická republika Kongo, Bolívie, Nová Kaledonie, Surinam, Jamajka
- Turnaj, který se v březnu 2026 odehraje v mexických městech v Guadalajaře a Monterrey.
- Ze šesti účastníků budou dva nejvýše postavení v žebříčku FIFA nasazeni přímo do finálových utkání (Irák a DR Kongo). Losuje se 20. listopadu
- Semifinále i finále se hrají na jeden zápas. Vítězové obou finále postoupí na šampionát.