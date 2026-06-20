Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

ONLINE: Turecko - Paraguay, po úvodních prohrách hrají týmy o naději na postup

Autor:
Sledujeme online   4:10
Souboj poražených z úvodu turnaje: fotbalisté Turecka se ve svém druhém vystoupení na mistrovství světa pokusí proti Paraguayi napravit nečekanou překvapivou, ale zaslouženou porážku od Austrálie. Duel můžete od 5.00 sledovat v online reportáži.

Turečtí fotbalisté koušou zklamání po prohře 0:2 s Austrálií. | foto: Reuters

Jde o první vzájemné utkání Turků a Paraguayců. Hraje se na stadionu v Santa Claře v aglomeraci sanfranciského zálivu.

Turecko je na mistrovství světa poprvé od roku 2002, kdy získalo bronz. Jenže začalo porážkou 0:2.

„Zápas s Austrálií nás neodradil. Tím, že vyhrajeme zápas s Paraguayí, to napravíme,“ řekl sebevědomě obránce Samet Akaydin.

Paraguay je na MS po šestnácti letech, od Spojených států dostala čtyři branky (1:4).

Podle trenéra Gustava Alfara se hráči nechali strhnout atmosféro. „Musíte dát emoce stranou, protože na mistrovství světa musíte myslet především na to, abyste všechno dělali správně,“ řekl kouč.

MS ve fotbale 2026
19. 6. 2026 21:00
Konec zápasu
USA : Austrálie 2 : 0
(2 : 0)
Góly:
11. C. Burgess (vla.), 43. A. Freeman
Góly:
Sestavy:
M. Freese - S. Dest (80. J. Scally), C. Richards, A. Robinson (80. A. Trusty), T. Ream, A. Freeman - T. Adams, W. McKennie (90. G. Reyna), M. Tillman - R. Pepi (74. S. Berhalter), F. Balogun (90. H. Wright)
Sestavy:
P. Beach - A. Circati, J. Italiano, J. Bos, H. Souttar, C. Burgess (46. J. Geria) - A. O'Neill, P. Okon-Engstler (78. J. Irvine), M. Leckie (61. C. Volpato) - M. Touré (46. N. Irankunda), N. Velupillay (46. C. Metcalfe)
Náhradníci:
M. Turner, J. Scally, B. Aaronson, T. Weah, G. Reyna, H. Wright, M. Robinson, C. Roldán, A. Trusty, M. Arfsten, A. Zendejas, S. Berhalter, C. Brady, M. McKenzie
Náhradníci:
M. Ryan, M. Degenek, A. Behich, J. Irvine, A. Hrustic, A. Mabil, C. Metcalfe, C. Volpato, C. Devlin , T. Yengi, J. Geria, K. Trewin, L. Herrington, P. Izzo, N. Irankunda
Žluté karty:
56. A. Robinson, 89. F. Balogun, 90. C. Richards
Žluté karty:
16. J. Bos, 32. A. Circati, 89. H. Souttar, 89. J. Italiano

Počet diváků: 66 925

Přejít na online reportáž
Vstoupit do diskuse

MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Český tým čeká po prohraném zápase s Jižní Koreou ještě utkání s Jižní Afrikou a Mexikem. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Tipsport - partner programu

Skupina D

Skupina F

Skupina E

Skupina H

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Tipsport - partner programu

Skupina B

Skupina A

Skupina D

Skupina C

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 2 2 0 0 3:0 6
2. Jižní KoreaJižní Korea 2 1 0 1 2:2 3
3. ČeskoČesko 2 0 1 1 2:3 1
4. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 2 0 1 1 1:3 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KanadaKanada 2 1 1 0 7:1 4
2. ŠvýcarskoŠvýcarsko 2 1 1 0 5:2 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 2 0 1 1 2:5 1
4. KatarKatar 2 0 1 1 1:7 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 2 1 1 0 4:1 4
2. MarokoMaroko 2 1 1 0 2:1 4
3. SkotskoSkotsko 2 1 0 1 1:1 3
4. HaitiHaiti 2 0 0 2 0:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 2 2 0 0 6:1 6
2. AustrálieAustrálie 2 1 0 1 2:2 3
3. TureckoTurecko 1 0 0 1 0:2 0
4. ParaguayParaguay 1 0 0 1 1:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 1 1 0 0 7:1 3
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 1 1 0 0 1:0 3
3. EkvádorEkvádor 1 0 0 1 0:1 0
4. CuraçaoCuraçao 1 0 0 1 1:7 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvédskoŠvédsko 1 1 0 0 5:1 3
2. JaponskoJaponsko 1 0 1 0 2:2 1
3. NizozemskoNizozemsko 1 0 1 0 2:2 1
4. TuniskoTunisko 1 0 0 1 1:5 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ÍránÍrán 1 0 1 0 2:2 1
2. Nový ZélandNový Zéland 1 0 1 0 2:2 1
3. BelgieBelgie 1 0 1 0 1:1 1
4. EgyptEgypt 1 0 1 0 1:1 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. UruguayUruguay 1 0 1 0 1:1 1
2. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 1 0 1 0 1:1 1
3. ŠpanělskoŠpanělsko 1 0 1 0 0:0 1
4. KapverdyKapverdy 1 0 1 0 0:0 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NorskoNorsko 1 1 0 0 4:1 3
2. FrancieFrancie 1 1 0 0 3:1 3
3. SenegalSenegal 1 0 0 1 1:3 0
4. IrákIrák 1 0 0 1 1:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 1 1 0 0 3:0 3
2. RakouskoRakousko 1 1 0 0 3:1 3
3. JordánskoJordánsko 1 0 0 1 1:3 0
4. AlžírskoAlžírsko 1 0 0 1 0:3 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 1 1 0 0 3:1 3
2. Demokratická republika KongoDR Kongo 1 0 1 0 1:1 1
3. PortugalskoPortugalsko 1 0 1 0 1:1 1
4. UzbekistánUzbekistán 1 0 0 1 1:3 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 1 1 0 0 4:2 3
2. GhanaGhana 1 1 0 0 1:0 3
3. PanamaPanama 1 0 0 1 0:1 0
4. ChorvatskoChorvatsko 1 0 0 1 2:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Nejčtenější

