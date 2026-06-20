Suchopárek: Zkuste tu dvakrát přeběhnout hřiště. Není snadné presovat jako Slavia

U postranní čáry diskutovali reprezentační manažer Pavel Nedvěd s předsedou asociace Davidem Trundou, hlavní kouč Miroslav Koubek si v tmavé kšiltovce nejprve podal ruku s hráči a po chvíli přes mluvčího vzkázal novinářům, že můžou na tribuně zůstat i déle než povolených patnáct minut.
Vzhledem k tomu, že většina opor měla individuální program na hotelu, nebyl důvod cokoli tajit. A to i přesto, že přímo do Mansfieldu dorazilo před závěrečným utkáním ve skupině i několik mexických štábů.
Mimochodem: kromě těch, kteří v posledním duelu nastoupili, chyběl také zraněný obránce David Jurásek. „Jde o svalový problém a mistrovství světa pro něj patrně končí,“ připustil Suchopárek.
Měl být Jurásek v základní sestavě?
Počítali jsme s ním a je nám moc líto, že ke zranění došlo. Stalo se to na předzápasovém tréninku a teď řešíme, co dál. Jestli zůstane s námi, nebo ne.
Jak jste si remízu s Jihoafričany zhodnotili?
Podobně jako s Koreou se utkání vyvíjelo v náš prospěch, takže všichni cítíme, že jsme ho měli dotáhnout do vítězného konce a tím si situaci ohledně postupu usnadnit. Některé pasáže byly slušné, objevilo se tam víc kombinačních akcí a měli jsme i víc šancí než v prvním zápase, ale samozřejmě, pasivita v určitých chvílích dobrá nebyla.
Mohla ji způsobit i zvolená taktika?
Není to o taktice, ale myslím, že v tomhle počasí se i lepší týmy, než jsme my, zatáhnou do bloku. Pracují v něm možná aktivněji než my, ale taky je nutné říct, že soupeř až na jednu nebo dvě příležitosti větší šanci neměl.
Přesto z penalty vyrovnal.
Bohužel. Zásadní věcí bylo, že jsme nedali druhou branku, zápas by se určitě vyvíjel trochu jinak.
Kapitán Krejčí naznačil, že možná trénujete příliš, a proto jsou hráči unavení. Bavili jste se o tom?
S týmem řešíme i tohle, je to otázka do pranice, ale nemyslím si, že bychom tady měli delší tréninky než sedmdesát nebo pětasedmdesát minut, a to se týká i technicko-taktických tréninků. Nechci tohle dál šířit. Kdybychom vyhráli, vůbec se tohle neobjeví a neřešíme to.
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Krejčí: Musíme si říct do očí, co je problém. A Mexiko? Bude to jen větší hukot
Kritici namítají, že byste se měli víc věnovat i taktice.
Myslím, že se jí věnujeme tak akorát. Pochybuju, že to tak vidí hráči, možná novináři. Ale zkuste si tady přeběhnout dvakrát hřiště a uvidíte, že není jednoduché presovat a hrát aktivně celý zápas jako třeba Slavia. Tady jsou podmínky trochu jiné, což určitě taky víte.
Na Aztéckém stadionu se bude hrát ve výšce přes dva tisíce metrů nad mořem, bude příprava a specifické podmínky ještě intenzivnější než na utkání v Guadalajaře?
Intenzivnější být nemůže. Jsme v jiné fázi turnaje a únava je na hráčích jednoznačně vidět. Nejen na našich, ale třeba i na rozhodčích. Znovu budeme mít individuální program v podobě tzv. heat tréninku, kdy jedete na rotopedu ve vyšším teplotním režimu, než je normální klima. Ale bude to hlavně na samotných hráčích, jestli ho podstoupí, nebo ne.