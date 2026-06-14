Hněv z Turecka doléhá až do Ameriky. Odpusťte, žádali hráči. Kritiku přijímáme

Turci často přehánějí. Když jejich tým zvítězí, vidí ho na zlato. Když prohrají, dělají z neúspěchu národní tragédii.
„Snadno se necháme unést euforií, částečně kvůli naší kultuře,“ vysvětlil dlouholetý reprezentant Halil Altintop, jenž na sklonku kariéry hrával i za Slavii.
Humbuk kolem mistrovství světa byl v zemi obrovský. Možná až příliš velký. „Tým má obrovskou kvalitu, zvýšil očekávání,“ pronesl Altintop ve studiu německé televize Magenta.
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V této situace se pak zklamání při neúspěchu násobí. Proto také v titulcích tureckých médií nejčastěji zaznívá slovo šok.
„Když prohrajete, musíte přijmout veškerou kritiku, i když je nespravedlivá,“ poznamenal trenér Vincenzo Montella po utkání na tiskové konferenci.
„Jsme nesmírně smutní, je nám to moc líto. Australané hráli velmi dobře. Měli jsme šanci, byli jsme blízko gólu, ale bohužel,“ citoval italského kouče deník Hürriyet.
Turci měli víc než sedmdesátiprocentní držení míče, napřáhli ke třiceti střelám, osm z nich šlo do prostoru brány, trefili tyč. V pokutovém území měli před padesát doteků, k tomu osm rohů. Ale gól nedali a inkasovali z brejků po střelách ze střední vzdálenosti.
„Je demoralizující, když nějak hrajete, držíte míč, ale pak prohráváte. Měli jsme to zvládnout lépe,“ řekl Aktürkoglu.
„Naši fanoušci vstávali hodně brzy a my jim chtěli darovat vítězství. Jenže jsme to pokazili,“ litoval. „Uděláme všechno, abychom zbývající dva zápasy vyhráli. Poučíme se z chyb, není je třeba vytahovat ven.“
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Ve skupině D narazí Turci ještě na Spojené státy a Paraguay.
„Můžeme to napravit, máme čas. Hráli jsme pomalu, neseděla nám taktika soupeře, která proti nám fungovala. Oni si vedli velmi dobře,“ uvedl kouč Montella. „Bylo velmi těžké prorazit jejich obranu. Měli v ní fyzicky silné hráče a proti takovým týmům to není jednoduché.“
Kapitán Hakan Çalhanoğlu na porážce našel jedno pozitivum. „Prohrát první zápas nikdy není dobré, ale někdy je facka, kterou jsme dostali, užitečná proto, abychom se znovu postavili na nohy. Ještě nic nekončí.“