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MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

Tuchelův životní příběh: Mojito namíchat neuměl, teď s Anglií pomýšlí na medaili

David Čermák
  14:39
Thomas Tuchel si užívá vítězství Anglie nad Srbskem.

Thomas Tuchel si užívá vítězství Anglie nad Srbskem. | foto: Reuters

Mladý Thomas Tuchel v dresu Stuttgarter Kickers.
Trenér anglických fotbalistů Thomas Tuchel vyhlíží osmifinálový duel...
Anglický tým trenéra Thomase Tuchela si v hlavním městě Mexika zvykal na...
Trenér Anglie Thomas Tuchel během utkání s DR Kongo.
19 fotografií
Někdo má v pětadvaceti život nalajnovaný a přesně ví, kam chce směřovat. To nebyl jeho případ. Když sny o fotbalové kariéře vymazalo Thomasi Tuchelovi zničené koleno, vůbec nevěděl, co dál. Obcházel bary ve Stuttgartu, a když ho pětkrát odmítli kvůli nedostatku praxe, pošesté zalhal: „Ale jasně, že umím mixovat drinky!“

Skutečnost byla jiná: „Nechtěl bych pít to, co jsem tenkrát lidem připravoval. Moje specialita? Mizerně namíchané mojito.“

Co by si tenkrát asi Tuchel pomyslel, kdyby mu někdo prozradil, že o necelých třicet let později povede anglickou reprezentaci na mistrovství světa?

A že to s jeho šancemi vůbec nebude vypadat špatně?

Stačí v sobotu večer v Miami porazit Norsko a Anglie s německým koučem na lavičce bude rázem ve hře o medaili. Což je mimochodem vzácnost: ačkoli se to nezdá, země, která fotbal hrdě označuje za svůj vynález, má „jen“ zlato z domácího šampionátu v roce 1966.

Stříbro? Bronz? Nikdy nic.

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Pokud se to povede zrovna s Tuchelem, bude to vyvrcholení pozoruhodného příběhu. Pohádky o chlapovi, který byl dlouho za outsidera, ale život mu všechny facky začal v dobrém vracet.

Aby nevznikla mýlka: jako hráč neměl úplně špatně našlápnuto. Třikrát naskočil za reprezentační osmnáctku, ve Stuttgarter Kickers nakoukl do druhé bundesligy, ale když se optáte jeho tehdejšího českého spoluhráče Petra Vrabce, nevzpomene si: „Fakt tam tehdy byl? Pardon, ale vůbec si ho nevybavím.“

Mladý Thomas Tuchel v dresu Stuttgarter Kickers.

Pravda je, že Tuchel toho odkopal málo a nechytil se. To až o patro níž v Ulmu: ještě měl hlavu plnou vlasů, když se na dnes už zapomenuté pozici libera učil od Petra Škarabely, dalšího Čecha. Jenže když si pochroumal koleno, diagnóza ho zdrtila: vážné poškození chrupavky i čéškové šlachy.

Trvalo to, než si Tuchel přiznal, že už přes bolest nezvládne hrát. A ještě déle, než se psychicky oklepal. Aby netrápil rodiče, studoval na univerzitě obchod, ale víc ho bavily večery v baru, kde postupně získával sebevědomí: „Docházelo mi, že tam mě lidi mají rádi proto, jaký jsem. Když celý večer kmitáte a do tří ráno uklízíte, zocelí vás to.“

Ulm mezitím pod trenérem Ralfem Rangnickem poskočil ze třetí ligy do první a současný kouč rakouské reprezentace si vysloužil angažmá ve Stuttgartu. Tuchela si chtěl původně vzít s sebou jako mentora do béčka, ale zranění ho limitovalo tak moc, že Rangnicka napadla jiná věc: „Thomasi, nechceš ty začít trénovat? Mozek na to máš.“

Pavouk MS ve fotbale 2026: program play off, kdo s kým bude hrát

Trefa! Tuchel se do nové výzvy zažral se vším všudy a brzy bylo jasné, že se vymyká. Chcete půvabnou story jako příklad?

Když v létě 2008 připravoval na novou sezonu devatenáctku Mohuče, nechal hráče stoupat na kolech na dvoutisícovou rakouskou horu, na vrcholku zahrabal do země klubový odznáček zabalený v obalu od tyčinky a slíbil: „Chlapci, pokud budeme na konci sezony hrát finále, dojedu sem a vykopu ho.“

O deset měsíců později tým v semifinále vyklepl Brémy, hráči na slib dávno zapomněli, ale Tuchel ne: sedl do auta, přemluvil dva asistenty a společně potají vyrazili na daleký výlet. Po pětihodinové cestě se ubytovali v hotelu na úpatí hory, ráno už šlapali na špici a druhý den před finálovým zápasem Tuchel v kabině pustil video jako důkaz. Když se zadíval do kamery, křičel: „Tady je náš poklad! Já svůj slib splnil, teď si všichni splníme ten o titulu.“

Kouč fotbalistů Anglie Thomas Tuchel na tiskové konferenci.

