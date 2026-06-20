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MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

Suchopárek: Zkuste tu dvakrát přeběhnout hřiště. Není snadné presovat jako Slavia

Jiří Čihák
  20:03
Od našeho zpravodaje v USA - Po dni volna zpátky na hřišti. Alespoň ti, kteří ve čtvrtek v Atlantě nenastoupili od začátku. Za výkon a remízu s Jihoafrickou republikou (1:1) prší na české fotbalisty z domova kritika. „Já noviny nečtu a ze sociálních sítí mám akorát whatsapp,“ pokrčil rameny trenérský asistent Jan Suchopárek. „Poslední zápas jsme viděli několikrát, hráči od nás dostanou informace večer,“ líčil v sobotu dopoledne texaského času.

U postranní čáry diskutovali reprezentační manažer Pavel Nedvěd s předsedou asociace Davidem Trundou, hlavní kouč Miroslav Koubek si v tmavé kšiltovce nejprve podal ruku s hráči a po chvíli přes mluvčího vzkázal novinářům, že můžou na tribuně zůstat i déle než povolených patnáct minut.

Vzhledem k tomu, že většina opor měla individuální program na hotelu, nebyl důvod cokoli tajit. A to i přesto, že přímo do Mansfieldu dorazilo před závěrečným utkáním ve skupině i několik mexických štábů.

Mimochodem: kromě těch, kteří v posledním duelu nastoupili, chyběl také zraněný obránce David Jurásek. „Jde o svalový problém a mistrovství světa pro něj patrně končí,“ připustil Suchopárek.

Měl být Jurásek v základní sestavě?
Počítali jsme s ním a je nám moc líto, že ke zranění došlo. Stalo se to na předzápasovém tréninku a teď řešíme, co dál. Jestli zůstane s námi, nebo ne.

David Jurásek a jeho soustředěný pohled na míč během zápasu s Guatemalou.

Jak jste si remízu s Jihoafričany zhodnotili?
Podobně jako s Koreou se utkání vyvíjelo v náš prospěch, takže všichni cítíme, že jsme ho měli dotáhnout do vítězného konce a tím si situaci ohledně postupu usnadnit. Některé pasáže byly slušné, objevilo se tam víc kombinačních akcí a měli jsme i víc šancí než v prvním zápase, ale samozřejmě, pasivita v určitých chvílích dobrá nebyla.

Mohla ji způsobit i zvolená taktika?
Není to o taktice, ale myslím, že v tomhle počasí se i lepší týmy, než jsme my, zatáhnou do bloku. Pracují v něm možná aktivněji než my, ale taky je nutné říct, že soupeř až na jednu nebo dvě příležitosti větší šanci neměl.

Přesto z penalty vyrovnal.
Bohužel. Zásadní věcí bylo, že jsme nedali druhou branku, zápas by se určitě vyvíjel trochu jinak.

Kapitán Krejčí naznačil, že možná trénujete příliš, a proto jsou hráči unavení. Bavili jste se o tom?
S týmem řešíme i tohle, je to otázka do pranice, ale nemyslím si, že bychom tady měli delší tréninky než sedmdesát nebo pětasedmdesát minut, a to se týká i technicko-taktických tréninků. Nechci tohle dál šířit. Kdybychom vyhráli, vůbec se tohle neobjeví a neřešíme to.

Krejčí: Musíme si říct do očí, co je problém. A Mexiko? Bude to jen větší hukot

Kritici namítají, že byste se měli víc věnovat i taktice.
Myslím, že se jí věnujeme tak akorát. Pochybuju, že to tak vidí hráči, možná novináři. Ale zkuste si tady přeběhnout dvakrát hřiště a uvidíte, že není jednoduché presovat a hrát aktivně celý zápas jako třeba Slavia. Tady jsou podmínky trochu jiné, což určitě taky víte.