KVÍZ: Velký fotbalový test. Jak pečlivě sledujete probíhající MS?

Pohled na Dallas Stadium před víkendovým zápasem Nizozemska s Japonskem.

Po dlouhých dvaceti letech se na mistrovství světa probojovali i čeští fotbalisté. Na velkolepém turnaji v Americe bojují v konkurenci těch nejlepších týmů planety. Sledujete národní tým pozorně? A...

Česko - JAR 1:1, postup se komplikuje. Z penalty po Šulcově ruce srovnal Mokoena

Zklamaní čeští fotbalisté po ztrátě bodů s Jihoafrickou republikou.

Od našeho zpravodaje v USA Ani podruhé na fotbalovém mistrovství světa neudrželi vedení. Čeští reprezentanti mají z dobře rozehraného zápasu s Jihoafrickou republikou pouze bod za remízu 1:1 a výrazně si zavařili v boji o...

Korea - Česko 2:1, po Krejčího gólu euforie, soupeř ale dvěma zásahy utkání zvrátil

Zklamaný kapitán Ladislav Krejčí po prohře s Jižní Koreou na mistrovství světa

Od našeho zpravodaje v Mexiku Čeští fotbalisté v prvním zápase mistrovství světa vedli, ale výsledek proti Koreji neudrželi. Na gól kapitána Krejčího odpověděl záhy šikovný In-pom, který deset minut před koncem připravil gól i...

MS ve fotbale 2026: program, skupiny, kdy hrají Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

Mistrovství světa ve fotbale se v roce 2026 vůbec poprvé hraje za účasti 48 týmů a hostí jej tři země – USA, Mexiko a Kanada. A v akci jsou i Češi. Národní tým na světovém šampionátu bojuje po 20...

MS ve fotbale 2026 ONLINE: USA mají druhou výhru, slaví i Maroko

Sledujeme online
Ismáíl Saibárí (Maroko) slaví gól už ve druhé minutě utkání proti Skotsku na...

Fotbalové mistrovství světa se letos koná ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku od 11. června do 19. července. Poprvé v historii se ho účastní 48 týmů, což znamená rekordních 104 zápasů. A...

Brazílie - Haiti 3:0, Dominantní vystoupení s hořkou ztrátou. Soupeř první vyřazený

Aktualizujeme
Brazilský útočník Matheus Cunha slaví se spoluhráči svůj druhý gól proti Haiti...

Fotbalisté Brazílie porazili 3:0 Haiti a na mistrovství světa si připsali první výhru. Favorit rozhodl ve Filadelfii třemi góly v úvodním dějství, dvakrát se prosadil Matheus Cunha a další branku...

20. června 2026  2:32,  aktualizováno  4:40

MS ve fotbale 2026 ONLINE: USA mají druhou výhru, slaví i Maroko

Sledujeme online
Ismáíl Saibárí (Maroko) slaví gól už ve druhé minutě utkání proti Skotsku na...

Fotbalové mistrovství světa se letos koná ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku od 11. června do 19. července. Poprvé v historii se ho účastní 48 týmů, což znamená rekordních 104 zápasů. A...

20. června 2026  4:28

ONLINE: Turecko - Paraguay, po úvodních prohrách hrají týmy o naději na postup

Sledujeme online
Turečtí fotbalisté koušou zklamání po prohře 0:2 s Austrálií.

