Trump zase otočil: Írán je v USA vítán, ale MS by se raději zúčastnit neměl

„Íránský národní fotbalový tým je vítán na mistrovství světa, ale nedomnívám se, že je vhodné, aby na něm byli, pro své vlastní životy a bezpečí,“ napsal Trump.
Ve středu přitom prezident mezinárodní federace FIFA Gianni Infantino uvedl, že je Trump navzdory válečnému stavu mezi oběma zeměmi připraven Írán na MS přivítat. Írán se má ve skupině utkat s Novým Zélandem a Belgií 15. a 21. června v Los Angeles a s Egyptem 26. června v Seattlu.
Zabili nám vůdce! Íránský ministr odmítá účast fotbalistů na MS, Trump by je uvítal
Účast íránských fotbalistů na šampionátu ve středu vyloučil tamní ministr sportu Ahmad Donjamalí. „Vzhledem k tomu, že tento zkorumpovaný režim (USA) zavraždil našeho vůdce, se za žádných okolností nemůžeme mistrovství světa zúčastnit,“ řekl.
Účast Íránu na turnaji je nejistá od doby, kdy USA a Izrael tento měsíc zahájily útoky na zemi, při nichž zahynul duchovní vůdce Alí Chameneí. Írán reagoval odpálením raket a dronů směrem k Izraeli a čtyřem arabským zemím Perského zálivu, v nichž se nacházejí americké vojenské základny - Bahrajnu, Kuvajtu, Kataru a Spojeným arabským emirátům.