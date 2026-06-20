ONLINE: Turecko - Paraguay, po úvodních prohrách hrají týmy o naději na postup

Jde o první vzájemné utkání Turků a Paraguayců. Hraje se na stadionu v Santa Claře v aglomeraci sanfranciského zálivu.
Turecko je na mistrovství světa poprvé od roku 2002, kdy získalo bronz. Jenže začalo porážkou 0:2.
„Zápas s Austrálií nás neodradil. Tím, že vyhrajeme zápas s Paraguayí, to napravíme,“ řekl sebevědomě obránce Samet Akaydin.
Paraguay je na MS po šestnácti letech, od Spojených států dostala čtyři branky (1:4).
Podle trenéra Gustava Alfara se hráči nechali strhnout atmosféro. „Musíte dát emoce stranou, protože na mistrovství světa musíte myslet především na to, abyste všechno dělali správně,“ řekl kouč.
11. C. Burgess (vla.), 43. A. Freeman
M. Freese - S. Dest (80. J. Scally), C. Richards, A. Robinson (80. A. Trusty), T. Ream, A. Freeman - T. Adams, W. McKennie (90. G. Reyna), M. Tillman - R. Pepi (74. S. Berhalter), F. Balogun (90. H. Wright)
P. Beach - A. Circati, J. Italiano, J. Bos, H. Souttar, C. Burgess (46. J. Geria) - A. O'Neill, P. Okon-Engstler (78. J. Irvine), M. Leckie (61. C. Volpato) - M. Touré (46. N. Irankunda), N. Velupillay (46. C. Metcalfe)
M. Turner, J. Scally, B. Aaronson, T. Weah, G. Reyna, H. Wright, M. Robinson, C. Roldán, A. Trusty, M. Arfsten, A. Zendejas, S. Berhalter, C. Brady, M. McKenzie
M. Ryan, M. Degenek, A. Behich, J. Irvine, A. Hrustic, A. Mabil, C. Metcalfe, C. Volpato, C. Devlin , T. Yengi, J. Geria, K. Trewin, L. Herrington, P. Izzo, N. Irankunda
56. A. Robinson, 89. F. Balogun, 90. C. Richards
16. J. Bos, 32. A. Circati, 89. H. Souttar, 89. J. Italiano
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