Třetí trenér během jednoho večera. Tuniské fotbalisty nakonec přebírá Renard

Čtyřiapadesátiletý Lamouchi vedl tuniskou reprezentaci od ledna. Odehrál s ní pět zápasů, z toho čtyři skončily porážkou. Šampionát zahájilo Tunisko v neděli v Monterrey v Mexiku debaklem se Švédskem, den nato se Lamouchi loučil.
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O tři roky starší Renard bude už na třetím šampionátu a pokaždé s jiným týmem. V roce 2018 byl na lavičce Maroka o čtyři roky později vedl Saúdskou Arábii a postaral se o senzaci díky výhře nad pozdějšími mistry světa z Argentiny.
Ve stejné roli se chystal i na současný šampionát, ale po dvou porážkách v přípravě byl v dubnu odvolán. Nakonec se na turnaj stejně dostal. V africkém fotbale má jeho jméno skvělý zvuk. V minulosti dovedl ke zlatu na kontinentálním šampionátu Zambii a Pobřeží slonoviny.
„Renard převezme národní tým do konce mistrovství světa 2026. Do Monterrey dorazí v úterý a povede první trénink,“ řekl Nasrí. Původně měl podle médií k týmu přijít jejich krajan Munzer Kebajer.
Tunisané odehrají druhý zápas skupiny F v sobotu proti Japonsku. O pět dnů později nastoupí proti Nizozemsku. Na světovém šampionátu startují pošesté, do vyřazovací fáze dosud nikdy nepostoupili.