Jak to asi dopadlo? Mohuč porazila talenty nabitý Dortmund a Jürgen Klopp, tenkrát v roli diváka, uznal: „Borussia měla deset lepších hráčů, ale prohrála s lepším týmem.“

Dál to znáte: Podceňovanou Mohuč vytáhl Tuchel do pohárů, s Dortmundem vyhrál německý pohár, s Paříží dva tituly, s Chelsea zase Ligu mistrů a s Bayernem bundesligu. Odhadnete, jak dopadne anglická mise? První nápověda už v sobotu večer.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Tipsport - partner programu

Čtvrtfinále

Semifinále

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Tipsport - partner programu

Osmifinále

Čtvrtfinále

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Německo
1:1
Paraguay
Francie
3:0
Švédsko
Jihoafrická republika
0:1
Kanada
Nizozemsko
1:1
Maroko
Portugalsko
2:1
Chorvatsko
Španělsko
3:0
Rakousko
USA
2:0
Bosna
Belgie
3:2
Senegal
Paraguay
0:1
Francie
Kanada
0:3
Maroko
Portugalsko
0:1
Španělsko
USA
1:4
Belgie
Francie
2:0
Maroko
Španělsko
2:1
Belgie
Francie
Norsko
11. 7. 23:00
Anglie
Argentina
12. 7. 3:00
Švýcarsko
Brazílie
1:2
Norsko
Mexiko
2:3
Anglie
Argentina
3:2
Egypt
Švýcarsko
0:0
Kolumbie
Brazílie
2:1
Japonsko
Pobřeží slonoviny
1:2
Norsko
Mexiko
2:0
Ekvádor
Anglie
2:1
DR Kongo
Argentina
3:2
Kapverdy
Austrálie
1:1
Egypt
Švýcarsko
2:0
Alžírsko
Kolumbie
1:0
Ghana

O třetí místo

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 3 3 0 0 6:0 9
2. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 3 1 1 1 2:3 4
3. Jižní KoreaJižní Korea 3 1 0 2 2:3 3
4. ČeskoČesko 3 0 1 2 2:6 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 3 2 1 0 7:3 7
2. KanadaKanada 3 1 1 1 8:3 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 3 1 1 1 5:6 4
4. KatarKatar 3 0 1 2 2:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 3 2 1 0 7:1 7
2. MarokoMaroko 3 2 1 0 6:3 7
3. SkotskoSkotsko 3 1 0 2 1:4 3
4. HaitiHaiti 3 0 0 3 2:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 3 2 0 1 8:4 6
2. AustrálieAustrálie 3 1 1 1 2:2 4
3. ParaguayParaguay 3 1 1 1 2:4 4
4. TureckoTurecko 3 1 0 2 3:5 3

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 3 2 0 1 10:4 6
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 3 2 0 1 4:2 6
3. EkvádorEkvádor 3 1 1 1 2:2 4
4. CuraçaoCuraçao 3 0 1 2 1:9 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 3 2 1 0 10:4 7
2. JaponskoJaponsko 3 1 2 0 7:3 5
3. ŠvédskoŠvédsko 3 1 1 1 7:7 4
4. TuniskoTunisko 3 0 0 3 2:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BelgieBelgie 3 1 2 0 6:2 5
2. EgyptEgypt 3 1 2 0 5:3 5
3. ÍránÍrán 3 0 3 0 3:3 3
4. Nový ZélandNový Zéland 3 0 1 2 4:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 3 2 1 0 5:0 7
2. KapverdyKapverdy 3 0 3 0 2:2 3
3. UruguayUruguay 3 0 2 1 3:4 2
4. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 3 0 2 1 1:5 2

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 3 3 0 0 10:2 9
2. NorskoNorsko 3 2 0 1 8:7 6
3. SenegalSenegal 3 1 0 2 8:6 3
4. IrákIrák 3 0 0 3 1:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 3 3 0 0 8:1 9
2. RakouskoRakousko 3 1 1 1 6:6 4
3. AlžírskoAlžírsko 3 1 1 1 5:7 4
4. JordánskoJordánsko 3 0 0 3 3:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 3 2 1 0 4:1 7
2. PortugalskoPortugalsko 3 1 2 0 6:1 5
3. Demokratická republika KongoDR Kongo 3 1 1 1 4:3 4
4. UzbekistánUzbekistán 3 0 0 3 2:11 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 3 2 1 0 6:2 7
2. ChorvatskoChorvatsko 3 2 0 1 5:5 6
3. GhanaGhana 3 1 1 1 2:2 4
4. PanamaPanama 3 0 0 3 0:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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