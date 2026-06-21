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MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

ONLINE: Tunisko - Japonsko 0:2, v úvodu se trefil Kamada, pak zvyšuje Ueda

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Sledujeme online   5:32aktualizováno  6:31
Když tuniští fotbalisté minulý týden na úvod mistrovství světa dostali pět branek, odnesl to trenér Lamouchi. V druhém utkání na turnaji proti Japonsku povede tým už kouč Renard. Duel můžete od 6.00 sledovat v online reportáži.
Fotogalerie2

Japonský záložník Daiči Kamada (vlevo) slaví gól do sítě Tuniska. | foto: AP

Francouzský trenér Hervé Renard je na třetím MS, přičemž pokaždé se na něm představil s jinou zemí. V roce 2018 byl na lavičce Maroka a o čtyři roky později vedl Saúdskou Arábii, s níž se postaral o senzaci díky výhře nad pozdějšími mistry světa z Argentiny.

Tunisané prohráli pět z dosavadních šesti vzájemných utkání s Japonci včetně toho na MS 2002. Tehdy domácí tým zvítězil 2:0.

Japonci na úvod turnaje dvakrát prohrávali s Nizozemci, ale pokaždé dokázali srovnat. Na 2:2 to bylo v poslední minutě.

MS ve fotbale 2026
21. 6. 2026 6:00
Zápas probíhá
Tunisko : Japonsko 0 : 2
(0 : 2)
Góly:
Góly:
4. D. Kamada, 31. A. Ueda
Sestavy:
A. Dahmán - Y. Valery, O. Reqíq, M. Tálbí, D. Brún, A. Abdí - H. Medžbrí, A. Schirí, S. Tounekti - I. Saad, A. bin Slímán
Sestavy:
Z. Suzuki - T. Tomijasu, K. Itakura, H. Ito - R. Doan, A. Tanaka, D. Kamada, K. Nakamura - D. Ito, A. Ueda, K. Sano
Náhradníci:
E. Achouri, F. Šawát, I. Garbí, M. Hadž Mahmúd, R. Khedira, M. ben Hamída, M. bin Wanás, M. Aš-Šámich, S. bin Hasan, Á. Arús, M. Nafátí, R. Šicháví, H. Mastúrí, C. Ajjárí, R. al-Lúmí
Náhradníci:
D. Suzuki, K. Šiogaj, T. Hajakawa, K. Goto, K. Ogawa, A. Seko, K. Osako, J. Suzuki, C. Watanabe, Š. Taniguči, J. Sugawara, J. Nagatomo, D. Maeda
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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Český tým čeká po prohraném zápase s Jižní Koreou ještě utkání s Jižní Afrikou a Mexikem. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

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Skupina F

Skupina H

Skupina G

Skupina J

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
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Skupina C

Skupina D

Skupina F

Skupina E

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 2 2 0 0 3:0 6
2. Jižní KoreaJižní Korea 2 1 0 1 2:2 3
3. ČeskoČesko 2 0 1 1 2:3 1
4. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 2 0 1 1 1:3 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KanadaKanada 2 1 1 0 7:1 4
2. ŠvýcarskoŠvýcarsko 2 1 1 0 5:2 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 2 0 1 1 2:5 1
4. KatarKatar 2 0 1 1 1:7 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 2 1 1 0 4:1 4
2. MarokoMaroko 2 1 1 0 2:1 4
3. SkotskoSkotsko 2 1 0 1 1:1 3
4. HaitiHaiti 2 0 0 2 0:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 2 2 0 0 6:1 6
2. AustrálieAustrálie 2 1 0 1 2:2 3
3. ParaguayParaguay 2 1 0 1 2:4 3
4. TureckoTurecko 2 0 0 2 0:3 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 2 2 0 0 9:2 6
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 2 1 0 1 2:2 3
3. EkvádorEkvádor 2 0 1 1 0:1 1
4. CuraçaoCuraçao 2 0 1 1 1:7 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 2 1 1 0 7:3 4
2. ŠvédskoŠvédsko 2 1 0 1 6:6 3
3. JaponskoJaponsko 1 0 1 0 2:2 1
4. TuniskoTunisko 1 0 0 1 1:5 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ÍránÍrán 1 0 1 0 2:2 1
2. Nový ZélandNový Zéland 1 0 1 0 2:2 1
3. BelgieBelgie 1 0 1 0 1:1 1
4. EgyptEgypt 1 0 1 0 1:1 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. UruguayUruguay 1 0 1 0 1:1 1
2. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 1 0 1 0 1:1 1
3. ŠpanělskoŠpanělsko 1 0 1 0 0:0 1
4. KapverdyKapverdy 1 0 1 0 0:0 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NorskoNorsko 1 1 0 0 4:1 3
2. FrancieFrancie 1 1 0 0 3:1 3
3. SenegalSenegal 1 0 0 1 1:3 0
4. IrákIrák 1 0 0 1 1:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 1 1 0 0 3:0 3
2. RakouskoRakousko 1 1 0 0 3:1 3
3. JordánskoJordánsko 1 0 0 1 1:3 0
4. AlžírskoAlžírsko 1 0 0 1 0:3 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 1 1 0 0 3:1 3
2. Demokratická republika KongoDR Kongo 1 0 1 0 1:1 1
3. PortugalskoPortugalsko 1 0 1 0 1:1 1
4. UzbekistánUzbekistán 1 0 0 1 1:3 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 1 1 0 0 4:2 3
2. GhanaGhana 1 1 0 0 1:0 3
3. PanamaPanama 1 0 0 1 0:1 0
4. ChorvatskoChorvatsko 1 0 0 1 2:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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