Souboj poražených z úvodu turnaje: fotbalisté Turecka se ve svém druhém vystoupení na mistrovství světa pokusí proti Paraguayi napravit nečekanou překvapivou, ale zaslouženou porážku od Austrálie....

20. června 2026  4:10

Skotsko - Maroko 0:1, rozhodl nejrychlejší gól MS. Africký tým kráčí za postupem

Marocký záložník Ismáíl Saibárí (vlevo) slaví se spoluhráčem Channúsem první...

Fotbalisté Maroka porazili na mistrovství světa v Bostonu ve skupině C Skotsko 1:0 a se čtyřmi body mají blízko k postupu. Ismáil Saibárí vstřelil už ve druhé minutě nejrychlejší gól na tomto...

19. června 2026  23:59,  aktualizováno  20. 6. 2:32

Nemá snad kondici? Německý sudí Zwayer měl křeče, napil se shotu a zápas dokončil

Německý sudí Felix Zwayer měl v závěru utkání mezi Spojenými státy a Austrálií...

Ve vypjatém závěru řešil konflikty mezi hráči. Když se pak německý rozhodčí Felix Zwayer rozběhl se žlutou kartou k americkému obránci Chrisi Richardsovi, podlomila se mu levá noha. Sedl si na...

20. června 2026

Odchází nám lídři, ale rostou noví. Sivok o sparťanské sezoně bez titulu i změnách

Premium
Tomáš Sivok na sparťanském tréninku

„Někteří byli uspokojení.“ Tomáš Sivok otevřeně pojmenovává důvody sparťanského neúspěchu v minulé sezoně. Sportovní manažer Letenských mluví o ztraceném charakteru týmu, chystané obměně hráčů i...

20. června 2026

USA - Austrálie 2:0, góly padly v první půli, hostitelé mají druhou výhru a postupují

Americký obránce Alex Freeman hlavičkuje do australské sítě, australský brankář...

Spojené státy na fotbalovém šampionátu získaly druhé vítězství. Díky dvěma brankám v prvním poločase porazily Austrálii 2:0. Se šesti body mají jistý postup do vyřazovací fáze a zároveň směřují k...

19. června 2026  20:17,  aktualizováno  23:04

KOMENTÁŘ: Výsledek ubránit, ne uhrát. Češi se lekli šance, ničí je bázlivá mentalita

Premium
Zamyšlený český trenér Miroslav Koubek.

Od našeho zpravodaje v USA Neudržel se, nechtěl si hrát na diplomata. Huga Broose, trenérského mazáka z Belgie, který od lavičky šéfuje Jihoafričanům, český výkon ve čtvrtek večer mírně řečeno neohromil. „Mají fyzický tým, ale...

19. června 2026

Populární argentinská herečka žádá Messiho o odpuštění. Lhala o jeho otci

Dojatý Lionel Messi kyne argentinským fanouškům po zápase s Alžírskem, kterému...

Populární argentinská herečka a moderátorka Florencia Peňa uprostřed živého televizním vysílání ve studiu zalapala po dechu. „Cože? Opravdu to mám říct?“ podivila se nad informací, kterou dostala od...

19. června 2026  19:14

Třetí nejslabší výkon za poslední rok, hodnotili čtenáři. U nich propadli střídající

Čeští fotbalisté během občerstvovací pauzy v utkání s Jihoafrickou republikou.

Nelíbil se expertům napříč fotbalovým světem, nelíbil se ani čtenářům iDNES.cz. Čeští reprezentanti si za výkon ve svém druhém vystoupení na mistrovství světa pochvalu zrovna nevysloužili, od...

19. června 2026  16:27

Otestujte na eMiminu svítící lahvičku na učení NUK Perfect Match Koala
Otestujte na eMiminu svítící lahvičku na učení NUK Perfect Match Koala

Chcete, aby si vaše dítě vybudovalo správné návyky pro dodržování pitného režimu? Práci vám usnadní dětská lahev NUK Perfect Match Koala, jejíž...

Tijani definitivně opouští Slavii. Vrací se do Maďarska, bude hrát za Újpest

Muhamed Tijani se raduje po vstřeleném gólu proti Tiraspolu.

Fotbalista Muhamed Tijani přestoupil z pražské Slavie do maďarského klubu Újpest. Pětadvacetiletý Nigerijec působil v tamní soutěži už na jaře, oblékal dres týmu Nyíregyháza Spartacus.

19. června 2026  15:45

V Sigmě hrál od deseti let, teď se Sláma loučí: Potřeboval jsem změnu

Olomoucký Jiří Sláma (vpravo) v akci proti Mohuči.

Ve fotbalové Olomouci strávil sedmnáct let. To už je pořádná porce. Teď ovšem nastal čas, aby se posunul o dům dál. Levý obránce Jiří Sláma toho zažil na Hané mnoho. S béčkem vyhrál třetí ligu, v...

19. června 2026  15:36

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.