ONLINE: Tunisko - Japonsko 0:2, v úvodu se trefil Kamada, pak zvyšuje Ueda

Francouzský trenér Hervé Renard je na třetím MS, přičemž pokaždé se na něm představil s jinou zemí. V roce 2018 byl na lavičce Maroka a o čtyři roky později vedl Saúdskou Arábii, s níž se postaral o senzaci díky výhře nad pozdějšími mistry světa z Argentiny.
Tunisané prohráli pět z dosavadních šesti vzájemných utkání s Japonci včetně toho na MS 2002. Tehdy domácí tým zvítězil 2:0.
Japonci na úvod turnaje dvakrát prohrávali s Nizozemci, ale pokaždé dokázali srovnat. Na 2:2 to bylo v poslední minutě.
A. Dahmán - Y. Valery, O. Reqíq, M. Tálbí, D. Brún, A. Abdí - H. Medžbrí, A. Schirí, S. Tounekti - I. Saad, A. bin Slímán
Z. Suzuki - T. Tomijasu, K. Itakura, H. Ito - R. Doan, A. Tanaka, D. Kamada, K. Nakamura - D. Ito, A. Ueda, K. Sano
E. Achouri, F. Šawát, I. Garbí, M. Hadž Mahmúd, R. Khedira, M. ben Hamída, M. bin Wanás, M. Aš-Šámich, S. bin Hasan, Á. Arús, M. Nafátí, R. Šicháví, H. Mastúrí, C. Ajjárí, R. al-Lúmí
D. Suzuki, K. Šiogaj, T. Hajakawa, K. Goto, K. Ogawa, A. Seko, K. Osako, J. Suzuki, C. Watanabe, Š. Taniguči, J. Sugawara, J. Nagatomo, D. Maeda