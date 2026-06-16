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MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

Třetí trenér během jednoho večera. Tuniské fotbalisty nakonec přebírá Renard

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  8:30
Fotbalisty Tuniska na mistrovství světa po odvolání Sabriho Lamouchiho, jenž skončil po úvodní porážce 1:5 se Švédy, převezme jiný francouzský kouč Hervé Renard. V tuniské televizi jeho příchod oznámil šéf tamní federace Moez Nasrí. Renard se k týmu připojí už v úterý v Monterrey.
Trenér Hervé Renard a redaktorka iDNES.cz Lucie Macháčová na stadionu Viktorie...

Trenér Hervé Renard a redaktorka iDNES.cz Lucie Macháčová na stadionu Viktorie Žižkov | foto: archiv Lucie Macháčové

Hervé Renard, trenér saúdské fotbalové reprezentace
Trenér Saudské Arábie Herve Renard během zápasu s Mexikem.
Herve Renard, trenér fotbalistů Saúdské Arábie
Herve Renard, trenér fotbalistů Saúdské Arábie
13 fotografií

Čtyřiapadesátiletý Lamouchi vedl tuniskou reprezentaci od ledna. Odehrál s ní pět zápasů, z toho čtyři skončily porážkou. Šampionát zahájilo Tunisko v neděli v Monterrey v Mexiku debaklem se Švédskem, den nato se Lamouchi loučil.

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O tři roky starší Renard bude už na třetím šampionátu a pokaždé s jiným týmem. V roce 2018 byl na lavičce Maroka o čtyři roky později vedl Saúdskou Arábii a postaral se o senzaci díky výhře nad pozdějšími mistry světa z Argentiny.

Ve stejné roli se chystal i na současný šampionát, ale po dvou porážkách v přípravě byl v dubnu odvolán. Nakonec se na turnaj stejně dostal. V africkém fotbale má jeho jméno skvělý zvuk. V minulosti dovedl ke zlatu na kontinentálním šampionátu Zambii a Pobřeží slonoviny.

Hervé Renard jako saúdský trenér během zápasu s Mexikem.

„Renard převezme národní tým do konce mistrovství světa 2026. Do Monterrey dorazí v úterý a povede první trénink,“ řekl Nasrí. Původně měl podle médií k týmu přijít jejich krajan Munzer Kebajer.

Tunisané odehrají druhý zápas skupiny F v sobotu proti Japonsku. O pět dnů později nastoupí proti Nizozemsku. Na světovém šampionátu startují pošesté, do vyřazovací fáze dosud nikdy nepostoupili.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začíná ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

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Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 1 1 0 0 2:0 3
2. Jižní KoreaJižní Korea 1 1 0 0 2:1 3
3. ČeskoČesko 1 0 0 1 1:2 0
4. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 1 0 0 1 0:2 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KanadaKanada 1 0 1 0 1:1 1
2. Bosna a HercegovinaBosna 1 0 1 0 1:1 1
3. KatarKatar 1 0 1 0 1:1 1
4. ŠvýcarskoŠvýcarsko 1 0 1 0 1:1 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. SkotskoSkotsko 1 1 0 0 1:0 3
2. BrazílieBrazílie 1 0 1 0 1:1 1
3. MarokoMaroko 1 0 1 0 1:1 1
4. HaitiHaiti 1 0 0 1 0:1 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 1 1 0 0 4:1 3
2. AustrálieAustrálie 1 1 0 0 2:0 3
3. TureckoTurecko 1 0 0 1 0:2 0
4. ParaguayParaguay 1 0 0 1 1:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 1 1 0 0 7:1 3
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 1 1 0 0 1:0 3
3. EkvádorEkvádor 1 0 0 1 0:1 0
4. CuraçaoCuraçao 1 0 0 1 1:7 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvédskoŠvédsko 1 1 0 0 5:1 3
2. JaponskoJaponsko 1 0 1 0 2:2 1
3. NizozemskoNizozemsko 1 0 1 0 2:2 1
4. TuniskoTunisko 1 0 0 1 1:5 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ÍránÍrán 1 0 1 0 2:2 1
2. Nový ZélandNový Zéland 1 0 1 0 2:2 1
3. BelgieBelgie 1 0 1 0 1:1 1
4. EgyptEgypt 1 0 1 0 1:1 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. UruguayUruguay 1 0 1 0 1:1 1
2. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 1 0 1 0 1:1 1
3. ŠpanělskoŠpanělsko 1 0 1 0 0:0 1
4. KapverdyKapverdy 1 0 1 0 0:0 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 0 0 0 0 0:0 0
2. SenegalSenegal 0 0 0 0 0:0 0
3. NorskoNorsko 0 0 0 0 0:0 0
4. IrákIrák 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 0 0 0 0 0:0 0
2. RakouskoRakousko 0 0 0 0 0:0 0
3. AlžírskoAlžírsko 0 0 0 0 0:0 0
4. JordánskoJordánsko 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. PortugalskoPortugalsko 0 0 0 0 0:0 0
2. KolumbieKolumbie 0 0 0 0 0:0 0
3. UzbekistánUzbekistán 0 0 0 0 0:0 0
4. Demokratická republika KongoKongo 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ChorvatskoChorvatsko 0 0 0 0 0:0 0
2. PanamaPanama 0 0 0 0 0:0 0
3. AnglieAnglie 0 0 0 0 0:0 0
4. GhanaGhana 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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