Na Aztéckém stadionu se bude hrát ve výšce přes dva tisíce metrů nad mořem, bude příprava a specifické podmínky ještě intenzivnější než na utkání v Guadalajaře?
Intenzivnější být nemůže. Jsme v jiné fázi turnaje a únava je na hráčích jednoznačně vidět. Nejen na našich, ale třeba i na rozhodčích. Znovu budeme mít individuální program v podobě tzv. heat tréninku, kdy jedete na rotopedu ve vyšším teplotním režimu, než je normální klima. Ale bude to hlavně na samotných hráčích, jestli ho podstoupí, nebo ne.

Asistent Jan Suchopárek předává instrukce českým reprezentantům.
Český útočník Patrik Schick (vpravo) v diskuzi s asistentem Janem Suchopárkem před utkáním s Jižní Koreou.
Trenér českých fotbalistů Miroslav Koubek (uprostřed) v diskuzi s asistentem Janem Suchopárek.
Jan Suchopárek
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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Český tým čeká po prohraném zápase s Jižní Koreou ještě utkání s Jižní Afrikou a Mexikem. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

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Skupina E

Skupina F

Skupina H

Skupina G

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Tipsport - partner programu

Skupina A

Skupina D

Skupina C

Skupina F

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 2 2 0 0 3:0 6
2. Jižní KoreaJižní Korea 2 1 0 1 2:2 3
3. ČeskoČesko 2 0 1 1 2:3 1
4. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 2 0 1 1 1:3 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KanadaKanada 2 1 1 0 7:1 4
2. ŠvýcarskoŠvýcarsko 2 1 1 0 5:2 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 2 0 1 1 2:5 1
4. KatarKatar 2 0 1 1 1:7 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 2 1 1 0 4:1 4
2. MarokoMaroko 2 1 1 0 2:1 4
3. SkotskoSkotsko 2 1 0 1 1:1 3
4. HaitiHaiti 2 0 0 2 0:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 2 2 0 0 6:1 6
2. AustrálieAustrálie 2 1 0 1 2:2 3
3. ParaguayParaguay 2 1 0 1 2:4 3
4. TureckoTurecko 2 0 0 2 0:3 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 1 1 0 0 7:1 3
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 1 1 0 0 1:0 3
3. EkvádorEkvádor 1 0 0 1 0:1 0
4. CuraçaoCuraçao 1 0 0 1 1:7 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 2 1 1 0 7:3 4
2. ŠvédskoŠvédsko 2 1 0 1 6:6 3
3. JaponskoJaponsko 1 0 1 0 2:2 1
4. TuniskoTunisko 1 0 0 1 1:5 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ÍránÍrán 1 0 1 0 2:2 1
2. Nový ZélandNový Zéland 1 0 1 0 2:2 1
3. BelgieBelgie 1 0 1 0 1:1 1
4. EgyptEgypt 1 0 1 0 1:1 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. UruguayUruguay 1 0 1 0 1:1 1
2. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 1 0 1 0 1:1 1
3. ŠpanělskoŠpanělsko 1 0 1 0 0:0 1
4. KapverdyKapverdy 1 0 1 0 0:0 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NorskoNorsko 1 1 0 0 4:1 3
2. FrancieFrancie 1 1 0 0 3:1 3
3. SenegalSenegal 1 0 0 1 1:3 0
4. IrákIrák 1 0 0 1 1:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 1 1 0 0 3:0 3
2. RakouskoRakousko 1 1 0 0 3:1 3
3. JordánskoJordánsko 1 0 0 1 1:3 0
4. AlžírskoAlžírsko 1 0 0 1 0:3 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 1 1 0 0 3:1 3
2. Demokratická republika KongoDR Kongo 1 0 1 0 1:1 1
3. PortugalskoPortugalsko 1 0 1 0 1:1 1
4. UzbekistánUzbekistán 1 0 0 1 1:3 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 1 1 0 0 4:2 3
2. GhanaGhana 1 1 0 0 1:0 3
3. PanamaPanama 1 0 0 1 0:1 0
4. ChorvatskoChorvatsko 1 0 0 1 2:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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