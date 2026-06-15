Češi trénovali, tématem i paní rozhodčí. Zeptejte se Krejčího, žertoval Chorý

„Hlavně jsme si rozebrali a definitivně uzavřeli první utkání,“ vracel se útočník Tomáš Chorý v myšlenkách ještě jednou k porážce s Jižní Koreou. „Ale něco k dalšímu soupeři už jsme si samozřejmě řekli. Vítězství je naše priorita.“
Musí být.
Jinak Češi riskují, že o šanci projít ze skupiny přijdou dřív, než vůbec nastoupí k třetímu zápasu.
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„Čeká nás něco úplně jiného než s Koreou,“ odhaduje Chorý, který před tréninkem přišel mezi české novináře. „Určitě chceme víc držet balon, nezbavovat se ho, být sebevědomější. Myslím, že máme na to, abychom se dostávali do dobrých situací. Na tréninku vidíme, že nám to jde, jen to teď přenést do zápasu,“ přeje si.
Zatímco v neděli trenér Miroslav Koubek proti původnímu plánu nechal trénink pro české novináře otevřený, tentokrát mohly kamery natáčet pouze prvních patnáct minut. Manažer Pavel Nedvěd mezitím v tmavých brýlích mluvil s Karlem Poborským, expertem České televize. Obránce Coufal zkoušel jeden z připravených balonů šajtlí zatočit zpoza brány do sítě.
Když dorazil i trenér Koubek a sešel schůdky na trávník, nejdřív si zlehka protáhl záda. Pak svolal hráče do tradičního kolečka a musel zvýšit hlas, aby překřičel letící letadlo. Brankáři se při rozcvičce bavili hrou s velkými gymnastickými míči a na opačné straně hřiště si při tréninkové „házené“, kdy se počítají pouze góly hlavou, stoupl na chvíli mezi tyče i drobný mladík Sochůrek.
Ne, dobrá nálada tým ani po první porážce neopouští.
Do Atlanty, kde druhý zápas ve skupině odehraje, mužstvo odletí ve středu po obědě místního času. Hraje se ve čtvrtek netradičně v pravé poledne, v Česku tou dobou bude 18:00.
„Rozhodně jsme se sem nepřijeli jen pobavit a pokochat se Amerikou, ale chceme náš národ hrdě reprezentovat. Doufám, že se nám podaří získat vytoužené tři body,“ přesvědčoval.
Mimochodem, klíčové utkání bude rozhodovat americká sudí Tori Pansonová, po slavné Francouzce Stéphanii Frappartové teprve druhá žena na mistrovství světa. I na lajnách budou tentokrát dámy.
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„Ani nevím, jestli jsem třeba u nás v lize někdy paní rozhodčí zažil. Možná jo,“ zamýšlel se Chorý. „Těžko říct, co od toho čekat. Ale důležité bude, abychom se soustředili pouze sami na sebe. Takže na tohle se spíš zeptejte Ládi Krejčího, který se s ní jako kapitán bude vybavovat nejvíc,“ dodal s úsměvem.